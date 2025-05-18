Yardıma hayranları koştu… Eski karısı boşandıktan sonra evsiz kaldı… O genç eşiyle gecelerde mutlu

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Aşkları birçok başka örnekteki gibi film setinde başlayan ve evlenip mutlu bir yuva kuran eski karı koca yollarını ayırdıktan sonra görülmemiş bir kavgaya tutuşmuştu.

2023'te boşanan ünlü oyuncular Ioan Gruffudd ve Alice Evans'ın kavgası bitmek bilmiyor

BÖYLE BOŞANMA GÖRÜLMEDİ!

102 Dalmaçyalı filminin setinde tanışıp aşık olan Ioann Gruffudd ve Alice Evans iki kızları olduktan sonra 2021’de yollarını ayırmış ve 2023’te resmen boşanmıştı.

Fantastik Four filmiyle ünlenen aktör Ioann Gruffudd karısından boşandıktan sonra hemen kendine yeni bir aşk buldu ve bir başka ünlü oyuncu Bianca Wallace’la evlendi.

Ioan Gruffudd yeni eşiyle mutluluk pozları verirken eski karısı Alive Evans evsiz kalmak üzere olduğunu söyledi

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Alice Evans ise yıllardır hem bu boşanma için Bianca Wallace’ı suçlamaya hem de beş kuruşsuz kaldığını söyleyip ağlamaya devam ediyor.

Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace bir ay önce evlendiler ve o günden beri mutluluk pozları vermeye devam ediyorlar.

Alice Evans, Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace'a sürekli olarak sosyal medya üzerinden de saldırmış, aldatıldığını iddia ederek özellikle Wallace'a karşı ağza alınmayacak şeyler yazmıştı... Ioan Gruffudd ve Bianca Wallace en sonunda mahkeme kararı aldırıp bu sosyal medya paylaşımlarını engellemek zorunda kaldılar

ESKİ KOCASI YENİ EŞİYLE ÇOK MUTLU

Dün gece birlikte bir galaya katılan taze evliler kırmızı halıda gülümserken eski eş Alice Evans öyle büyük bir maddi krizin içine düştü ki gururunu çiğneyip sosyal medyadan yardım istemek zorunda kaldı…

Boşanma davası süresince elinde avucunda ne varsa avukatlara harcayan, eski eşi Gruffudd’la mallarını bölüşürken de hiçbir şey alamayan Alice Evans son iki yıldır sürekli olarak beş kuruşsuz kaldığını söylüyordu.

Alice Evans ayrılık sonrasında iki kızıyla birlikte neredeyse aç kaldıklarını, beş kuruşunun olmadığını ve iş de bulamadığını söyleyip gözyaşı döküyordu

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EVSİZ KALMAMAK İÇİN SON ŞANSINI DENEDİ

İki kızlarını yanına alan ünlü oyuncu artık yaşı ilerlediği için istediği gibi oyunculuk rolleri bulamadığını söylemiş, gerekirse tezgahtarlık bile yapacağını ancak kimsenin onu işe almadığını gözü yaşlı şekilde anlatmıştı.

En sonunda şu an kaldığı evden de atılma durumuna gelen Alice Evans beklenmedik bir hamleyle sosyal medya hesabından hayranlarından yardım istedi.

Ünlü oyuncu en sonunda evlerini kaybedeceklerini söyleyip sosyal medyadan "Bana iki kızlınla birlikte bir oda verecek kimse var mı?" yazmak zorunda kaldı

"ÇOK UTANIYORUM, BANA BİR ODA VEREN ÇIKAR MI?"

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Kızları 15 yaşındaki Ella ve 11 yaşındaki Elsie’yle birlikte kaldıkları evden çıkarılacaklarını söyleyen Alice Evans takipçilerine “Çok utanıyorum” dedikten sonra onlara boş bir odasını verebilecek kimse olup olmadığını sordu.

Kızlarına bakabilmek ve onları güvende tutabilmek için her şeyi denediğini söyleyen ünlü oyuncu en sonunda evden atılma noktasına gelince onu sevenlerden yardım istedi.

Alice Evans evsiz kalacağını söyledikten sonra hayranları açılan yardım sayfasına binlerce dolar yolladı

İki kızıyla sığabileceği bir oda aramaya başlayan Evans bunu en sonunda sosyal medya hesabından yazmak zorunda kaldı.

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En sonunda bir yardım toplama sitesinde hesap açan Alice Evans’a hayranları binlerce dolar gönderip destek oldu.

51 yaşındaki Ioan Gruffudd ve 32 yaşındaki Bianca Wallace boşanma davası bittikten sonra nişanlandı ve kısa bir süre önce de evlendi

NAFAKA ALIYOR AMA...

Alice Evans aslında boşanma sonrası eski eşi Ioan Gruffudd’dan kızları için nafaka alsa da bu paranın Los Angeles’ta yaşamalarına yetmediğini söylemişti.

İyi para kazanan eski eşinin kendisi ve iki kızlarından para ve mal kaçırdığını söyleyen Alice Evans Ioan Gruffudd’un boşanma sürecinde bilerek çalışmadığını, gelirini düşük gösterdiğini, boşanma bittikten sonra işlerine geri döndüğünü de iddia ediyor.

Bir zamanlar böyle mutluluk pozları veren eski eşler şimdi kanlı bıçaklı düşman ve birbirleri hakkında korkunç suçlamalarda bulunuyorlar

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"KENDİNİ ACINDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Ioan Gruffudd ise uzun süredir Alice Evans’ın aslında söylediği gibi bir maddi kriz yaşamadığını, ev tutmaya ve kızlarına bakmaya yetecek parası olduğunu söylüyor.

Ioan Gruffudd’a göre Alice Evans kendini acındırmak ve ona ve yeni eşi Bianca Wallace’a leke sürmek için tüm bu yaşananları aslında uyduruyor…