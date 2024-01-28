Yapay zekayla oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayılmıştı… Taylor Swift'in artık adını aratmak bile yasak oldu!

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Taylor Swift'in yapay zeka ile yapılan müstehcen görselleri, X (Twitter) platformundaki bir hesap tarafından yayınlanmıştı. Bu sahte fotoğraflar kısa sürede sosyal medyadan kaldırılsa da, şarkıcıya yakın kaynaklar Swift'in çok öfkeli olduğunu ve yasal işlem başlatmayı düşündüğünü söyledi.

Hafta başında, Taylor Swift'in müstehcen yapay zeka görüntüleri sosyal medya platformunda viral oldu ve şu anda X platformu kullanıcıları ünlü şarkıcının adını aradıklarında bir hata mesajıyla karşılaşıyorlar.

Sorunun ortaya çıkmasının ardından Elon Musk’ın sahibi olduğu X yetkilileri aramalarda Tylor Swift adı yazıldığında ortaya çıkan hata mesajının alınan bir önlem olduğunu söylediler ve "Bu geçici bir eylemdir ve bu konuda güvenliğe öncelik verdiğimiz için çok dikkatli davranıyoruz" açıklamasını yaptılar.

Yaşanan sahte görüntü skanalının ardından Taylor Swift ismiyle arama yapılması bile engellendi; ünlü şarkıcının ismi X platformunda aratılmak istendiğinde site hata veriyor

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Rahatsız edici sahte görüntülerde 34 yaşındaki yıldız şarkıcı erkek arkadaşı Travis Kelce'in Kansas City Chiefs maçında çeşitli uygunsuz cinsel senaryolar içinde gösterilmişti. Bu görüntüleri paylaşan X hesabı kapatıldı ve yüklenen sahte görseller de ortadan kaldırıldı.

Ancak görseller ortada olmasa ve Taylor Swift adıyla X platformunda arama yapılması bile engellenmiş olsa da tepkiler dinmiyor. Swift hayranları, bilişim uzmanları ve hukukçular bu yapay zeka üretimi sahte görüntülerin zaten en başta hiçbir şekilde platforma yüklenememiş olması gerektiğini savunuyor.

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34 yaşındaki şarkıcı skandalla ilgili henüz bir açıklama yapmadı, ancak hayranları "deepfake" olarak bilinen görüntülere karşı mücadele etmek amacıyla X (Twitter) platformunu onun hakkında olumlu mesajlarla dolduruyor.

Deepfake, mevcut bir görüntü veya videoda yer alan bir kişinin, yapay zeka ve çeşitli yazılımlar kullanılarak bir başka kişinin görüntüsü ile değiştirildiği bir medya türüdür.

Hayranları, şarkıcıyı kışkırtıcı pozlarda gösteren görüntüler hakkında "Yapay zeka resimlerini paylaşan insanlar hasta ve iğrenç. Taylor Swift'i ne pahasına olursa olsun koruyun" diyerek sayısız paylaşım yaparken bunun korkunç ve affedilemez bir suç olduğu ve sorumlularının mutlaka hapse atılması gerektiği söylendi.

Yapay zekayla oluşturulan sahte müstehcen görüntülerin Taylor Swift'i çok öfkelendirdiği ve yıldız şarkıcının yasal yollara başvuracağı iddia edildi

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Yaşananların ardından Beyaz Saray dahi açıklama yapmak zorunda kalmış ve bu sahte görüntülerle ilgili endişelerini dile getirmişti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Taylor Swift’in yapay zeka tarafından oluşturulan sahte müstehcen içerikli görüntüleri ile ilgili olarak, “Taylor Swift'in sahte görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması endişe vericidir. Bu tür olayların kadınları ve kız çocuklarını orantısız bir şekilde etkilediğini biliyoruz. Biden yönetimi, yasal önlem yoluyla sahte yapay zeka görüntüleri riskini azaltmamızı sağlamaya kararlıdır.” açıklamasını yapmıştı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu güvenlik ekibi ise paylaşılan müstehcen görüntüler için “X'te rızaya dayalı olmayan müstehcen görüntüleri yayınlamak kesinlikle yasaktır ve bu tür içeriklere karşı sıfır tolerans politikamız vardır. Ekiplerimiz tespit edilen tüm görüntüleri aktif bir şekilde kaldırmakta ve bunları yayınlamaktan sorumlu hesaplara karşı uygun önlemleri almaktadır” açıklamasını yaptı.

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Ancak platform bu görüntülerin ilk başta nasıl ve kimler tarafından siteye yüklendiğini, buna niçin en baştan izin verildiğini ise tüm baskılara rağmen açıklayamadı.