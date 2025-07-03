Yasak aşkından çocuğu olduğunu itiraf etmişti… Karısından af diledi, bir yıl geçmeden evliliğini kurtardı

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Geçen sene sosyal medyadan paylaşılan bu itiraf ve özür mesajı herkesi şaşkına çevirmişti.

Uzun yıllardır hep mutlu evliliği ve iyi bir aile babası olmasıyla nam salan ünlü şarkıcı ortaya çıkan büyük ihanetiyle hem ailesini hem de hayranlarını şoke etti.

Dünyaca ünlü Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, geçen eylül ayının hemen başında sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yapmış, 21 yıllık eşi Jordyn Blum’u aldattığını ve evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuğu olduğunu itiraf etmişti.

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Bu ihanet ve yasak aşk çocuğu paylaşımında çok pişman olduğunu ve kendisini karısına mutlaka affettireceğini söyleyen Dave Grohl buna rağmen hemen bir boşanma avukatı tutmuş sonra da bu avukattan vazgeçerek evliliğini kurtarmak için uğraşmaya başlamıştı.

Tüm dünyanın gözleri önünde aldatıldığını ve kocasının bir başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Jordyn Blum ise geçen yıl çok kereler oldukça üzgün bir halde parmağında alyansı olmadan görüntülenmişti.

Bu yıl içinde birkaç kez birlikte görüntülenen ve evliliklerini kurtarmaya çalışan çiftin bunu başardığı ortaya çıktı.

Dave Grohl ve Jordyn Blum Wimbledon’da ortaya çıkan son ünlülerden oldu. Yılın bu en önemli tenis turnuvasına katılan çift hem şıklıklarını sergiledi hem de bu ihanetin ardından evliliklerini kurtardıklarını ve hâlâ birlikte olduklarını göstermiş oldu.

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Olay duyulduktan sonra 6 ay boyunca bir arada görülmeyen ünlü çift bu yılın şubat ayında ilk kez Jordyn Blum’un kullandığı arabada hararetli şekilde konuşurken görüntülenmişti.

İki taraf da yaşananlardan sonra konuşmadı ancak Dave Grohl’un herkese çok pişman olduğunu söylediği, ailesinin ve karısının kıymetini bu ona korkunç şekilde ihanet ettikten sonra anlayıp perişan olduğunu söylediği iddia edildi.

Grohl ve 2003 yılında evlendiği eşi Blum'un Violet Maye (19), Harper Willow (16) ve Ophelia Saint (10) adında üç kızları var.

Ünlü şarkıcının adı Jennifer Young olarak açıklanan yasak aşkından doğan kızıyla birlikte dört kızı oldu.