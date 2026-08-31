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KocasÄ± Carl Thomas Dean'Ä±n bu dÃ¼nyadan gÃ¶Ã§mesinden 17 ay sonra 80 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Parton, beklenenin tersine gayet sade bir ÅŸekilde son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Parton'Ä±n yeÄŸeni Lainey Mae Parton, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda haberi doÄŸruladÄ±.

"Bu benim iÃ§in gerÃ§ekten hazÄ±rlanmasÄ± zor bir paylaÅŸÄ±m" diye baÅŸladÄ± satÄ±rlarÄ±na Lainey. Sonra da Dolly Parton'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¼Ã§ gÃ¼n sonra yani 28 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ topraÄŸa verildiÄŸini belirtti.

"BÃ¼yÃ¼kannem" diye hitap ettiÄŸi halasÄ±nÄ±n topraÄŸa verilmesinden sonra sÃ¶zcÃ¼kleri toparlamak iÃ§in beklemesi gerektiÄŸini hatÄ±rlatan Lainey Mae Parton, hiÃ§ Ã§ocuÄŸu olmayan ÅŸarkÄ±cÄ±ya "hala bÃ¼yÃ¼kanne" diye hitap ettiklerini de satÄ±rlarÄ±na ekledi.

Parton, Ã¶yle bÃ¼yÃ¼k bir tÃ¶ren yerine sadece aile Ã¼yelerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla topraÄŸa verildi.



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"Bana her zaman kendimi yeterli hissettirmenin bir yolunu bulurdu. Bana hiÃ§bir zaman hayallerimin fazla bÃ¼yÃ¼k olduÄŸunu ya da onlarÄ± asla gerÃ§ekleÅŸtiremeyeceÄŸimi hissettirmedi. Ben daha kendime inanmayÄ± baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±mda bile o bana her zaman inandÄ±" diye yazdÄ± Parton'Ä±n yeÄŸeni.



'KÄ°MSENÄ°N TEK BÄ°R KÃ–TÃœ ANISI BÄ°LE YOK'

Lainey, halasÄ±yla ilgili bir tane kÃ¶tÃ¼ anÄ±sÄ± bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "BirÃ§ok insan, aileden birilerinin onunla ilgili en azÄ±ndan bir tane kÃ¶tÃ¼ hatÄ±rasÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r. DÃ¼rÃ¼stÃ§e sÃ¶yleyeyim ki bir onunla ilgili bir tane bile kÃ¶tÃ¼ anÄ±m yok" diye yazdÄ± acÄ±lÄ± yeÄŸen.

Her ne kadar kendisi Ã§ocuk sahibi olmasa da halasÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼n yeÄŸenlerine kendi Ã§ocuÄŸu gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Leaney Mae Parton "Onun gittiÄŸine hala inanamÄ±yorum. Sesini, gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼, sarÄ±lmalarÄ±nÄ± Ã¶zleyeceÄŸim" satÄ±rlarÄ±na da yer verdi Leaney.

YeÄŸeni Leaney Mae Parton, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n topraÄŸa verildiÄŸini sosyal medyadan duyurdu. AcÄ±lÄ± yeÄŸen, halasÄ±yla ilgili tek bir kÃ¶tÃ¼ anÄ±sÄ± bile olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, onun ailedeki bÃ¼tÃ¼n Ã§ocuklara kendi Ã§ocuÄŸu gibi davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

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SADE BÄ°R ÅžEKÄ°LDE GÃ–MÃœLMEYÄ° KENDÄ°SÄ° Ä°STEMÄ°Åž: DiÄŸer yeÄŸeni ve aynÄ± zamanda koruma ekibinin de baÅŸkanÄ± olan Bryan Beaver ise bu sade tÃ¶reni Dolly Parton'Ä±n istediÄŸini belirtti.Â Dolly Parton, son yolculuÄŸuna doÄŸduÄŸu yer olan Tennessee'de Woodlawn Memorial Park'ta kocasÄ± Carl Thomas Dean'in yanÄ±nda ebedi uykusuna yatÄ±rÄ±ldÄ±.



BÃœYÃœK AÅžKIYLA Ã–LÃœMDE BULUÅžTU:ÂDolly Parton ile 17 ay sonra Ã¶lÃ¼mde buluÅŸtuÄŸu Carl Thomas Dean daha genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bir Ã§amaÅŸÄ±rhanede tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada Parton 18, Dean de 21 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Ã‡ift; o zamandan bu yana da hiÃ§ ayrÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±.

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