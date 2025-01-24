Yasak aşkını gülerek dünyaya ilan etmişti… Silkelenip kendine gelecek… Dostları bile ona kızgın

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Kendi yakın çevresi ve Hollywood’daki dostları da eşi Deborra Lee Furness'tan 2023’ün eylül ayında, bunca yıl aynı yastığa baş koyduktan sonra ayrılan Hugh Jackman’a sahip çıkmış, zor zamanlarında ona destek olup yalnız bırakmamaya uğraşmıştı.

GERÇEKLER BİRER BİRER ORTAYA DÖKÜLDÜ

Son birkaç ayda ortaya dökülen gerçekler ise bu durumu çoktan değiştirmiş durumda…

Hugh Jackman'ın Sutton Foster'la yaşadığı aşk şimdiden başını epey ağrıtmış gibi görünüyor...

Hugh Jackman’ın şimdilerde el ele göz göze pozlar vererek mutlu bir tablo sergilediği yeni aşkı Sutton Foster’la sergilediği bu mutluluğun üstüne gölge düşmekle kalmadı, her şey bir anda ünlü oyuncunun aleyhine döndü.

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Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın birlikte başrol oynadıkları bir tiyatro oyununda bir araya geldiklerinde aralarında doğan aşk ikisi de henüz evliyken yaşanan bir ilişkiye dönüşmüş, bu gerçek ortaya Sutton Foster da bir anda 10 yıllık evliliğini bitirince ortaya çıkmıştı.





MUTLULUK POZLARI BAŞINA BELA OLDU

Hugh Jackman ve Sutton Foster bu gizli ilişkiyi saklamaya uzun süre devam ettikten sonra nasılsa artık her şey öğrenildi diye düşünerek el ele ortaya çıktılar ve son birkaç aydır da mutlu aşık pozları vererek gezip dolaşmaya başladılar.

Ancak Hugh Jackman'ın Sutton Foster ile olan yeni aşkının bedeli ağır oldu, zira önce hayranlarının büyük tepkisiyle karşılaştı. Şimdi de arkadaşları ona soğuk davranmaya başladı. Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ayrıldığı ilk dönemlerde Jackman'ın ünlü arkadaşları ona kol kanat gerip yalnız bırakmamaya çalışıyordu... Anlaşılan bu durum çoktan değişmiş

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HATASINI KENDİ DE GÖRDÜ

Aşkını özgürce yaşamaya başladıktan sonra beklemediği tepkiler almaya başlayan Hugh Jackman şimdi yakın çevresi de ona sırt çevirmeye başlayınca büyük bir hata yaptığını fark etti söylenenlere göre.

Hassas bir kişiliği olduğu söylenen ve gördüğü bu tepkiden çok etkilenen Hugh Jackman’ın Sutton Foster’la ilişkisini bu kadar çabuk ve bu kadar yoğun şekilde “göze soktuğu” için pişman olduğu ve biraz frene basmayı düşündüğü iddia ediliyor.





“BÖYLE GİDERSE İTİBARIN KALMAYACAK”

Basına fısıldayan kaynaklara göre Jackman'ın yakın arkadaşları Hollywood yıldızını Foster'la olan ilişkisinde geri adım atması için teşvik ediyor: “Hugh, Sutton'la çok aceleci davranırsa zedelenen itibarının ne kadar kötüye gideceği konusunda endişeli. Bu ilişkiyle hava atmak yapabileceği en kötü şey olur. Bunu o da biliyor, etrafındaki herkes de biliyor.”

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Jackman ve eski eşi Furness 1996-2023 yılları arasında evli kaldılar ve 23 yaşında Oscar ve 18 yaşında Ava adında iki çocuk evlat edindiler. Hayranlarının tepkisi bir yana Hugh Jackman kendi yakın çevresinden de eleştiriler almaya başlayınca hata yaptığını kabullenmek zorunda kaldı

ESKİ EŞ KİNİNİ SUSARAK BÜYÜTÜYOR

Çiftin çocukları annelerinin yanında kalmış olsalar da babalarının yeni sevgilisiyle tanışmışlar. Ancak ona kucak açtıkları ve yakınlaştıkları için de kendilerini suçlu hissediyorlarmış…

Yetişkin çocuklarının, babalarının yeni kız arkadaşını karşıladıkları ve onunla “fazla yakınlaştıkları” için kendilerini “suçlu” hissettikleri söyleniyor.

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Aldatılan eski eş Deborra Lee Furness'ın da yaşananlar konusunda şimdiye kadar hep suskun kalmasına rağmen öfkeden deliye dönmüş durumda olduğu iddia ediliyor.

KOZLARINI BOŞANMA DAVASINDA PAYLAŞACAKLAR

Bunun en önemli sebeplerinden biri de aldatılmış olmaktan ziyade etraflarındaki neredeyse herkesin Hugh Jackman ve Sutton Foster arasındaki ilişkiyi bilse de suskun kalmış olması.

Hugh Jackman'ın aldatıp ayrıldığı eski eşi Deborra Lee Furness'ın Jackman'dan boşanmak için servetinin yarısını elinden alacak bir dava peşinde olduğu konuşuluyor

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Yani aslında Deborra Lee Furness bir anlamda çifte ihanete uğradığına inanıyor. Ve bunun intikamını da henüz başlamayan boşanma davasında onu aldatan eski kocası Hugh Jackman’a büyük bir kâbus yaşatarak almayı planlıyor…