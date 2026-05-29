Yasak aÅŸkÄ±n bedeli bÃ¶yle Ã¶denir: Kavga sokaÄŸa bile taÅŸtÄ±: KocasÄ±nÄ± elinden aldÄ±n, mutlu olmayÄ± ne hakla istersin

Yasak aÅŸkÄ±n bedeli böyle ödenir: Kavga sokaÄŸa bile taÅŸtÄ±: KocasÄ±nÄ± elinden aldÄ±n, mutlu olmayÄ± ne hakla istersin!

OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 29, 2026 12:09

Son iki yÄ±ldÄ±r Hollywood'un en Ã§ok konuÅŸulan aÅŸklarÄ±ndan birinin kahramanÄ± oldu Hugh Jackman ile Sutton Fosterâ€¦ Bu da nedensiz deÄŸildi elbette.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ onlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± dÃ¼mdÃ¼z bir yasak aÅŸktÄ±. Ä°kisi de eÅŸlerine ihanet etmiÅŸti.

Ã–zellikle de 27 yÄ±l boyunca kendisinden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness'e, sahnedeki rol arkadaÅŸÄ±yla ihanet etmiÅŸti Jackman.

Suttor Foster de ikinci kocasÄ± Ted Hughes'aâ€¦

Ã–nceleri aÅŸklarÄ±nÄ± saklasalar da sonunda bir gece gezmesinde el ele kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiler. Yasak aÅŸk resmiyete dÃ¶kÃ¼lmÃ¼ÅŸ oldu bÃ¶ylece.
HARARETLÄ° TARTIÅžMA DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°
SonrasÄ±nda da gittikleri her yerde aÅŸk tablosu sergiledi Foster ile Jackman. Hatta herkes onlarÄ±n evlenmesini en azÄ±ndan niÅŸanlanmasÄ±nÄ± bekliyordu.

Ama geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n "bÃ¼yÃ¼k aÅŸÄ±klar" sokakta hararetli bir tartÄ±ÅŸmanÄ±n iÃ§inde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler.

New York'ta spor salonuna giderken objektiflere takÄ±lan Ã§iftin ne konuÅŸtuÄŸu bilinmiyor. Ama yine de yÃ¼z ifadelerinden ve mimiklerinden pek de hoÅŸ bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ± belliydi.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi tam da bunun Ã¼zerine Sutton Foster'dan Ã§arpÄ±cÄ± bir aÃ§Ä±klama geldi.

'KENDÄ°MÄ° YALNIZ HÄ°SSEDÄ°YORUM'
Hugh Jackman ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yasak aÅŸk yÃ¼zÃ¼nden aÄŸÄ±r eleÅŸtirilere maruz kalan Foster, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir panelde kendini yalnÄ±z hissettiÄŸini sÃ¶yledi.

51 yaÅŸÄ±ndaki Sutton Foster, aynÄ± panelde Jackman'Ä±n eski karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness ile kÄ±yaslanmaktan da bÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Foster "KadÄ±nlarÄ±n birbirlerine karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±lmamasÄ± gerekir" diye konuÅŸtu.

Foster, KadÄ±n SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± LaboratuarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen GÃ¼Ã§lÃ¼ KalmanÄ±n Bilimi baÅŸlÄ±klÄ± panele katÄ±ldÄ±. Oyuncu "GÃ¼Ã§ sahibi kadÄ±nlar aslÄ±nda birbirlerini destekleyebilir. Birbirimize karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±lmak zorunda deÄŸiliz" dedi.

KIYASLANMAKTAN YORGUN DÃœÅžTÃœ
Broadway sahnelerinin yÄ±ldÄ±zÄ± olan Foster "Uzun zamandÄ±r baÅŸrol oyuncusuyum. Ama Ã§oÄŸu zaman kendimi gerÃ§ekten yalnÄ±z hissediyorum" dedi.

Foster, Hugh Jackman'Ä±n 70 yaÅŸÄ±ndaki eski karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness ile aralarÄ±ndaki gerilime de deÄŸinerek, "YÃ¼ksek profilli, toplum tarafÄ±ndan tanÄ±nan kadÄ±nlarÄ±n birbirlerine yardÄ±m edip destek olmasÄ± gerek" diye konuÅŸtu.

