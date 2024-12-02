Yasak aşkı 27 yıllık yuvasını yıkmıştı… 'Çocuklarımı o kadından uzak tut!'

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Hugh Jackman'ın Hollywood’un en sağlamlarından biri gibi görünen evliliği geçen sene eylül ayında sürpriz şekilde sona ermişti.

ÇEYREK ASRI DEVİREN EVLİLİK BİR ANDA BİTTİ

Çeyrek asrı aşkın süre mutlu mesut yaşayan Jackman ve Deborra Lee Furness birlikte bir açıklama yaparak hayatlarında yeni bir sayfa açtıklarını ve dostça ayrılarak kendi yollarına gideceklerini söylediler.

Bu beklenmedik ayrılığın ardındaki sebepse bir yıl sonra ortaya çıktı. Hugh Jackman, karısından ayrılmadan bir yıl önce Broadway’de sahneye birlikte çıktığı rol arkadaşı Sutton Foster’la aşk yaşıyordu.

Bu aşk daha geçen ay duyulsa da çiftin aslında oyun provaları sırasında yakınlaştığı, Hugh Jackman’ın evliliğini bitiren asıl sebebin bu olduğu söyleniyor.

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YASAK AŞKLARINI KİMSE BİLMİYOR SANIYORLARDI...

Taze aşıklar aslında bu sırrı sakladıklarını ve ilişkilerini gizlice yürüttüklerini zannederken aslında Deborra Lee Furness da dahil olmak üzere etraflarındaki herkes durumun farkındaydı…

Gelen haberlere göre yaklaşan Noel tatilinde iki çocuğunu sevgilisi Sutton Foster’la tanıştırmak isteyen Hugh Jackman’a eski eşi Deborra Lee Furness’dan hayır cevabı geldi.





SEVGİLİSİNİ ÇOCUKLARIYLA TANIŞTIRMAK İSTİYORDU

56 yaşındaki Avustralyalı aktörün kız arkadaşını çocukları 24 yaşındaki Oscar ve 19 yaşındaki Ava ile tanıştırmak istediği, ancak eski eşi Deborra Lee Furness'in “bu fikre sıcak bakmadığı” iddia edildi.

Hugh Jackman’la evliliği için kendinden çok şey verdiğini söyleyen Deborra Lee Furness'ın eski eşinin bu aşk için çok acele ettiğini söylediği, kalbi uğradığı ihanet yüzünden kırıkken çocuklarının bu yeni sevgiliyle tanışmasını istemediği söyleniyor.

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Hugh Jackman’ın uğruna yuvasını yıktığı Sutton Foster’ın da 10 yıllık eşi Ted Griffin'den boşanmak için mahkemeye başvurduğu geçen ay ortaya çıktı. Ted Griffin, başta Ocean's Eleven olmak üzere birçok önemli filmin senaristi ve Hollywood’un ünlü simalarından biri…

BU AŞK DEVAM EDECEK... ŞİMDİLİK GİZLİCE

Yakın çevrelerinden kaynaklar Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın ilişkilerini yürütmeye kararlı olduklarını ve şu anda işleri gizli tuttuklarını açıkladı.

Hugh Jackman’ın boşanma haberi ilk duyulduğunda yapılan yorumlar çiftin uzun süren evliliklerinde, iki çocuklarını da büyüttükten sonra aralarında artık tutkudan eser kalmadığı ve karı kocadan ziyade iki dost haline geldikleri söylenmişti.

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Ancak ilişkileri duyulunca Hugh Jackman’ın da Sutton Foster’ın da evliliklerini bu aşk uğruna bitirdikleri anlaşıldı.

SAHNEDE BAŞLAYAN DOSTLUK AŞKA DÖNÜŞTÜ

İki aşık Şubat 2022'den Ocak 2023'e kadar Manhattan'daki Winter Garden Tiyatrosu'nda sahnelenen The Music Man'de Harold Hill ve Marian Paroo rollerini üstlendi. Hatta bu süre boyunca da oyunla ilgili tüm ekinliklerde ve kırmızı halılarda sarmaş dolaş pozlar verdiler.

Bu yakınlıkları ikilinin birlikte çalışırken yakın bir dostluk kurduğuna yorulsa da aslında aralarında bir aşk doğmuştu. Ve söylenenlere göre kendileri sakladıklarını zannetse de sanat dünyasında bu gerçeği herkes biliyordu.

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Aldatılan eş Deborra Lee Furness da dahil…

ŞÜPHELERİ DOĞRU ÇIKTI

Hatta isimsiz kaynaklar daha önce “Deborra Lee, Hugh Sutton ile çalışmaya başladığında şüpheleri vardı” demişti ve “İlişkileri onun için bir sır değil” diyerek durumun herkes tarafından bilindiğini ima etmişti.

Jackman geçtiğimiz yıl eylül ayında Furness'ten boşanmak için dava açtığında hayranlarını şok etmişti.

Eski eşler o zaman yaptıkları ortak açıklamada “Harika ve sevgi dolu bir evlilikte karı koca olarak neredeyse otuz yılı birlikte paylaştığımız için kutsanmış durumdayız' demişlerdi. Artık yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik” demişti.

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Çocukları olmayan çift Oscar ve Ava adında iki çocuk evlat edindiler.