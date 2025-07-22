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Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen!

Güncelleme Tarihi:

#Victoria Beckham#David Beckham#Brooklyn Beckham
Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 08:27

1999 yılında evlenen Victoria ve David Beckham'ı bu dünyada tanımayan kimse kalmamıştır büyük olasılıkla... Ya da hayatlarında olup biteni duymayan...

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Yuvalarının üzerinden ihanet de dahil nice fırtınalar esip geçti ama onların bacasından hep duman tüttü. Ne yaşarlarsa yaşasınlar evlerindeki ve kalplerindeki sıcaklığı hep korudular.

Son iki yıldır büyük oğulları Brooklyn ve gelinleri Nicola ile kopma noktasına gelen ilişkileri belki de hayattaki en zor sınavları oldu. 

Ama yine de hayattan bir şekilde keyif almayı da başarıyorlar.

Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜLER
Son birkaç gündür ünlü çiftin gündeme gelmesinin nedeni bambaşka... Bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle Victoria ve David Beckham, 'dillere düştü..'

Gelin, bir bakalım neler olup bittiğine.

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Ünlü çifti, aile içindeki anlaşmazlık dışında bambaşka bir nedenle gündemin ilk sırasına taşıyan, David'in sosyal medyada paylaştığı bir video.

O videonun başında David Beckham, elini başının sağ tarafına koymuş ve sanki yaramazlık yaparken yakalanıp annesine kendisini acındırmak isteyen bir çocuk gibi bakıyor kameraya.

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Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen

'NE YAPTIN SEN!'
O sırada da karısı Victoria'nın sesi duyuluyor: "Ne yaptın sen!"

Sonra David elini başından çekiyor ve yaptığı da ortaya çıkıyor. David Beckham'ın başının sağ tarafında bir bölge kelimenin tam anlamıyla "kel kalmış."

Videoda Victoria görünmüyor ama kocasının haline nasıl kahkahalar attığı duyuluyor. David de ona "Komik değil" diye yanıt veriyor.

Sonra yine Victoria'nın "Güzel görünmüyor" diyen sesi duyuluyor. Ardından da devam ediyor: "Sana karşı her zaman dürüst olacağım. Korkunç görünüyor."

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Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen

SAÇINI EVDE KENDİ KESMEYE ÇALIŞTI
Aslında her şey David Beckham'ın saçını evde kendi kesmek istemesiyle başladı. Ama bu işin uzmanı olmadığı için de saçının belli bir bölgesini biraz fazla "kazıdı.."

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Zaman zaman ev hayatlarından kesitleri sosyal medyada paylaşan karısı Victoria da bu fırsatı kaçırmadı ve bu ilginç saç traşını milyonlarca takipçisi için gözler önüne serdi.

Beckham çiftinin bu ilginç sosyal medya paylaşımı hem takipçilerinden çok ilgi çekti hem de yorum yağmuruna tutuldu.

Bu paylaşıma yorum yapanlardan biri de Victoria oldu... "Ne yaptın sen? Seni küçük surat" diye yazdı.

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Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen

'YARIN BERBERE GİRİP BECKHAM KESİMİ İSTEYECEĞİM'
Bu paylaşım David Beckham'ın bazı takipçileri için de şaka konusu oldu. Aralarından bazıları "Yarın berbere gidip Beckham kesimi isteyeceğim" diye yazdı.

 Aslına bakılırsa David Beckham, bu kısacık saç kesimini 2000'lerin başında Manchester United'da oynarken denedi ilk kez. Onun hemen ardından da erkekler arasında bu kesim moda oldu.

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Gençliğinden bu yana da birbirinden çok farklı saç modelleri kullandı 50 yaşındaki Beckham. Bazen saçlarını uzattı, hatta bazen örgülerle şekil verdi. Kimi zaman ön kısmı pençem halinde alnına döküldü. Sonunda da kısacık kestirdi.

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David Beckham'ın yaşıtı olan erkeklere ilham veren saç modellerini bir hatırlayalım.

Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen

Beckham gençlik yıllarında da saçlarına önem veriyordu.

Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen

David Beckham'ın 1998 yılındaki saç modeli.

Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen

Bir dönem uzun saçı tercih etti.

Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen

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2007 yılında uzun saçlarına farklı şekiller verdi.

Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen

2015 yılında artık daha olgun saç modelleri tercih etmeye başladı.

Yaramazlık yapmış çocuklar gibi karısına bakakaldı: Ne yaptın sen

Bu yılki Wimbledon Açık'ı izlemeye gittiğinde ise saçları kısacıktı... Biraz daha kısaltmak isteyince de ortaya sosyal medyada olay olan görüntüsü çıktı.

 

 

 

 

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#Victoria Beckham#David Beckham#Brooklyn Beckham

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