Yasak aşk çocuğu ortaya çıkmıştı… Tuttuğu avukatı kovdu… ‘Karım beni affedecek’

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Dünyaca ünlü Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, eylül ayının hemen başında sosyal medya hesabından herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yapmış, 21 yıllık eşi Jordyn Blum’u aldattığını ve evlilik dışı dünyaya gelen bir çocuğu olduğunu itiraf etmişti.





İHANETİ VE YASAK AŞK ÇOCUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaptığı bu ihanet ve yasak aşk çocuğu paylaşımında çok pişman olduğunu ve kendisini karısına mutlaka affettireceğini söyleyen Dave Grohl’un buna rağmen çoktan bir boşanma avukatı tuttuğu da ortaya çıkmıştı.

Gelen son haberlere göre Dave Grohl skandal duyulmadan tuttuğu boşanma avukatından vazgeçti, onu kovdu ve tüm bu aldatma ve bebek skandalının ardından hâlâ umutla eşiyle uzlaşmaya çalışıyor…

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“AMAN AİLEM DAĞILMASIN”

Yakın çevresi Foo Fighters solistinin “ailesini çok sevdiğini” ve bu aileyi dağıtmak yerine bir arada tutmaya çalışmaya karar verdiğini söylüyor.

2003’te evlenen Dave Grohl ve Jordyn Blum’un 18, 15 ve 10 yaşında Violet, Harper ve Ophelia adında üç kızları vardı.

Tüm önceliğini ailesine verdiği söylenen ünlü şarkıcı karısından ve kızlarından binlerce kez özür dilediğini söylediği itiraf paylaşımında “Yakın zamanda yeni bir kız çocuğuna baba oldum” ifadeleri yer almıştı.

KARISINA KENDİNİ AFFETTİRMEYE ÇALIŞIYOR AMA…

Skandalın patlamasının üzerinden iki ay geçtikten sonra Dave Grohl’un her şeyi berbat ettiğini bildiği ve ailesini kaybetmek istemediği söyleniyor.

Deyim yerindeyse ünlü şarkıcı “kaybetmek üzere olana kadar neye sahip olduğunun” farkına varamadı…





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“BEN YENİ BİR KIZ ÇOCUĞUNA BABA OLDUM”

55 yaşındaki Grohl, 10 Eylül'de “kısa süre önce” “yeni bir kız çocuğuna” baba olduğunu açıkladı ancak annenin kimliğini açıklamadı.

Yeni doğan bebeği için “sevgi dolu ve destekleyici bir ebeveyn olma” planları olduğunu söyledi ancak ailesinin “güvenini yeniden kazanmak ve affedilmelerini sağlamak” için elinden gelen “her şeyi” yapmak istediğini de söyledi.





DAHA SKANDAL DUYULMADAN HAREKETE GEÇMİŞTİ

Evliliğini ve ailesini kurtarma arzusuna rağmen, People dergisi ünlü şarkıcının o dönemde 21 yıldır evli olduğu Blum'dan olası bir boşanma öncesinde kendisini temsil etmek üzere bir avukat tuttuğunu bildirdi.

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Hayatı bu hiç beklenmeyen skandalla sarsılan üç çocuk annesi Jordyn Blum cephesinde ise işler pek de Dave Grohl'un beklediği gibi gitmiyor…





ALDATILAN EŞ KÖPRÜLERİ ATMIŞ DURUMDA

Aldatıldığını, üstüne bir de kocasının bu ihanetinin bir meyvesinin olduğunu öğrenen Jordyn Blum tüm bu olan bitenler karşısında sessizliğini korudu. Ve henüz bir açıklama yapmadı.

Ancak bir süre ortalarda görünmedikten sonra kızlarıyla birlikte gündelik hayatına geri dönen ve Los Angeles sokaklarında görüntülenen Jordyn Blum artık parmağında alyansını taşımıyor…





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GÜVENİ TAMAMEN SARSILDI

Blum’un yakın dostları onun kocasına olan güveninin tamamen sarsıldığını söylerken arkadaşlarından destek aldığını ve artık sadece “kendi hayatına ve kızlarına odaklandığını” iddia ediyor.