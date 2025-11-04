Yasak aşkın kahramanlarını aldı bir korku… 27 yıllık yuvası bir başka kadın yüzünden yıkılmıştı… Her şeyi yazacağı kitapta anlatacak!

Haberin Devamı

İkili başta artık klişe haline gelmiş bir açıklama yaptı ve birlikte geçirdikleri uzun yılların ve iki çocuklarının hatırı için dost kalmaya ve birbirlerini sevgi ve saygıyla anmaya söz verip sessizliğe gömüldü.

27 YILLIK KARISINA İHANETİNİ TÜM DÜNYA ÖĞRENDİ

Hugh Jackman’ın eşi Deborra Lee Furness'ı, birlikte tiyatro sahnesine çıktığı oyuncu arkadaşı Sutton Foster’la aldattığı ise bu evliliğin bitişinden epey sonra, geçen yıl ortaya çıktı.

Hugh Jackman ve Sutton Foster birlikte sahneye çıktıkları süreçte yakınlaşmış, dost olmuş sonra da bu dostluk büyük bir aşka dönüşmüştü. Üstelik o dönemde ikisi de evliydi ve hatta ailece de görüşmüşlerdi…

Bir süre herkesten saklandıktan sonra el ele ortaya çıkan Hugh Jackman ve Sutton Foster, ikisi de eşlerine ihanet etmiş olsalar da artık yaşadıkları bu yasak aşkı sahipleniyor ve birlikte bir gelecek hayali kuruyor.

ALDATILAN EŞ HER ŞEYİ ORTAYA DÖKECEK BİR KİTAP YAZMAYA HAZIRLANIYOR

Ancak ünlü aşıkların canını sıkan bir gelişme var… Aldatılan eş Deborra Lee Furness yaşadıklarını bir kitap yazarak anlatacak. Söylenenlere bir yayıneviyle sözleşme imzalayan Deborra Lee Furness bu kitapla ayrıldığı kocası Hugh Jackman’ın canını epey yakacak.

Eylül 2023'teki şok ayrılıklarının ardından 27 yıllık evlilikleri boyunca elde ettikleri parayı ve mülkleri bölüşebilmek için kafa kafaya verip bir anlaşmaya varan çiftin boşanma davaları bu yaz açılmış ve bir ay içinde sonlanmıştı.

KARISINA ÇOK DİL DÖKTÜ AMA İHANET SÖZLERİNİ ENGELLEYEMEDİ

Hugh Jackman’ın bu süreçte eski karısına bu ihanet konusunda suskun kalması için çok dil döktüğü, Deborra Lee Furness’ın da buna tamam dediği iddia edilmişti.

Ancak Deborra Lee Furness, boşanma davasını açar açmaz Daily Mail gazetesine koşmuş ve bomba bir açıklama yaparak “Kalbim benim gibi ihanete uğrayıp kalbi kırılmış herkesle birlikte” diyerek Hugh Jackman’ın onu gerçekten de evli oldukları zaman aldattığını dünyaya haykırmış oldu.

ASLINDA OLACAKLAR AKLINA GELMİŞTİ AMA ESKİ KARISI ONA "KIYAMAZ" SANDI

Bu açıklamayla yıkılan ve yıllardır çizdiği efendi, iyi aile babası ünlü imajı yerle bir olan Hugh Jackman şimdi de Deborra Lee Furness’ın yazacağı ve muhtemelen çok büyük fırtınalar koparacak bu kitabı korkuyla beklemeye başladı.

Aslında Hugh Jackman’ın bu kitap yazma niyetinden haberi olduğu düşünülüyordu.

"Hugh Jackman böyle büyük üne sahip olup da boşanan neredeyse her kadına kitap yazması için teklif götürüldüğü konusunda en başından beri uyarılmıştı ama Deb'in o yüklü yayınevi çekini kabul etmeyeceğini umuyordu."

YAŞANANLARI KENDİ TARAFINDAN ANLATACAK

Deborra Lee Furness’ın kitabında Hugh Jackman ile 27 yıllık evliliğini, çocuklarını evlat edinip büyütmesini ve boşanma sonrası hayatını anlatarak hikâyenin kendi tarafını ortaya dökeceği söyleniyor.