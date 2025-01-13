Evinin bulunduğu mahalle küle döndü… Yaşadığı üzüntüyü kızının kollarında unuttu ‘Dünya bir yana çocuklarım bir yana'

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Bugüne kadar en az 26 kişinin hayatını kaybettiği yangınlar gösteri dünyasının kalbi Los Angeles’ı vurdu.

100 binden fazla kişinin hala tahliye emri altında olduğunu belirten yetkililer, evlerine dönmek isteyenlere yangın alanlarının hala "çok tehlikeli" olduğu uyarısını yaptı.

Yangında evlerini kaybeden Spencer Pratt ve Heidi Montag çifti alevleri çaresizce böyle izlemişti

Anthony Hopkins, Jeff Bridges, Mel Gibson ve Paris Hilton gibi sayısız ünlü isim yangında evlerini kaybederken kimi ünlü isimler de bu korkunç trajediden mucize eseri kurtuldu.

Bu ünlülerden biri de Ben Affleck oldu. Affleck dün en büyük çocuğu olan, 19 yaşındaki kızı Violet ile evinin önünde kucaklaşırken görüntülendi.

Ben Affleck yangında evi mucize eseri kurtulan şanslı ünlülerden oldu... Ünlü oyuncu ilk iş anneleri Jennifer Garner'la birlikte evlerini tahliye etmek zorunda kalan çocuklarına koştu

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Oldukça endişeli görünen ünlü oyuncu yaşadığı mahallelerin yangında yok olmasını çaresizce izledikten sonra çocuklarına bir şey olmadığı için rahat bir nefes almış, annesi Jennifer Garner’la yaşadıkları evi tahliye etmek zorunda kalan kızına sarılıp onu teselli etmeye çalışmıştı.

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Ben Affleck ve Jennifer Lopez evlendikten sonra Beverly Hills’de muhteşem bir malikane almışlar, evlilikleri iki yılda bitince Lopez bu evde kalmış, Affleck ise eski karısı Jennifer Garner’ın evine yakın bir başka ev satın alarak oraya taşınmıştı.

Affleck gerçtiğimiz gün ofisinden evine döndüğünde mahallesinin küle döndüğünü görüp hayatının şokunu yaşamıştı

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Ben Affleck ve Jennifer Garner’ın Brentwood mahallesindeki komşu sayılabilecek evleri yangından kıl payı kurtuldu. Affleck’in ofisinden dönüp evinin bulunduğu mahalleyi alevler arasında gördüğü ve büyük bir şok yaşadığı anın fotoğrafları birkaç gündür gazete manşetlerinde.

Jennifer Garner da evini tahliye eder etmez hemen yangından etkilenenlere yardıma koştu... Yangında bir arkadaşının öldüğünü açıklayan Garner etrafına moral vermeye çalışırken çok zorlandı

Jennifer Garner da kendi evi kurtulmasına rağmen yangında bir arkadaşını kaybettiğini açıklamıştı. Garner ilk günden beri evini tahliye edip çocuklarını güvenliğe kavuşturduktan sonra yangından etkilenenler için kurulan aşevlerinde gönüllü olarak çalışmaya devam ediyor.

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Yangında evlerini kaybetmeseler de bulundukları bölge tahliye emri altında olan Prens Harry ve Meghan Markle da büyük bir şok yaşıyorlar.

Prens Harry ve Meghan Markle çifti de yaşananlar karşısında büyük bir şaşkınlık içindeler... Çiftin malikanelerinin bahçesini zor durumdakilere açtığı söyleniyor

Meghan Markle’ın yeni televizyon şovunun tanıtımları yangınlar yüzünden belirsiz bir tarihe ertelenirken Prens ve eşi evlerinin bahçesini yangında etkilenen komşularına açtılar ve ihtiyaç sahipleri için yardım topluyorlar.