İstediğin kadar ünlü ol, istediğin kadar zengin... Boşanmış bir anne için tatile gitmek bile baş ağrısı

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Aslına bakılırsa gerçek hayatta da bunun çok örneği var.

Bir zamanlar birbirini deli gibi seven çiftler, gün geliyor kelimenin tam anlamıyla kanlı bıçaklı oluyor. Bırakın görüşmek isimlerini anmak bile istemiyorlar.

Tıpkı Brad Pitt ile Angelina Jolie gibi.

Bir zamanlar Brangelina olarak anılan çift, aşkları ve evlilikleri bittikten sonra aralarında öyle büyük uçurumlar açıldı ki... Üstelik bu öyle çocuklarının hatırına bile kapanacak türden değil.

Şöyle bir bakıldığında her ikisi de bir zamanlar birlikte yaşadıkları mutluluğun faturasını şimdi kendi köşelerinde açı çekerek ödüyor.

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Angelina Jolie; altı çocuğunu çoktan kanatlarının altına aldı. Zaten üçü biyolojik üçü de evlatlık çocukları artık babalarını görmek, onun soyadını kullanmak bile istemiyorlar.

Brad Pitt ise uzaktan uzağa izliyor ailesini... Çocukları ona sırtlarını dönmüş durumda. Her ne kadar Ines de Ramon ile iyi bir ilişki yürütse de çocuklarını görememek onun kalbinde gerçekten büyük bir yara.

Eski çiftle ilgili son gelişmeye bakarsak....

Bu da Jolie ile Pitt'in arasında bir kez daha gerilim yaşanabileceği anlamına geliyor.

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TATİL BİLE BAŞ AĞRISI

Angelina Jolie bu yıl yaz aylarını altı çocuğunu da yanına alarak yaşadığı Los Angeles'ın hatta ABD'nin dışında geçirmek istiyor.

Eğer bir projesi olursa Avrupa'da bir ülkeye gidecek. Projesi yoksa da en büyük evlatlık oğlu Maddox'un doğum yeri olan Kamboçya'da yaz tatilini geçirecek.

Çünkü bu ülkenin Jolie'nin kalbinde çok başka bir yeri var.

Her ne kadar Angelina Jolie bu tür planlar yapıyor olsa da altı çocuğunu birden alıp aylar boyunca ABD'den uzaklaşması mümkün değil.

Bir tatil bile onun için Brad Pitt ile yeni sorunlar ve baş ağrısı demek.

Bunun nedenine gelirsek.

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Eski çiftin çocukları Maddox 23, Pax Thien 21, Zahara 20, Shiloh 18 yaşında. Yani artık tamamen reşit olmuş durumdalar. İstedikleri zaman ülke dışına çıkabilirler.

Ama ikizler Knox ve Vivienne henüz 16 yaşında. Yani onların öyle başlarını alıp anneleriyle bile olsa ülke dışına çıkmaları kolay değil. Bunun için babaları Brad Pitt'in izni gerekli.

Angelina Jolie'ye yakın kaynaklara göre altı çocuğunu alıp Avrupa'da bir ülkede ya da Kamboçya'da tatile gitmek Angelina Jolie için yeni bir baş ağrısı yaratacak.

Çünkü bu konuda; işin yasal yönüyle ilgili olarak Brad Pitt ile uğraşması gerekecek.

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Yine de çifte yakın kaynaklar Jolie'nin bunu iki yılda bir yaptığını ve yine yapabileceğini savunuyor.

ASLINDA ZAMANI GELİNCE BAŞKA ÜLKEYE TAŞINMAK İSTİYOR

Bu arada aslına bakılırsa Jolie, birkaç kez asıl yaşamak istediği yerin ABD ve özellikle de Hollywood olmadığını hiç saklamadı. Zamanı geldiğinde çocuklarını da alıp başka biri yere taşınmak istediğini de saklamadı.

İşte bunun için de ikizleri Knox ve Vivienne'in 18 yaşına gelmesi yani reşit olması gerekiyor.



