Yarım milyarlık servetin içine doğdu... El bebek, gül bebek büyüdü... Ama bu yaşında acı gerçekle yüzleşti

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Bunun karşılığında da büyük bir servet kazandı. Her ikisi de farklı alanlarda da olsa yine çalışıp kazanmaya devam ediyorlar.

Çocukları Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper da işte bu rahat ortamda dünyaya gözlerini açtı.

Her ne kadar Victoria ve David, çocuklarına paranın değerini öğretmek için onları şımartmamaya çalışsa da yine de dört kardeş birçok yaşıtlarının hayal bile edemeyeceği imkanlarla büyüdü..

Diğer yandan şöhret ve servet kimseye kalıcı bir huzur da getirmiyor. Çünkü paranın satın alamayacağı şeyler de var... Aile birliği gibi, sevgi gibi...

ONCA VARLIĞIN İÇİNDE HUZUR YOK

İşte şimdi Beckham çiftinin çocukları hayatın acı yanlarından biriyle yüzleşti. Hem de gencecik yaşlarında. Beraber büyüdükleri, belli bir dönem onlara kol kanat geren ağabeyleri onlardan kopup gitti... Brooklyn, iki yıl önce Nicola Peltz ile evlendikten sonra kendi ailesine yüz çevirdi.

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Beckham ailesinin yanlarında kalan iki oğlu, 22 yaşındaki Romeo ile 20 yaşındaki Cruz artık çocukluktan çıktıkları için bu durum onları üzse de olup biteni kavrayacak yaşta...

Ama ailenin en küçüğü ve ünlü çiftin tek kızı Harper daha çok küçük...

Beckham çiftinin el bebek gül bebek büyüttüğü kızı Harper, henüz 13 yaşında. Bugün de 14 yaşına girecek.

Yani bugün Victoria ve David'in kızının doğum günü... İşte küçük kız da her ne kadar bütün ailesi ona kol kanat gerse de onu mutlu etmek için elinden geleni yapsa da bu önemli gününde gününde büyük bir eksiklik hissedecek.

Harper, anne ve babasının yarım milyar dolarlık servetinin içine doğdu. Ama daha küçücük yaşında aile birliğinin ve huzurun parayla satın alınamayacağını öğrendi.

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Bebekliğinde kendisini kucağında taşıyan, büyürken hep elinden tutan ağabeyi Brooklyn bu yıl onun yeni yaşını kutlarken yanında olamayacak.

Özetle anne ve babasının dudak uçuklatan serveti içine doğan Harper, milyonlarca insanın yaşadığı kötü ve acı bir tecrübeyle, ailesinin parçalanmasıyla bu genç yaşında yüzleşmiş olacak.

David ve Victoria Beckham, dört çocuklarının en büyüğü Brooklyn'i Nicola Peltz ile evlendiren Beckham çift, o zamandan bu yana dert sahibi oldu. Öyle ki en büyük mutluluklarını bile buruk yaşıyorlar. David 50 yaşına girdiğinde yanında herkes vardı ama ilk göz ağrısı, büyük oğlu Brooklyn yoktu.

KARDEŞİNİN ÖZEL GÜNÜNDE NE YAPACAĞI MERAK KONUSU

Sonrasında Brooklyn, karısı Nicola'nın babası Nelson Peltz'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı aile pozlarıyla kutladı.

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Sanki kendi anne ve babası Victoria ile David Beckham'a nispet yapar gibi.

David daha geçen ay yıllardır en büyük hayali olan "Sir" unvanına kavuştu... Yine yanında kalabalık bir grup vardı ailesiyle birlikte, oğlu Brooklyn yine yoktu.

YÜREKLERİ ELLERİNDE YİNE BİR KUTLAMAYI BEKLİYORLAR

Şimdi Beckham ailesi, yürekleri ellerinde yeni bir kutlamayı bekliyor. Daha doğrusu Brooklyn'in o kutlamada ne yapacağını düşündükçe kalp atışları hızlanıyor.

