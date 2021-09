Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir: Survivor’da çok yanlış anlaşıldım

Haberin Devamı

Reşat Nuri Güntekin’in ölümsüz eseri “Yaprak Dökümü” dizi uyarlaması olarak Kanal D’de yayınladığı 2006-2010 yıllarında reytingleri alt üst etmişti. Dizinin kadrosunda yıldız isimler vardı:

Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen... Tekrarları hâlâ aynı heyecanla izlenen dizide Sedef rolünü Seda Demir canlandırıyordu. Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okurken nasıl oyunculuğa geçiş yaptığını şöyle anlatıyor:

“Orta halli bir aileden geldiğimden üniversitedeki harçlığım için arkadaşlarımla anketörlük gibi işlere başvurmaya karar verdik. Bir arkadaşımız bazı reklamlarda oyunculuk yapıyordu. Arkadaşlarım da beni oyunculuğa çok yakıştırıyordu ama utanıyordum açıkçası. Çok çekingendim. Bir şirkete anketörlük için başvuracağımı zannederken arkadaşlarım, beni kandırdı ve oyunculuk ajansına yazdırdı. Gittiğim tüm reklam seçmelerinde son 3’e kalıyordum. ‘Yaprak Dökümü’nden hemen önce bir dizi için deneme çekimine çağırdılar. Orada bir yerden sonra doğaçlama yapmamı istediler. O zamanlar doğaçlamanın da tam olarak ne olduğunu bilmiyordum. Zannettim ki kendi erkek arkadaşımı anlatmam gerek. Derken çok doğal bir oyunculuk çıktı. O çekim Ay Yapım’a gitti. Yönetmenimiz beni beğenmiş. Hem tipimi hem de oyunculuğumu, her şey o şekilde başladı. Projenin başında çok tedirgindim. Ne seti biliyorum ne sahneleri ne de oyunculuğu...”

Demir, “Aileniz oyunculuk yapmanıza nasıl yaklaştı? Bunu gelip geçici bir şey mi sandılar?” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Tabii... Beni figüran sanıyorlardı ta ki diziyi izleyene kadar. ‘Bu böyle değilmiş, sen bayağı ana kadrodasın’ diye şaşırdılar. Bir karar aşamasındaydım, oyunculuk mu yoksa okuduğum okulun kariyeri mi gibi git gel yaşadım. 21-22 yaşlarındaydım ve ikinci sezonda artık oyunculuğun hayatımda olmasını istediğime karar verdim. Daha da ciddiye alarak oyunculuk derslerine başladım.”



Seda Demir, “Yaprak Dökümü” dizisiyle hayatındaki her şeyin değiştiğini söylüyor: “O zamanlar dizi oyuncuları çok fazla tanınmıyordu. Ben de şunu düşünmüştüm eğer dizi ilk sezonda biterse kendi işimi yapacaktım. Ama ne zaman ki ikinci sezon oldu o saatten sonra kendi işime dönüş yapmak da artık zordu.”

Oyuncu, setin ilk ve son günü arasındaki farkı şöyle anlatıyor:

“İlk gün gerçekten ne yaptığımı hiç bilmiyordum. Sağ olsun yönetmenimiz Mesude Erarslan çok yardım etti. Oyuncu koçu ile çalıştım. Çok farklı bir dünyanın içinde gibiydim. İlk sahnemde Ali Rıza Bey’in evine börek götürüyordum ve tüm kadro oradaydı. Çok vurucu bir sahneydi. Ama herkes yardımcı oldu. Onların yardımıyla da 5 sezon oynadım. Güzel bir aile ortamının olduğu bir setti. Kavgadan ve gürültüden uzaktı.”

Demir, dizinin yayınlandığı dönem yolda yürümekte zorluk yaşadığını otobüse bile binemediği dile getiriyor:

“Tanındığımı, dizinin birkaç bölüm sonrası sokağa çıkar çıkmaz fark ettim. Okulum Tarabya’daydı ve otobüs kullanıyordum. Otobüse bindiğim an herkes bir anda bana bakıyordu. Başka bir dünyanın içinde gibiydim. Oyunculukta sete adım atıp sahne tozunu yuttuğunuz zaman dönüşü olmuyor. Ondan sonra karar verdim oyunculuğa ve böyle devam etti.”

