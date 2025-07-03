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Yasak aşkından çocuğu olduğunu itiraf etmişti… Karısından af diledi, bir yıl geçmeden evliliğini kurtardı

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#Dave Grohl#Jordyn Blum#Aldatan Ünlüler
Yasak aşkından çocuğu olduğunu itiraf etmişti… Karısından af diledi, bir yıl geçmeden evliliğini kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 12:28

"Yakın zaman önce evliliğimin dışında doğan bir kız çocuk babası oldum. Ona sevgi dolu ve destekleyici bir ebeveyn olmayı planlıyorum. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum ve onların güvenini geri kazanmak ve affedilmelerini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İleriye doğru birlikte ilerlerken, ilgili tüm çocuklara göstereceğiniz anlayış için minnettarız."

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Geçen sene sosyal medyadan paylaşılan bu itiraf ve özür mesajı herkesi şaşkına çevirmişti.

Uzun yıllardır hep mutlu evliliği ve iyi bir aile babası olmasıyla nam salan ünlü şarkıcı ortaya çıkan büyük ihanetiyle hem ailesini hem de hayranlarını şoke etti.

Yasak aşkından çocuğu olduğunu itiraf etmişti… Karısından af diledi, bir yıl geçmeden evliliğini kurtardı

Dünyaca ünlü Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, geçen eylül ayının hemen başında sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yapmış, 21 yıllık eşi Jordyn Blum’u aldattığını ve evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuğu olduğunu itiraf etmişti.

Yasak aşkından çocuğu olduğunu itiraf etmişti… Karısından af diledi, bir yıl geçmeden evliliğini kurtardı

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Bu ihanet ve yasak aşk çocuğu paylaşımında çok pişman olduğunu ve kendisini karısına mutlaka affettireceğini söyleyen Dave Grohl buna rağmen hemen bir boşanma avukatı tutmuş sonra da bu avukattan vazgeçerek evliliğini kurtarmak için uğraşmaya başlamıştı.

Tüm dünyanın gözleri önünde aldatıldığını ve kocasının bir başkasından çocuğu olduğunu öğrenen Jordyn Blum ise geçen yıl çok kereler oldukça üzgün bir halde parmağında alyansı olmadan görüntülenmişti.

Yasak aşkından çocuğu olduğunu itiraf etmişti… Karısından af diledi, bir yıl geçmeden evliliğini kurtardı

Bu yıl içinde birkaç kez birlikte görüntülenen ve evliliklerini kurtarmaya çalışan çiftin bunu başardığı ortaya çıktı.

Yasak aşkından çocuğu olduğunu itiraf etmişti… Karısından af diledi, bir yıl geçmeden evliliğini kurtardı

Dave Grohl ve Jordyn Blum Wimbledon’da ortaya çıkan son ünlülerden oldu. Yılın bu en önemli tenis turnuvasına katılan çift hem şıklıklarını sergiledi hem de bu ihanetin ardından evliliklerini kurtardıklarını ve hâlâ birlikte olduklarını göstermiş oldu.

Yasak aşkından çocuğu olduğunu itiraf etmişti… Karısından af diledi, bir yıl geçmeden evliliğini kurtardı

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Olay duyulduktan sonra 6 ay boyunca bir arada görülmeyen ünlü çift bu yılın şubat ayında ilk kez Jordyn Blum’un kullandığı arabada hararetli şekilde konuşurken görüntülenmişti.

İki taraf da yaşananlardan sonra konuşmadı ancak Dave Grohl’un herkese çok pişman olduğunu söylediği, ailesinin ve karısının kıymetini bu ona korkunç şekilde ihanet ettikten sonra anlayıp perişan olduğunu söylediği iddia edildi.

Yasak aşkından çocuğu olduğunu itiraf etmişti… Karısından af diledi, bir yıl geçmeden evliliğini kurtardı

Grohl ve 2003 yılında evlendiği eşi Blum'un Violet Maye (19), Harper Willow (16) ve Ophelia Saint (10) adında üç kızları var.

Ünlü şarkıcının adı Jennifer Young olarak açıklanan yasak aşkından doğan kızıyla birlikte dört kızı oldu.

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#Dave Grohl#Jordyn Blum#Aldatan Ünlüler

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