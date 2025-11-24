Yarı aç, yarı tok çocukluğu bu apartmanın küçük bir dairesinde geçmişti... 30 yıl dinlenmeden çalışıp çabaladı... Rüya hayatını kendi elleriyle kurdu

Haberin Devamı

Bu satırlar, çocukluk yıllarını büyük zorluklar içinde geçiren bir ünlüye ait... Hayata zorluklar içinde başlayan bu ünlü, sonrasında gerçekten de çok çalışıp çabalayarak rüya gibi bir hayata sahip oldu.

Elbette talihi de yardım etti ama o da durmadan çalışarak söylediği gibi kendine güzel bir hayat inşa etti.

Şimdi de sosyal medya sayfasını kullanarak yarı aç yarı tok çocukluğunun geçtiği o evin görüntülerini paylaştı.

Zorluklarla geçen geçmişine gönderme yaparak aynı durumda olanlara "Durmayın çalışın. Gelecek güzel" mesajını verdi.

'YIRTIK KIYAFETLER, AZ YİYECEK, AZ RAHATLIK'

Geçmişindeki zorlukları saklamayan bu ünlü Olga Kurylenko.

Haberin Devamı

1979 yılında Ukrayna'nın Berdiansk kentinde dünyaya gelen Kurylenko, Instagram sayfasında zorluklar içinde büyüdüğü küçük dairenin bulunduğu apartmanın görüntülerini paylaştı.

O paylaşımında çocukluğunu da özetledi Kurylenko… "Burası evimdi... Yırtık kıyafetler, az yiyecek, az rahatlık..." yazarak paylaşımına başladı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Ama koşullarımı, geleceğimin belirlemesine izin vermeme konusunda kararlıydım. 30 yıllık çalışma, tatil yok, güvenlik ağı yok. Sadece kararlılık ve kendime olan inancım vardı."

Modellikten oyunculuğa geçen Olga Kurylenko "Şu anda mücadele ediyorsanız lütfen unutmayın. Hikayeniz sabit değil. Sahip olduğunuz her şeyle çalışın. Durmayın... Bir gün geriye dönüp baktığınızda hayatınızı kendi ellerinizle kurduğunuzu fark edeceksiniz" diye seslendi takipçilerine.





ÇOCUKLUĞU BÜYÜK ZORLUK İÇİNDE GEÇTİ

Aslına bakılırsa Olga Kurylenko'nun hayatı gerçekten de gösteri dünyasında örneğine sık sık tanık olduğumuz başarı öykülerinden biri.

Diğer yandan Kurylenko'nun bugün sahip olduğu hayata ilk adımlarını atmasında talihinin de büyük rolü oldu. Elbette o da önüne çıkan fırsatları değerlendirip bugünkü konumuna geldi.

Haberin Devamı

Kurylenko'nun hayatını değiştiren ise annesiyle birlikte Moskova metrosuna binmesi oldu.

Henüz 13 yaşındayken bir gün annesiyle birlikte Moskova metrosuna bindi ve o anda hayatı değişti. Çünkü o metro seyahatinde bir model ajanı tarafından keşfedildi Olga Kurylenko.

O zamana kadarki yaşamı ise kelimenin tam anlamıyla derin bir yoksulluk içinde geçti.

Kurylenko'nun hayatı güzelliği sayesinde değişti. Moskova metrosunda keşfedildi ünlü yıldız. Ama sonrasında bugünkü yerine gelebilmek için çok çalışıp çabaladı.





Annesinin anlattığına göre boşanmalarından sonra Olga hiç baba sevgisi görmedi. Ama hayatında hep onun eksikliğini hissetti.

Haberin Devamı





ORTAK KULLANIMLI BİR EVDE ALTI YETİŞKİN VE ÇOK SAYIDA ÇOCUK

Kurylenko dünyaya geldiğinde daha Sovyetler Birliği yıkılmamıştı. Yoksul bir ailenin kızı olarak, bugün Ukrayna topraklarında yer alan Berdyansk adlı sahil kasabasında başladı Kurylenko'nun öyküsü.

O dönemin koşullarına göre dört tane küçücük odası olan komünal bir evde, altı yetişkin ve çok sayıda çocukla birlikte büyüdü.

Olga doğduktan çok kısa bir süre sonra annesi ve babası ayrıldı. Küçük kızın çocukluk yılları da kelimenin tam anlamıyla koyu bir yoksulluk içinde geçti.

Haberin Devamı

Kurylenko'nun çocukluğu zor şartlar altında yaşadıkları bu binada geçti.

Gözden Kaçmasın Ablasının hayallerini o gerçekleştirdi Haberi görüntüle





BOŞANDIKTAN SONRA BABASI ONU HİÇ ARAYIP SORMADI

Annesi Maria Alyabusheva o dönemi şöyle anlatmıştı bir keresinde: "Olga'nın doğumundan sonra kocam Konstantin'den ayrıldım. Onun iyi bir baba ve eş olabileceğinden emin değildim. Biz boşandıktan sonra da Konstantin bir kızı olduğunu unuttu. Onu hiç arayıp sormadı."

Kurylenko'nun annesi artık ünlü bir yıldız olan kızının çocukluğuna dair başka ipuçları da vermişti. "Eski kocam, kızımız Olga'yı en son 2 yaşında görmüştü. Daha sonra 13 yaşına gelinceye kadar da hiç arayıp sormadı. Ama, Olga küçük bir çocukken, zaman zaman kocamdan boşanmakla hata yaptığımı düşündüğüm zamanlar da oldu. Çünkü Olga sık sık babasını ne kadar özlediğini söylerdi".

Haberin Devamı

Annesi çalışmak zorunda kalınca Olga'ya anneannesi Raisa baktı. Özellikle de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden hemen sonraki dönem hem küçük Olga, hem de ailesi için çok zorlu geçti. Küçük Olga yamalı giysiler giymek zorunda kaldı.

PARASI OLMADIĞI İÇİN ANNESİ ONA YENİ GİYSİ ALAMAZDI

Annesi Maria o dönemi de şu sözlerle anlatıyor: "Olga'ya yamalı ve eski giysiler giydirirdik. Ama o bundan nefret ederdi. Kendisine yeni giysiler almam için bana yalvarırdı. Ama yeterince param olmadığı için alamazdım. "

Olga Kurylenko'nun yaşamı, 13 yaşındayken annesiyle birlikTe Moskova metrosunda seyahat ettiği sırada tamamen değişti.

Onu gören bir moda ajanı genç kıza mankenlik teklif etti. Olga 17 yaşına geldiğinde ise artık manken olmak için hazırdı. Kariyerine Paris'te devam etmek için ülkesinden ayrıldı ve o günden sonra şöhret basamaklarını hızla tırmandı.