Oyuncu, “Dizi bittiğinde ne hissettiniz?” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Boşluğa düştüm. Çünkü dizi boyunca okulum da devam ediyordu. Sette boş bulduğum her an ders çalışıyordum. Dizi bitince okulum da bitti. Kala kalmıştım. Çok uzun sürmeden başka dizi başladı. O sırada dinlenmem mi gerekiyordu, bilemedim.”



Geçen aralık ayında Tamer Buğdaycı ile evlenen Seda Demir, İstanbul’da yaşıyor. 38 yaşındaki oyuncu, şimdilerde yeni tiyatro oyunu “Medeni İlişkiler”in provalarını yapıyor: “Bu sene çok güzel bir ekiple tiyatroya başladım. Turneye de çıkacağız. Ekibin içinde Murat Eken, Melek Şahin, Sevinç Erol var. Oyun, lohusa bir kadın, eşi ve iki kaynana arasında geçiyor. Komedi türündeki oyunumuz ekim ayının sonunda perde açacak.”

Demir, TV’ye uzak kalmasıyla ilgili de, “Çok uzun süre tiyatro yapmak istiyordum. Survivor biter bitmez başladım. Ondan sonra bir TV filmi oldu. ‘Evlilik Curcunası’, ‘Soğanlar Pembeleşene Kadar’ oyunlarında oynadım. Tiyatro, oyunculuk anlamında beni besledi. Diziler için de çok asılmadım. ‘Geleceği varsa gelir’ diye düşündüm” açıklamasını yapıyor.

Eski bölümleri izliyorum

“Yaprak Dökümü okul gibiydi. O setteki herkes öğretmendi. Onların hareketlerini izleyerek oyunculuk nedir öğrendim. Güven Hokna ve Halil Ergün hocalarımdı. Yürümeyi, okumayı, replik almayı, sosyalleşmeyi orada öğrendim. Makyaj bile yapmasını bilmiyordum. Eski bölümlere denk gelince izliyorum. Sahnelerime yorumlar yapıyorum. O dizinin anısı çok hoş benim için.”



Seda Demir, “Yaprak Dökümü”nden hemen sonra “İntikam” dizisinde rol alıyor ve burada ters köşe bir karakteri canlandırıyor:

“Orada Sedef rolünün tam tersi, sıkıntılı, psikolojik sorunları olan bir kızı oynadım. O da benim için çok zorluydu. Fakat o karakteri oynamak çok güzeldi. Çok iyi bir kadrosu vardı. Şansım hep güzel insanlarla çalıştım. ‘Beyaz Karanfil’de de mesela polis olarak rol aldım. Aşırı eğlenceliydi çünkü hareketli sahneler vardı.”

Oyuncunun hayatına, 2017’de Survivor yarışması giriyor. Demir, yarışmaya katılma kararını nasıl aldığını şöyle anlatıyor:

“Dizilerden sonra ufak bir aralığım oldu. O sırada spora gönül verdim. Ortaokul ve lisede de voleybol takımındaydım. Spor yaptığım dönemde yarışmalarda derecelerim oldu. Ve sporcularla tanıştım. Hepsi Survivor’a gitmek istiyordu. Bu sayede Survivor aklımın bir köşesine yerleşti. Ve ardından oradan teklif geldi. Gerçek anlamda spor yaptığınız zaman orası er meydanı gibi oldu. Hayatta bir kere yapılacak bir şeydi. Orada olmak istedim. Strateji falan bilmeden gittim. Fakat oradaki hareketlerim TV izleyicisine çok büyük yansımış. Döndüğümde insanlar ‘sen sinirlisin’ dedi. Oysa öyle bir histe de değildim. İkinci haftada elendim. Yarışırken neden bağırdığıma kadar her şey ters anlaşılmış. Orada kavga gürültü olunca çok bunaldım. İnsanlar da orada olmayı istemediğimi düşünmüş. Tuvalet sonrası sabun olmadığından denize girip temizleniyordum. Bunun üzerine ‘tatil yapıyor’ demişler.”

Ünlü oyuncu, “Yarışmaya katıldığınız için pişman mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Oraya gitmek isteyen ama çok ünlü olduğundan kariyeri zarar göreceğini düşünen ve gidemeyenler var. Ama ben iyi ki gitmişim. Orayı kimse gitmeden anlayamaz. Vahşi bir hayattasınız. Hem insanlar hem de mekan bazlı olarak. İyi ki olmuş.”