Önümüzdeki perşembe günü Beckham çiftinin en küçük çocuğu ve tek kızı Harper Seven, 14 yaşına girecek. Bu noktada merak konusu olan ise Brooklyn'in kardeşinin bu özel gününde yanında olup olmayacağı.

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Yanına gidemese bile sosyal medya hesabından Harper'ın yeni yaşını kutlayıp kutlamayacağı.

Brooklyn, bir süre önce başta annesi ve babası olmak üzere kendi çekirdek ailesiyle hiçbir iletişim kurmak istemediğini, artık kendisi için tek önemli kişinin karısı Nicola olduğunu söylemişti.

İşte bu yüzden bütün Beckham ailesi, Brooklyn'in kardeşini bu özel gününde görmezden gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

EN ÇOK HARPER'IN KALBİ KIRIK

Geçmiş yıllarda Brooklyn ile Nicola, ailedeki herkesin ama özellikle de Harper'ın bu özel gününü hiç atlamadı. Bunca kavganın gürültünün ardından ne olacağı ise önümüzdeki perşembe günü ortaya çıkacak.

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Beckham ailesine yakın kaynaklara göre Victoria ve David başta olmak üzere bütün çocukları, Romeo, Cruz ve en küçükleri Harper bu aile kavgasından dolayı çok üzgün.

Ama en çok da ailenin en küçüğü Harper, kelimenin tam anlamıyla yıkılmış durumda

Söz konusu kaynak Harper'ın üzüntüsü hakkında "Harper, küçüklüğünden beri Brooklyn ile çok yakındı. O yüzden de bu aile kavgasından herkesten çok etkilendi. Brooklyn, ondan epey büyük olduğu için aralarında özel bir bağ oluşmuştu. Hatta Brooklyn evlendiğinde karısı Nicola'nın Harper için bir abla olması bekleniyordu" diye konuştu.

NICOLA'NIN ONUN İÇİN BİR ABLA GİBİ OLMASI BEKLENİYORDU

İngiliz Mirror gazetesine konuşan bu kaynak, Nicola başlarda gerçekten de ailenin ikinci kızı gibi olmasına rağmen ilerleyen zamanlarda bu yakınlığın bozulduğunu hatırlattı.

Ardından da şunları ekledi: "Eğer Brooklyn, Harper'ın doğum gününe katılmaz ya da uzaktan da olsa bir kutlama yapmazsa bu Harper için çok büyük bir kalp kırıklığı olacak" dedi.

Beckham ailesine yakın kaynaklara bakılırsa özellikle de Harper yaşındakiler için doğum günleri, yetişkinlerden daha fazla anlam ifade ediyor. Küçük kızın en büyük beklentisi ise abisinin kendisini unutmaması.

BROOKLYN'İN AİLESİNİN YANINA GİTMESİ UZAK İHTİMAL

Aslına bakılırsa hiç değilse bu özel günde Brooklyn'in hala ailesinin yanında hissettirmesini en çok isteyen ise Victoria. Eğer Brooklyn babasına yaptığı gibi kız kardeşinin bu özel gününde de sessiz kalırsa aile kavgası başa bir boyuta taşınacak.



Diğer yandan tahminlere göre Brooklyn'in kız kardeşini kutlamayı arzu etse bile artık görüşmek istemediği anne ve babasıyla onun hatırına bile bir araya gelmesi çok zayıf bir olasılık.

Brooklyn, babası David'in mayıs ayındaki 50'nci doğum gününü kutlamadı. Ama kayınpederi Nelson Peltz'in doğum gününde karısı ve onun bütün kardeşleriyle birlikte iş insanının yanındaydı. Hatta sosyal medya sayfasında o gün çekilen fotoğraflarını da paylaştı.

Beckham çiftinin en büyük ve en küçük çocukları arasında 12 yaş fark var. Beckham çiftinin dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn ile Harper arasında daha ilk andan itibaren özel bir bağ kurulmuştu. Fakat Brooklyn'in evliliği tüm aileyi olduğu gibi Harper'ı da etkiledi.