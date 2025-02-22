Yasak aşk çocuğunun annesi sonunda ortaya çıktı: Ünlü sanatçı 'Karımı aldattım, bir kızım oldu' diye ilan etmişti

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Ama müzik dünyasının bir ünlüsü bunun tam tersi bir tutum sergilemişti... Geçtiğimiz yılın eylül ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir yasak aşk çocuğunun dünyaya geldiğini itiraf edip "Karımı geri kazanmaya çalışıyorum" diye yazmıştı.

O zamandan bu yana herkes bu ünlü müzisyenin gizli aşk çocuğunun kimden dünyaya geldiğini merak edip durdu... Bazılarına göre bebeğin annesi de ünlüler dünyasından biriydi...

Sonunda bu gizem çözüldü... O yasak aşk çocuğunun annesi ortaya çıktı... Ama öyle sanıldığı gibi ünlü biri değil tam tersine sıradan bir genç kadındı.

ÜNLÜ GİTARİST KENDİ AĞZIYLA İTİRAF ETTİ

Bu olayın kahramanı, bir dönem efsane Nirvana grubunda da yer alan sonra kariyerine kendi kurduğu Foo Fighthers grubuyla devam eden gitarist Dave Grohl.

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2003 yılından bu yana Jordyn Blum ile evli olan 56 yaşındaki Grohl, geçen eylül ayında yaptığı paylaşımda karısını aldatıp bir de üstüne kız çocuk sahibi olduğunu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Kızını asla terk etmeyeceğini belirten Grohl'un aşk çocuğunun annesi de sonunda ortaya çıktı.

Jennifer Young adlı 38 yaşındaki genç kadın Dave Grohl'un bebeğinin annesi olduğunu New York Post gazetesine doğruladı.

BEBEK GEÇEN YIL 1 AĞUSTOS'TA DÜNYAYA GELDİ

Bir rock müzik tutkunu olduğu belirtilen genç kadın, kızının 1 Ağustos 2024 yılında dünyaya gözlerini açtığını da ekledi.

Bu arada Florida doğumlu olan Jennifer Young, kızının adını açıklamasa da doğum sertifikasında babasının soyadının Grohl olarak kaydedildiğini de belirtti.

Jennifer, Dave Grohl ile ilişkisinden dünyaya gelen kızının adını gizlemeyi tercih etti. Çünkü Dave Grohl'un, evlilik dışı ilişkisinden bebek sahibi olmasına öfkelenen hayranları bulunduğunu belirtti.

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Genç kadın "Bebeğimin kimliğini gizli tutmak gerçekten önemli" diye konuştu.

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Jennifer Young adlı genç kadın Dave Grohl ile ilişkisinden dünyaya gelen kızının soyadının doğum sertifikasında Grol olarak yazıldığını söyledi. Ancak bebeğinin adını açıklamadı.





Dave Grohl'ın yasak aşk bebeğinin annesi, New York Post'a olayı doğruladı.





ŞOKE EDEN İTİRAF

Dave Grohl, birçok kişi gibi karısını aldattığını ve üstüne bir de bebek sahibi olduğunu gizlemek yerine tam tersine bunu açık açık herkesi ilan etti.

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Grohl bunun için de sosyal medya sayfasını kullandı. Bu şoke eden haberi verdiği paylaşımına Yakın zamanda evlilik dışı ilişkimden bir kız bebek sahibi oldum" satırıyla başladı.

Ardından da şunları ekledi: "Ona sevgi dolu ve destekleyici bir baba olmayı planlıyorum. Karımı ve çocuklarımı seviyorum. Ve şimdi onların güvenini kazanmak, onlar tarafından bağışlanmak için her şeyi yapıyorum."

Dave Grohl, itirafını yaptı yapmasına ama takipçilerinin bu konuda görüş bildirmesini engellemek için de paylaşımını yorumlara kapattı.

Ünlü müzisyen yeni dünyaya gelen kızının annesi hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

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22 YILDIR EVLİ

Grohl, karısı Jordyn ile 2003 yılında Los Angeles'ta birlikte yaşadıkları evde hayatını resmen birleştirmişti. Çift, kısa bir süre önce de 21'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Grohl ve Blum'un 18 yaşında Violet Maye, 15 yaşında Harper Willow ve 10 yaşında Ophelia Saint adında üç tane kızı bulunuyor.

Ünlü gitaristle eski bir model olan eşi Jordyn, 2001 yılında tanıştı. Fakat aralarında ilk görüşte aşk yaşanmadı. Hatta sonradan söylediğine göre Grohl, geleceği olan bir ilişki yaşamaktan kaçındı.

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Dave Grohl, bu konuda verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Karımla ilk tanıştığımda birkaç kez birlikte dışarı çıktık. O sırada ciddi bir ilişkiye hazır olmadığıma karar vermiştim. Sonra onu aramayı bıraktım."

Fakat zaman geçince aslında Jordyn Blum'u gerçekten sevdiğini fark etti. Üç aylık bir aranın ardından bir gün ona yeniden telefon etti.

Söylediğine göre Blum o aramada "Bir daha senden haber alacağımı sanmıyordum" dedi.

Sonunda da Dave Grohl ile Jordyn Blum hayatlarını birleştirdi. Bu arada üç çocuk sahibi oldular.

EFSANE NIRVANA GRUBUNDA DA YER ALDI

Şimdi merak konusu olan Jordny Blum'un kocası ve üç çocuğunun babası Dave Grohl'u affedip affetmeyeceği.

David Eric Grohl ya da bilinen adıyla Dave Grohl, müzikseverlerin çok yakından tanıdığı bir isim. 1990 ile 1994 arasında bir döneme damgasını vuran Nirvana grubunda baterist olarak yer aldı.

Kurt Cobain ile hafızalara kazınan grubun ikinci albümü Nevermind'da yer aldı.

Cobain'in 1994 yılındaki ölümünden sonra Dave Grohl, Foofighters adlı grubu kurdu.