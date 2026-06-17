Yasak aşkları çıkmaza girdi… O da hemen bir kenara atıldı… ‘Kocasını elinden aldığın kadını şimdi anladın mı!’

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İkisi de başkalarıyla evliyken aşk yaşamaya başlayarak büyük bir skandala imza atan Hugh Jackman ve Sutton Foster'ın ilişkisi, Sutton Foster’ın, sevdiği adamın eski eşiyle empati kurmaya başlamasıyla çıkmaza girdi!

Çifte yakın kaynaklar tiyatro yıldızı Sutton Foster için “Deb'in nasıl hissettiğini anlamaya başlıyor” derken yuva yıkan kadın damgası yiyen ünlü oyuncunun Hugh Jackman’ın eski eşi Deborra Lee Furness'la empati kurmaya ve bu yüzden de kendini onun yerine koyabilmeye başladığını anlatıyor.

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Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın ilişkileri evlilik yolunda ilerlerken iş-yaşam dengesini kurmakta zorlanıyorlar. İlişkilerini geçen yılın başında kamuoyuna açıklayan çiftin birlikte zaman geçiremediği ve bu yüzden de aralarında büyük sorunlar baş gösterdiği iddia ediliyor.

Dedikodulara göre Sutton Foster kendini işe kaptıran Hugh Jackman onu ihmal etmeye başlayınca eski eş Deborra Lee Furness'in evliliklerinde neler yaşamış olabileceğini anlamış oldu.

Basına konuşan isimsiz kaynaklar “Hugh bir işkolik ve Sutton Foster, Deb'in zaman zaman ne kadar yalnız hissetmiş olabileceğini anlamaya başlıyor” diyerek ikili arasındaki büyük aşkın ateşinin ufaktan sönmeye başladığını ima ediyor.

Sutton Foster, Hugh Jackman’a aşık olup ilişki yaşamaya başladığında senarist Ted Griffin ile olan 10 yıllık evliliği henüz devam ediyordu. Hugh Jackman’la aşk yaşadığı ortaya çıkmak üzereyken kocasından ayrılan ancak henüz ondan boşanamayan tiyatro oyuncusunun bu evlilikten bir de 9 yaşında Emily adında bir kızı var.

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Sutton Foster’ın bu yoğun tempoya ayak uydurmakta zorlandığı ancak Hugh Jackman’ın kız arkadaşını dinlemeden onu her etkinlikte yanında görmek için baskı yaptığı da iddialar arasında.

“Birbirlerinin yanından sessizce geçip giden gemiler” gibiler benzetmesi yapılan ünlü çift zaten aşkları bir ihanet skandalıyla başladığı için zordayken şimdi de kendi aralarındaki bu problemleri çözmekte zorlanıyor…

Wolverine yıldızı, son filminin galasında Foster ile birlikte çekilmiş romantik bir fotoğraf paylaşması nedeniyle bile kendi hayranları tarafından eleştirildi.

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Instagram'da paylaşım yapan Jackman, New York'taki AMC Lincoln Square 13'te kız arkadaşıyla birlikte gülümsediği bir fotoğraf yükledi ve altına şu açıklamayı ekledi: "Ve Robin Hood'un Ölümü filminin galasına gidiyoruz."

Fotoğrafta, ışıl ışıl gülümseyen Hugh, Foster'ın beline kolunu dolarken, Foster da coşkuyla bir kolunu havaya kaldırıyordu. Bir kullanıcı, "Fotoğraflarınızı görünce Deb'in ne kadar üzgün olduğunu düşünüyorum" diye yazdı.

Bir başkası da şöyle ekledi: “Bu çok utanç verici.”

Ona seslenen hayranlarının ortak görüşüne ses olan bir başka kişi ise ünlü oyuncuya “Kardeşim, onunla fotoğraf paylaşmayı bırak. Bu ilişkiyi gerçekten kimse desteklemiyor” diye yorum yaptı.

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Geçen ay Jackman, bu yıl New York'taki Met Gala'ya Foster ile birlikte katıldığı için de eleştirilmişti.

Oyuncunun şok edici hareketi, Metropolitan Sanat Müzesi'ne geldiklerinde ve fotoğraf çektirirken el ele tutuşmaları, eski eşine acımasız bir son darbe olarak görüldü.

Hal böyleyken bir yandan da kendini işlerine fazlaca kaptıran 57 yaşındaki Hugh Jackman'ın halihazırda üzerinde çalıştığı birçok film projesi var.

Son zamanlarda başrol oynadığı The Sheep Detectives ve The Death Of Robin Hood filmlerinin yanı sıra, Avustralyalı aktörün Treasure Island yeniden çevriminde de başrol oynaması planlanıyor.

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Yıldız oyuncu, 27 yıl evli kaldığı eşini 2021’den 2023’e kadar aynı oyunda rol aldığı Sutton Foster ile aldatmış, bu aşkın dedikoduları fısıldanmaya başlar başlamaz da karısından ayrılmıştı.

Çiftin evliliği geçen haziranda resmen sona erdi. Sutton Foster ise ihanete uğradığı için çok kızgın olan kocası ayak dirediği için henüz boşanabilmiş değil…