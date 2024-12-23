Yasak aşkıyla bir türlü muradına eremiyor...Hafta sonu düğün falan yok... Bu kadar saf olmayın!

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İşte geçen yılın mayıs ayından bu yana bu konunun takipçileri tam da böyle bir düğünü bekliyor... Kolay değil...

Dünyanın en zengin insanlarından biri hayatının aşkıyla nişanlandı ve evlenmek için gün sayıyor. Ama görünüşe göre o geri sayım bitecek gibi durmuyor.

Son iki gündür bu zengin iş insanı ile en az onun kadar tanınmış biri olan sevgilisinin artık kesin olarak evleneceği basının manşetlerine çıktı.

Hatta düğünle ilgili ayrıntılar verildi. Herkes dünya sosyetesinin buluşacağı o gösterişli düğünü beklerken damat adayından beklenmedik bir açıklama geldi: Okuduğunuz her şeye inanmayın. . Düğün falan yok!

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BÜTÜN HABERLERİ YALANLADI

Bu yılan hikayesine dönen öykünün kahramanları dünyanın en zengin ikinci insanı unvanını taşıyan Jeff Bezos ile eski TV sunucusu şimdinin çocuk kitapları yazarı Lauren Sanchez.

Çift, geçtiğimiz hafta sonu dünya magazin basınının manşetlerindeydi. Bunun nedeni de artık sayılı günler kaldığı ileri sürülen düğünleriydi.

Söylentilere göre çift, önümüzdeki hafta sonu ünlülerin ve dünya sosyetesinin gözde kış tatili merkezi Aspen'de evlenecekti. Bununla da yetinilmedi, düğünle ilgili ayrıntılar bile yayıldı.

Ama Bezos, bütün bu haberlerin magazin basınına yayılmasından bir gün sonra sosyal medya hesabından düğünle ilgili iddiaları yalanladı...

Ünlü iş insanı "Bütün bunların hiçbiri doğru değil... Bunların hiçbiri olmayacak" diye yazdı ünlü iş insanı.

Bezos, Lauren Sanchez ile önümüzdeki hafta sonu Aspen'de evleneceğine dair haberlere gönderme yaparak "Okuduğunuz her şeye inanmayın" diye seslendi takipçilerine.

Bu deyimin günümüzde her zamankinden daha doğru olduğunu belirten Bezos, artık yalanların bütün dünyaya hızlı bir şekilde yayıldığını ama gerçeğin kendi köşesinde unutulduğunu da ekledi.

Bezos'un bu paylaşımını nişanlısı Lauren Sanchez de kendi sosyal medya sayfasından takipçilerine duyurdu.

Özetle Bezos ile Sanchez'in düğünü bir kez daha bilinmeyen bir geleceğe kaldı.

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DÜGÜNLÜ İLGİLİ HABERLERDE AYRINTILAR BİLE YER ALDI

Oysa Jeff Bezos bu haberleri yalanlayıncaya kadar çiftin gelecek hafta sonu Aspen'de evleneceğine herkes çok inanmıştı. Hatta haberlerde yer alan iddialara göre Bezos, bu dügün için 600 milyon doları gözden çıkarmıştı.

Yine o haberlerde yer alan iddialara göre Bezos, konukları için Aspen'in en ünlü otelinde yer ayırmış. Hatta bununla yetinmeyip birkaç tane lüks villa bile kiralamıştı.

Daha da ötesinde düğünün ünlü Hollywood yıldızı Kevin Costner'ın Aspen'de bulunan 160 dönümlük Dunbar Çiftliği'nde yapılacağı da iddialar arasında yer alıyordu.

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İşin ilginci Bezos ile Sahchez'in düğünüyle ilgili iddiaları manşetlerine taşıyan yayın organları bütün bunları çifte çok yakın güvenilir kaynaklara dayandırıyordu.

Yine de Bezos'un yalanlaması kafalarda bir soru işareti yaratmadı değil... Bazıları ünlü iş insanının hedef şaşırtmak için bu yalanlamayı yaptığını düşünüyor.

Öyle ya da böyle Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğünü yine bir gizem perdesinin ardında kaldı.

İKİ BUÇUK MİLYON DOLARLIK YÜZÜK YASTIĞIN ALTINDAN ÇIKTI

Bezos düğün ile ilgili haberleri yalanlasa da çiftin geçen yıldan bu yana nişanlı olduğu bir gerçek.

Gelin biz bugüne kadar olup bitenleri bir hatırlayalım.

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Bezos, sevgilisine öyle sanıldığı gibi gösterişli bir plan yapıp evlenme teklif etmedi. Bunu gayet sade bir biçimde yaptı.

Tabii ki ona verdiği 20 karatlık ve 2 buçuk milyon dolar değerinde nişan yüzüğünü bir kenara koyarsak.

Sanchez, Vogue dergisine verdiği röportajda nişan yüzüğünü yastığının altında bulduğunu söyledi. Tabii o sırada çift, Bezos'un yarım milyar dolarlık mega yatında bulunuyorlardı.

Üstelik evlilik teklifi tam Sanchez yüzündeki makyajı temizlemiş yatağa girmek üzereyken geldi. Yani böyle bir teklifin hiç beklenmeyeceği bir anda. Bezos yüzüğün bulunduğu kutuyu açtığında ise neredeyse bayılacağını sözlerine ekledi.





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YASAK AŞKI KOCASI OLACAK

Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez hakkında en çok konuşulan ayrıntı geçmişteki evlilikleri. Bezos ile Sanchez ilişkiye başladıklarında ikisi de tam olarak bekar değildi.

Bezos, ilk eşi MacKenzie Scott ile boşanma aşamasındaydı. Sanchez ise eski eşi Patrick Whitesell ile evliydi.

Bir başka çarpıcı ayrıntı daha verelim. Aslında Bezos ile Sanchez eski eşleriyle evli oldukları sırada ailece de görüşüyorlardı.

Lauren Sanchez ise Bezos ile ilişkisine ilk eşiyle evliyken başlamıştı. İlişki ilerleyince Whitesell'e kendisini arkadaşıyla aldattığını itiraf etti. Bir not daha... Sanchez ile Bezos'u tanıştıran da sosyetik güzelin eski kocası Whitesell oldu.

ONUN DA KENDİ ÇAPINDA SERVETİ VAR

Tabii bu arada sanılmasın ki Lauren Sanchez de tamamen parasız. Elbette nişanlısıyla karşılaştırılamaz ama onun da kendi edindiği bir serveti var.

Lauren Sanchez'in Black Ops Aviation adlı havadan video çekimleri yapan bir firması bulunuyor. Bunun yanı sıra Washington'da da 6.2 milyon dolar değerinde bir malikanesi bulunuyor.