Yasak aşkını rol arkadaşından deli gibi kıskanıyor… Bana da böyle gönül vermişti… Ya ona yan gözle bakarsa!

Şimdi gelen son haberlere göre ise bu çok konuşulan yasak aşkın kahramanlarının arasına kıskançlık girdi.

Sutton Foster, sevgilisi Hugh Jackman’ın birlikte rol aldıkları filmde rol arkadaşı Kate Hudson'la yakınlaşmasına kafayı taktı!

YASAK AŞKIN KAHRAMANLARI KISKANÇLIK KRİZİ YAŞIYOR

Aslında iki eski arkadaş olan ve ikisi de başkalarıyla aşk yaşayan Hugh Jackman ve Kate Hudson bu yıl Song Sung Blue adında bir filmde birlikte rol aldılar ve iki aşığı canlandırdılar.

Eleştirmenler iki oyuncunun arasındaki kimyanın çok yoğun olduğunu söyleyerek performanslarını övdü. Zaten Kate Hudson da filmin tanıtım etkinlikleri sırasında verdiği röportajlarda benzer sözler söylemişti.

ROL ARKADAŞIYLA FAZLA YAKINLAŞINCA PANİĞE KAPILDI

“Hugh ile sanki gerçekten bir aile olduk” tarzında açıklamalar yapan Kate Hudson, sette büyük bir yakınlaşma yaşadığı Hugh Jackman’ın aşkı Sutton Foster’ı kızdırdı. Sutton Foster açıktan bir şey demese ve yapmasa bile Hugh Jackman’ın rol arkadaşıyla bu kadar yakınlaşmasından rahatsız ve onu deli gibi kıskanıyor…

Bunda da haksız sayılmaz. Çünkü iki sevgilinin aşkı da aynı bu şekilde, birlikte rol aldıkları oyun sırasında sahnede ve kuliste yakınlaşmalarıyla başlamıştı.

Hugh Jackman ve Sutton Foster iki yıl boyunca The Music Man adlı oyunda birlikte sahneye çıkmışlar ve bu süreçte giderek artan yakınlaşmaları aşkla sonuçlanmıştı.

ONLARIN AŞKI DA AYNI BÖYLE BAŞLAMIŞTI...

Aslında onlar da tıpkı Hugh Jackman ve Kate Hudson gibi eski arkadaştı, birbirlerini yıllardır tanıyorlardı ve ikisi de evliydi… Duygularına söz geçiremeyen ikili evlilikleri bitmeden aşk yaşamaya başladılar.

Bu yasak aşk ikisinin de evliliğinin bitmesine yol açtı. Hugh Jackman 2023’te 27 yıllık karısı Deborra Lee Furness'tan ayrıldı, onun hemen ardından Sutton Foster’ın 10 yıllık evliliği de sona erdi.

Bu çok konuşulan yasak aşkın kahramanları bir süre dedikoduları görmezden gelip saklı gizli görüştükten sonra her şey ortaya çıkınca artık saklanmaktan vazgeçtiler. Ve haberin başında söylediğimiz gibi bu yılın ocak ayında el ele görüntülendiler.

SAHNEDE VE KULİSTE BAŞLAYAN YAKINLAŞMA EN SONUNDA İKİ YUVAYI BİRDEN YIKTI

O gün bugündür birlikteliklerini saklamadan devam ettiren ve en sonunda kırmızı halıya da el ele çıkarak aşklarını herkese ilan eden Hugh Jackman ve Sutton Foster, Jackman’ın boşanma davası yazın sonuçlanınca en sonunda birlikte yaşamaya da başladılar.

İkili aslında defalarca bu aşkın evlilikleri bittikten sonra başladığını ve masum olduklarını iddia etseler de Hugh Jackman’ın eski eşi Deborra Lee Furness'tan gelen bomba açıklama bu yalanı da en sonunda ortaya çıkardı.

İHANET ETTİĞİ KARISI ONDAN İNTİKAMINI ALDI

Deborra Lee Furness 2023’te ayrıldığı eşi Hguh Jackman’dan resmen boşanmak için davayı ancak bu yaz açtı. Ve mahkemeden çıkar çıkmaz Hugh Jackman’a buna yapmayacağına söz vermiş olsa da basına bir açıklama yaptı.

“Kalbim benim gibi ihanete uğrayak kalbi kırılmış herkesin yanında” diye konuşan Deborra-Lee Furness hem Hugh Jackman’a verdiği suskun kalma sözünü bozarak hem de eski kocasının ihanetini tüm dünyaya kanıtlayarak ondan intikamını almış oldu.