Sutton Foster'Ä±n bu sÃ¶zleri de sosyal medyada eleÅŸtiri konusu oldu. BirÃ§ok kiÅŸi Foster'Ä±n, Hugh Jackman'Ä± daha evliyken Deborra Lee Furness'in elinden aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Sonra da Foster'a "BaÅŸka kadÄ±nlarÄ±n gÃ¶zÃ¼nde her an kocalarÄ±nÄ± onlardan ayÄ±rabilecek birisin. Bu koÅŸullarda yalnÄ±z hissetmen ve yalnÄ±z olman gayet doÄŸal. Mutlu olmayÄ± nasÄ±l beklersin?" diye yorum yaptÄ±.

'UÄžRUNA YUVAMIZI YIKTIÄžIN KADINLA TANIÅžMAK Ä°STÄ°YORUM'
Bu arada daha geÃ§en hafta 57 yaÅŸÄ±ndaki Hugh Jackman'Ä±n eski karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness'tan gelen bir istek basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸ ve herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±.

Jackman'Ä±n 27 yÄ±l evli kaldÄ±ÄŸÄ± ve ihanet ederek boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski karÄ±sÄ± Deborra Lee Furness, oyuncunun yeni sevgilisi Sutton Foster ile tanÄ±ÅŸmak istiyor!

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Jackman'Ä±n 70 yaÅŸÄ±ndaki eski karÄ±sÄ± Furness'in bu isteÄŸi, iki sevgilinin, kelimenin tam anlamÄ±yla ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ktan donup kalmasÄ±na neden oldu.

Deborra Lee Furness'e yakÄ±n kaynaklarÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, 57 yaÅŸÄ±ndaki eski kocasÄ±ndan bÃ¶yle bir istekte bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±nda kÃ¶tÃ¼ bir niyet yok.

Tam tersine Deborra, Jackman'Ä±n yeni sevgilisi Sutton Foster ile tanÄ±ÅŸarak aralarÄ±ndaki gerginliÄŸi bitirmek istiyor.Â 

GERÄ°LÄ°MÄ° BÄ°TÄ°RMEK Ä°STÄ°YOR
SÃ¶z konusu kaynak "Bu isteÄŸin temelinde Deborra'nÄ±n kÄ±zgÄ±n olmasÄ± yok. Ya da Hugh ile Sutton'a hadlerini bildirmek de istemiyor. Tek isteÄŸi gerginliÄŸi en aza indirip yoluna o ÅŸekilde devam etmek" diye konuÅŸtu.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Deborra Lee Furness, yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra Hugh Jackman ile aynÄ± odada bulunmanÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine bile dayanamÄ±yordu.

Ama artÄ±k kendi gerÃ§eÄŸini dile getirebilmek iÃ§in iki sevgiliyle yÃ¼zleÅŸmek istiyor.

ONLARIN AÅžIK HALLERÄ° ESKÄ° KARISINI ÃœZÃœYOR
Daha bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda Hugh Jackman ile Sutton Foster'Ä±n MET Gala gecesine el ele gidip aÅŸk tablosu sergilemesinin Deborra'yÄ± Ã§ok Ã¼zdÃ¼ÄŸÃ¼ konuÅŸuluyordu.

Hatta Jackman, eski karÄ±sÄ±yla gittiÄŸi yerlere gittikÃ§e Deborra da hem Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor hem de bu olup biteni kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼ bulduÄŸu iÃ§in de kendini kÃ¶tÃ¼ hissediyordu.

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¼zerine Deborra Lee Furness, belli ki geÃ§miÅŸin sayfalarÄ±nÄ± tam olarak kapatmak iÃ§in eski kocasÄ± ve onun yeni sevgilisiyle yÃ¼zleÅŸmek istiyor.

DiÄŸer yandan her ne kadar Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rsalar da Jackman ile 51 yaÅŸÄ±ndaki Sutton Foster'Ä±n Deborra ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme fikrine aÃ§Ä±k olduklarÄ± da belirtildi.

