Yaptırdığı estetik ameliyatların sayısını kendisi bile bilmiyor… ‘Kedi kadının’ gençlik halini görenler gözlerine inanamadı!

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İlginç yaşam hikâyesi ve yıllar boyunca yaptırdığı estetik operasyonlarla kendini tanınmaz hale getirmesiyle tanınan ‘Kedi kadın’ lakaplı Jocelyn Wildenstein da bu konuda adından en çok söz ettiren ünlülerden biri…

Dünyanın en tanınmış sanat simsarlarından oluşan ve zenginlikleri dillere destan Wildenstein ailesinin varisi Alec Wildenstein’la yaptığı evlilikle ünlenen Jocelyn Wildenstein kocasının paha biçilemez zenginliği sayesinde sosyetenin aranan yüzü olarak yaşamıştı. Dünyanın en zengin ailelerinden birinin oğluyla evlenmiş ve böyle ünlenmişti... Önce sosyetenin aranan yüzü oldu sonra da yaptırdığı estetik operasyonlar yüzündne gündemden düşmedi...

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“BÜYÜK KEDİLERE BENZEMEK İSTİYORUM” DEDİ, KENDİNİ TANINMAYACAK HALE GETİRDİ

Sosyetik ismin çok konuşulan bu evliliği aynı şekilde büyük skandallar ve unutulmayan bir davayla sona erdi. 1978’de evlenen Jocelyn Wildenstein ve Alec Wildenstein 1999’da 20 yıllık evliliklerini bitirdiler.

Alec Wildenstein, karısının hiç durmadan estetik ameliyatlar yaptırmasından, görüntüsünü tanınmayacak hale gelene dek değiştirmesinden ve “büyük kedilere” benzemeyi bir takıntı haline getirmesinden bıkmıştı.





BOŞANIRKEN ALDIĞI TAZMİNAT VE NAFAKAYLA TARİHE GEÇMİŞTİ

Çiftin arası zaten bozulmuşken Jocelyn Wildenstein kocasını genç bir modelle yatakta yakaladığını iddia etti. Çiftin boşanması Jocelyn Wildenstein’ın aldığı 3,8 milyar dolarlık tazminatla tarihe en pahalı boşanma olarak geçecekti.

82 yaşındaki İsviçreli sosyetik bu parayla eskisi gibi lüks bir hayat yaşamaya devam etti. Zaten boşanma tazminatı haricinde nafaka olarak da yılda 100 milyon dolar kazanıyordu. Estetik operasyonlara bağımlı hale gelen Jocelyn Wildenstein'ın büyük kedilere benzeme turkusu artık bir takıntıya dönüştü ve ünlü isim yüzünü tanınmayacak hale getirdi

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KIZININ DOĞUM GÜNÜ ŞEREFİNE ÖYLE BİR FOTOĞRAF PAYLAŞTI Kİ!

Büyük kedilere yani aslanlara ve kaplanlara benzemeye çalışmayı bir tutku haline getiren ve bu uğurda sayısını kendisinin bile hatırlamadığı ameliyatlar geçiren Wildenstein, artık dünyaca ünlenmiş, adı “Kedi kadın” olarak anılmaya başlamıştı.

Olaylı evliliğinden bir kızı bir de oğlu olan Kedi Kadın, geçtiğimiz gün Instagram hesabından kızının doğum gününü kutladı. Kızı Diane’i bebekken kucağında tuttuğu bir fotoğraf paylaşan Jocelyn Wildenstein’ın halini görenlerse büyük bir şok yaşadı.





GENÇLİK HALİ O KADAR GÜZEL Kİ GÖRENLER İNANAMADI…

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Jocelyn Wildenstein’ın çok güzel ve havalı gözüktüğü bu gençlik fotoğrafı yüzünün muhteşem güzelliğini ortaya koyuyordu. Wildenstein’ın, aslında yüzüne hiçbir müdahale yaptırmamışken bile bu kadar güzelken peş peşe gelen ameliyatlarla tanınmayacak hale gelişi bu fotoğrafın ortaya çıkışıyla iyice ortaya çıkmış oldu.

Jocelyn Wildenstein'ın kızı daha bir bebekken çekilmiş bu fotoğrafı geçirdiği inanılmaz değişimi gözler önüne seriyor

1980’lerden sonra başlayan estetik ameliyatlarla yüz hatlarını tamamen değiştiren Jocelyn Wildenstein ilerleyen yaşını göstermese de görüntüsü herkes tarafından oldukça sağlıksız bulunuyor.

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GENÇ NİŞANLISIYLA MUTLUYDU AMA PARA KESİLİNCE İFLAS BAYRAĞINI AÇTI

Uzun süredir 57 yaşındaki ünlü moda tasarımcısı Lloyd Klein’la nişanlı olan Jocelyn Wildenstein eski eşi Alec’in 2008’de kanserden ölmesinin ardından zor duruma düştüğünü açıklamıştı.

Wildenstein'ın nişanlısı Lloyd Klein'ın yüzünde de estetik dokunuşlar belli oluyor

Jocelyn Wildenstein, eski eşinin ailesinin 2015’te kendisine ödenen yıllık 100 milyon dolarlık nafakayı kestiğini ve bu yüzden 2018’de iflas bayrağı açtığını itiraf etmişti.

Kedi Kadın’ın Alec Wildenstein’la evliliğinin son dönemlerinde ayda 1 milyon dolar harcadığı konuşuluyordu…