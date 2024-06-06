Yasak aşk iki yuvayı birden yıkmıştı... Eve ekmek getiren hep ben oldum... Artık kadınsı enerjimi kullanıyorum

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Uzun süre yaşadıkları aşkı saklamak zorunda kaldılar. Ama böyle bir gerçeğin sonsuza kadar gizli kalması mümkün değildi.

Birikte katıldıkları bir spor etkinliğinde yasak aşkları ortaya çıktı. Bu durum da büyük bir şaşkınlık yarattı ve skandala dönüştü.

Aslında bir noktada bu durum onlar için "rahat bir nefes alma" fırsatı da oldu. Çünkü gizlilik ortadan kalktı, artık aşklarını doya doya ve açıkça yaşama fırsatı çıktı.

Elbette bunun bedelini ödediler ama yeni hayatlarına uyum sağlamakta da hiç güçlük çekmediler.

İşte şimdi bu skandal yasak aşkın kahramanları yeni hayatlarına ve ilişkilerine dair bazı açıklamalarda bulundu.

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BİRLİKTE PROGRAM SUNARKEN AŞIK OLDULAR

Böyle uzun uzun anlattığımız bu aşkın kahramanları TV dünyasının iki ünlüsü Amy Robach ile T.J. Holmes.

Birlikte Good Morning America (Günaydın Amerika) adlı programı sunarken aralarında bir aşk doğan Robach ile Holmes, gönüllerine söz geçiremediler. Eşlerini bile gözleri görmez oldu ve bir yasak aşk yaşamaya başladılar.

Bunu uzun süre gizlediler. Kameralar karşısında aynı programı sunarken gözler önüne serdikleri o birbirine uygun kimya sadece meslek gereği değildi, aralarındaki aşkın uzantısıydı.

Sonuç olarak Amy Robach ile T.J Holmes'un gizli aşkı bir gün katıldıkları bir spor etkinliğinde gün yüzüne çıktı.

Bu yasak aşkı gizleme konusunda o kadar başarılı olmuşlardı ki programda yıllarca beraber çalıştıkları arkadaşları bile şaşkınlığa düştü.

İKİSİNİN DE EVLİLİĞİ BİTTİ... BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Öyle ya da böyle Amy Robach, o sırada evli olduğu ikinci eşi Andy Shue'dan, T.J. Holmes da karısı Marilee Fiebig'den boşandı. İki gizli aşık birlikte yeni bir hayat kurdular.

Amy Robach ile T.J. Holmes bir süredir kendileri bir podcast yayını hazırlayıp sunuyor. O programda da dünyadaki gelişmelerin yanı sıra aşklarına dair bazı çarpıcı açıklamalar da yapıyorlar. İşte bunlardan biri de geçtiğimiz yayında geldi.

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Başından iki evlilik geçen Amy Robach, T.J Holmes ile ilişkisinin kendi hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

Robach, sevgilisiyle birlikte hazırlayıp sunduğu Amy& T.J adlı yayında bugüne kadar iki evliliğinde de eve ekmek getiren kişinin kendisi olduğunu söyledi.

Ama bu yeni ilişkisinde durumun değiştiğini ve "kadınsı enerjisine" yönelmeye başladığını itiraf etti.

51 yaşındaki Amy Robach, ünlü çöpçatan olarak tanınan Thalia Ouimet'i ağırladığı programda "Bugüne kadar eve ekmek getiren, evin geçimini sağlayan bendim. Bu yüzden de doğru bir ilişkide kendinizin diğer tarafına geçmek, bunu kabul etmek ilginç" dedi.

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Robach, anlattığına göre "patron kadın" enerjisini bir kenara bıraktığında bu duruma kolay uyum sağlamadı.

Fakat Robach'ın hem sevgilisi hem de yayını birlikte sunduğu T.J Holmes da onun kadınsı enerjisinden hoşlandığını söyledi.

