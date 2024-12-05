Yasak aşkı en son öğrenen kişi karısı oldu... Şimdi öfkesinden deliriyor

Haberin Devamı

Onlar böyle bir açıklama yapsalar da hayranları dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bu evliliğin neden bittiğini merak etti. Söylentiler birbirini kovaladı.

Ama çifte yakın kaynaklar "Bunun olacağı belliydi" diye konuştu. Bu sözler de kafaları iyice karıştırdı. Zaten sonra bunu neden söyledikleri de ortaya çıktı.

Gün yüzüne çıkan gerçeklere göre ünlü oyuncu birlikte sahneye çıktığı rol arkadaşıyla yasak aşk yaşadığı için evliliğini bitirme kararı almıştı. Son iddialara bakılırsa bu aşkı son öğrenen kişi de oyuncunun karısı oldu. İşte şimdi bu yüzden öfkeden deliriyor kelimenin tam anlamıyla.

Haberin Devamı

EVLİLİK BİTTİ AMA YANKILARI BİTMEDİ

Konuyu takip edenler Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'ten söz ettiğimizi anladı.

Çiftin 27 yıllık evliliği bitti bitmesine ama söylentiler ve olaylar bitmek bilmedi. Artık Jackman'ın The Music Man adlı müzikalde rol arkadaşı oyan Sutton Foster ile aşkı artık neredeyse kesin gibi.

Yakın çevrelerinin bildiği bu aşk, uzun süre de saklı gizli kaldı ama bütün gerçekler gibi sonunda ortaya döküldü.

Bunun ardından gözler Jackman'ın eski karısı Deborra Lee Furness'e çevrildi. O her zamanki gibi uzun süre sessiz kaldı. Ama sonra Hugh Jackman'ın evlliğini, Sutton Foster aşkı yüzünden bitirdiğine dair bir sosyal medya paylaşımına beğeni göndererek ilk tepkisini verdi.

Yorumlara göre de onun bu hareketi yasak aşkı doğruladı.

Zaten bunu yapmasından önce konuşulanlara göre de Deborra Lee Furness, evlilik bitmeden önce de Jackman'ın kendisini aldattığından şüpheleniyordu.

EN YAKIN DOSTLARI DA BİLİYORDU AMA SÖYLEMEDİLER

Ama yeni gelen söylentilere göre Deborra Lee Furness, kocası Hugh Jackman'ın kendisini aldattığını öğrenen en son kişi oldu. İşte bu yüzden de kelimemin tam anlamıyla öfkeden kuduruyor.

Haberin Devamı

Radar Online adlı sitenin iddiasına göre Deborra Lee Furness, Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın aşk yaşadığını bilenler arasında eski çiftin aile dostu olan Blake Lively ile Ryan Reynolds da vardı.

Fakat onlar da bu konuda ağızlarını sıkı tuttular. Kaynaklara göre bir başka ünlü çift Lively ile Reynolds, Hugh Jackman'a sadakat göstermek için bu ilişki konusunda dudaklarını mühürlediler.

Bu kaynak Deborra Lee Furness'ın olayın gelişimi hakkındaki tepkisini "Şimdi Deborra, bu yasak aşkı en son öğrenen kişi olduğu için öfkeden kuduruyor. Kendini hazırlıksız yakalanmış hissediyor" diye anlattı.

Kaynaklara bakılırsa Deborra Lee Furness, kendisini sadece kocası Hugh Jackman tarafından değil de onunla birlikte Blake Lively ve Ryan Reynolds tarafından da aldatılmış hissediyor.

Haberin Devamı

DOĞRU ZAMANI BEKLİYORLAR

Hugh Jackman ile Sutton Foster henüz aşklarını açığa çıkarmış, kamuoyunun gözleri önüne sermiş değil. Ama söylentilere göre bunun için uygun zamanı bekliyorlar. Yine de kendileri kapalı kapılar ardından aşklarını dolu dizgin yaşıyorlar.

Bu arada evliliği bitiren yasak aşkın kanıtı olarak gösterilen olaylardan biri de Sutton Foster'ın da kocası TED Hughes'dan boşanması. Zaten durum böyle olunca, ikilinin son birkaç yıldır da birlikte çalıştığı bilinince bu kez "Jackman ile Deborra Lee Furness'in evliliği Sutton Foster için mi bitti?" sorusu ortada dolaşmaya başladı.

Haberin Devamı

Ve görünüşe göre de 27 yıllık evliliğin bitimine gerçekten de bu olay neden oldu. Hatta Jackman'ın boşandığı eşi Deborra Lee Furness de dolaylı yoldan bu durumu doğruladı.

HERKES BİLİYORDU AMA KİMSE KONUŞMADI

Hatta Jackman ile Furness'in evliliğini, ünlü oyuncunun ihanetinin bitirdiğine dair başka bir ayrıntı daha var.

Jackman ile Foster'a yakın kaynakların US Weekly'ye söylediğine göre her ikisi de evliyken başlayan bu ilişkiyi aslında yakın çevreleri çok uzun zamandır biliyordu, ama bu konuda ağızlarını sımsıkı kapalı tuttular.

US Weekly'ye konuşan bir kaynak "Hugh'un Sutton ile ilişkisi evliliğinin bitmesine neden oldu. Bunu herkes biliyordu ama sustu. Çünkü ikisi de çok iyi ve harika insanlar. Herkes onların mahremiyetine saygı gösterdi" dedi.

Haberin Devamı

Hatta aynı kaynak Foster ile Jackman'ın ilişkisinin çok iyi gittiğini de sözlerine ekledi.

GİYİNME ODASINDA BULUŞTUKLARINI KENDİSİ ANLATTI

Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın ilişkisiyle ilgili her gün yeni bir iddia sonra da yeni bir kanıt ortaya atılıyor. İkilinin, müzikalde birlikte çalıştıkları sırada yaptığı röportajlar yeniden mercek altına alınıyor. İşin ilginci her birinde de Jackman ile Foster ilişkisinin o müzikal sırasında başladığına dair yeni bir ayrıntı bulunuyor.

Bunlardan biri de geçen hafta gündeme geldi. Yine söz konusu olan Sutton Foster'ın müzikalde oynadığı dönemde verdiği bir röportajdı.

Foster'ın anlattığına göre Söylediğine göre 2021 ile 2023 arasında perde açan The Music Man adlı müzikalin her gösterisi öncesinde Foster'ın giyinme odasında buluşup orada baş başa sohbet ediyorlardı.

Buna da kendi aralarında "Halı sohbeti" diyorlardı.