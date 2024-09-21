BÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ± meslek aÅŸkÄ±nÄ± etkilemedi: Daha yeni annen Ã¶ldÃ¼, ablan Ã¶ldÃ¼... Sen nasÄ±l ÅŸarkÄ± sÃ¶ylÃ¼yorsun

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Arka arkaya karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± bu aile trajedisiyle sarsÄ±lan 55 yaÅŸÄ±ndaki Mariah Carey, aradan sadece bir aya yakÄ±n bir sÃ¼re geÃ§miÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen tartÄ±ÅŸma yaratan bir adÄ±m attÄ±.

Eski kocasÄ± Nick Cannon'Ä±n "BÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±na dayanmak iÃ§in ikiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±za sarÄ±lÄ±yor" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± Mariah Carey "gÃ¶steri devam etmeli" dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle mesleÄŸine geri dÃ¶ndÃ¼.

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok kazanan yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biri olan Carey, dÃ¼n gece Brezilya'nÄ±n Sao Paolo kentinde sahneye Ã§Ä±ktÄ±.

Derin yÄ±rtmaÃ§lÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± bir elbise giyen Carey, o gece de sahne iÃ§in Ã¶zenle hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä± hiÃ§bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi sahneye Ã§Ä±ktÄ± ve ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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KONSER VERMESÄ° TARTIÅžMA YARATTI

Carey'in bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir acÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Ã§ok kÄ±sa bir sÃ¼re geÃ§mesine raÄŸmen sahneye dÃ¶nmesi tartÄ±ÅŸma yarattÄ±. Sosyal medyada bu konuda yorumlar yaÄŸdÄ±.

Bir kullanÄ±cÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kararÄ±nÄ± desteklediÄŸini belirterek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ÅŸÃ¶yle ifade etti: "Belki ben de onun bu kadar Ã§abuk iÅŸine dÃ¶nmemesi gerektiÄŸini sÃ¶yleyenlerden biri olabilirdim. Ama ben de birkaÃ§ ay Ã¶nce babamÄ± kaybettim ve onu anlÄ±yorum. BabamÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¼n iÅŸe gittim. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmak beni meÅŸgul ediyor. Belki o da bunu yaptÄ±" diyerek kendi tecrÃ¼besini anlattÄ±.

BaÅŸka bazÄ± kullanÄ±cÄ±lar, belki de Mariah Carey'in sahneye Ã§Ä±kmaya mecbur olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. "Bu iÅŸte Ã§ok bÃ¼yÃ¼k paralar sÃ¶z konusu, yapÄ±lan anlaÅŸmalar var. O da buna uymak zorunda" sÃ¶zleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini belirtti bu gruptakiler.

Fakat buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kanlar da "Mariah Carey'in zaten Ã§ok parasÄ± var. Onun paraya ihtiyacÄ± yok ki" diyerek ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bu kadar erken sahneye Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

ELEÅžTÄ°REN DE OLDU DESTEKLEYEN DEÂ

DiÄŸer yandan Mariah Carey'nin eski niÅŸanlÄ±sÄ±, iÅŸ insanÄ± James Packer'den ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Ã¼zÃ¼ntÃ¼den turnesini iptal ettiÄŸini hatÄ±rlatanlar da Ã§Ä±ktÄ±.

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Bir kullanÄ±cÄ± da o Ã¼nlÃ¼ "GÃ¶steri devam etmeli" sÃ¶zÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlattÄ±. Bu kullanÄ±cÄ± "Yas tutmak iÃ§in bu kadar vakit ayÄ±rmak Ã§ok abartÄ±lÄ±. Ã–zellikle de oturup aÄŸlamaktan baÅŸka yapacak bir ÅŸeyin olmadÄ±ÄŸÄ±nda. Ä°nsan yakÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde hayatÄ±nÄ± durdumalÄ± mÄ±?" diye sondu.

Mariah Carey'nin bu kararÄ±nÄ± destekleyen bir baÅŸkasÄ± da "Ä°yi yaptÄ±n Maria .. HayatÄ±nÄ± yaÅŸamaya devam et" diye seslendi Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya.

TRAJÄ°K KAYIPLARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Mariah Carey, geÃ§tiÄŸimiz ay aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde 87 yaÅŸÄ±ndaki annesi Patricia ve 63 yaÅŸÄ±ndaki ablasÄ± Alison'Ä± kaybettiÄŸini sosyal medya hesabÄ±ndan duyurmuÅŸtu.

Ä°kisinin de Ã¶lÃ¼m nedenini aÃ§Ä±klamasa da Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± "Kalbim paramparÃ§a... GeÃ§tiÄŸimiz hafta annemi kaybettim. Ne yazÄ±k ki bir baÅŸka trajik olay yaÅŸandÄ± ve ablam da aynÄ± gÃ¼n hayata veda etti. Annemin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce geÃ§en haftayÄ± onunla birlikte geÃ§irebildiÄŸim iÃ§in kendimi ÅŸanslÄ± hissediyorum. Bana destek gÃ¶steren herkese minnettarÄ±m" satÄ±rlarÄ±yla baÅŸÄ±na gelenleri sosyal medyadan duyurdu.

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ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n eski kocasÄ± Nick Cannon da geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, Carey'nin bÃ¼yÃ¼k acÄ±sÄ±nÄ± evliliklerinden dÃ¼nyaya gelen ikizleri Monroe ve Moroccan ile dindirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°kizlerin yanÄ± sÄ±ra kendisinin de eski karÄ±sÄ± Carey'e destek iÃ§in elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Mariah Carey'nin annesi ve ablasÄ± geÃ§en aÄŸustos ayÄ± iÃ§inde aynÄ± gÃ¼n hayata veda etti.Â

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