Holmes, sevgilisine övgüler yağdırmayı sürdürdü... "O gerçekten çok tatlı, sözünü ettiğiniz kadınsı enerjiye sahip. Ancak bir meslektaşım olarak ve onu uzun süre stüdyoda gördüğüm o kişi hakkında kimsenin hiçbir fikri yok" dedi.

HER PROGRAMDA İLGİNÇ AÇIKLAMALAR YAPIYOR

Amy Robach, geçtiğimiz haftalardaki yayında da ilk eski evliliği hakkında da bazı açıklamalarda bulunmuştu.

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Robach, o programda ilk eski eşi Tim McIntosh'un kendisine evlilik teklif ederken 3 bin dolarlık bir yüzük hediye ettiğini anlattı. Ama aldattığı ikinci kocasının ise kendisine bir nişan yüzüğü bile vermediğini söyledi.

Amy Robach ile T.J Holmes'un bu konuyu açmasının nedeni sosyal medyada yayılan bir videoydu. O videoda bir kadın, sevgilisinin kendisine nişan yüzüğü almak için ortak banka hesaplarını kullandığını anlatıyordu.

İşin ilginç yanı söz konusu kadın bu durumu evlendikten sonra öğrendiğini ekledi sözlerine. O parayı ev almak için biriktirdiklerini de belirtti.

Fakat kocasının savunduğuna göre o yüzük de genel düğün masraflarının bir parçasıydı ve nişan yüzüğü satın alırken kullanmak da gayet doğaldı.

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Robach bu olayı hatırlattıktan sonra "Bu kadın nişan yüzüğünün sevgilisiyle ortak hesaplarından alındığını öğrendi. Ortada bir tartışma yoktu. Sadece buna şaşırdı" dedi ve sonra kendisiyle ilgili durumu anlattı.

Robach, eğer kendisi böyle bir durumda kalsaydı ne yapacağını da şöyle kelimelere döktü: "Önce satın almaya gücünün yetmeyeceği bir yüzükle bana evlenme teklif ettiğini düşünürdüm. Bu kulağa aptalca geliyor. Benim için biraz can sıkıcı bir durum olurdu."

İKİNCİ ESKİ EŞİ BİR NİŞAN YÜZÜĞÜ BİLE VERMEMİŞ

Ama yasak aşk skandalından sonra yollarını ayırdığı ikinci eski eşi Andrew Shue'nin kendisine bir nişan yüzüğü bile vermediğini anlattı.

Amy Robach "İlk kocam bana 3 bin dolarlık bir nişan yüzüğü verdi. Ama ikincisi böyle bir şey yapmadı" diye anlattı durumu.

Robach, dinleyicilerine bunun "uyarıcı bir hikaye" olduğunu belirtti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun uyarıcı bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü evliliklerin yüzde 50'ye yakınının boşanmayla sonuçlandığını biliyoruz."

'ARABAYI BİLE SATARKEN DEĞERİ DÜŞÜYOR'

Amy Robach bunların ardından yine nişan yüzüğü meselesine döndü.. "Eğer yüzüğün değerli bir yatırım olduğunu düşünüyorsanız ne kadar harcadığınızın önemi yok. Bu yüzüğü satmak zorunda kalacağınız zamana kadar bekleyin."

Ünlü sunucu, nişan yüzüğünün değerinin aslında satın alınırken ödenen parayla ölçülemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Amy Robach "Aslında bu araba satın almak gibi bir durum. Arabayı aldıktan sonra satmaya kalkıştığınızda değerinin düştüğünü görürsünüz" dedi.

BOŞANIRKEN MAL VARLIĞI DA ELİNDEN GİTTİ

Aslına bakılırsa bu anlattıkları yani evlilikle ve sahip olunan mülklerle ilgili ayrıntılar Amy Robsach'ın yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak anlattıkları.

Çünkü, T.J Holmes ile yasak aşkının otaya çıkmasından sonra kocası Andrew Shue'dan boşanırken Robach bütün mal varlığını yitirmişti.

Ama yine de bütün bunların mutluluğunun elinden gitmesine neden olmadığını da bu yılın ocak ayındaki bir yayınında anlatmıştı Amy Robach.