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'BÄ°RÄ°NÄ° HAKSIZ YERE Ã–LDÃœRMENÄ°N NASIL BÄ°R HÄ°S OLDUÄžUNU MERAK EDÄ°YORUM'

Alec Baldwin, 2017 yÄ±lÄ±nda sosyal medya hesabÄ±ndan "Birini haksÄ±z yere Ã¶ldÃ¼rmenin nasÄ±l bir his olduÄŸunu merak ediyorum" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸmÄ±ÅŸ.

POLÄ°S SÄ°LAHINI ATEÅžLEMÄ°ÅžTÄ°

63 yaÅŸÄ±ndaki yedi Ã§ocuk babasÄ± Baldwin, bu mesajÄ± ABD'de yaÅŸanan bir olay Ã¼zerine paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. California'da 22 EylÃ¼l 2017'de meydana gelen olayda bir polis, genÃ§ bir adamla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸti. GenÃ§ adamla uzun sÃ¼re mÃ¼cadele eden ve onu yakalamaya Ã§alÄ±ÅŸan polis sonunda silahÄ±nÄ± ateÅŸleyip adamÄ± vurmuÅŸtu. Baldwin de bu olayÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶yle bir mesaj paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

ÃœNLÃœLER DÃœNYASINDA BAÅžKA Ã–RNEKLERÄ° DE VAR

HatÄ±rlamak gerekirse bu tÃ¼r bir trajedi yaÅŸayan tek Ã¼nlÃ¼ Alec Baldwin deÄŸil. GeÃ§miÅŸte de gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n bazÄ± baÅŸka Ã¼nlÃ¼leri kazayla ama bazen de bilerek ve isteyerek baÅŸka insanlarÄ±n canÄ±na kast etmiÅŸti. Ä°ÅŸte o Ã¼nlÃ¼ler.

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Ä°KÄ° KÃœÃ‡ÃœK FÄ°GÃœRANIN Ã–LÃœMÃœNE NEDEN OLMAKTAN TAZMÄ°NAT Ã–DEDÄ°

YÃ¶netmen John Landis'in baÅŸÄ±na gelen talihsiz bir set kazasÄ±. 1982'de The Twilight Zone (AlacakaranlÄ±k KuÅŸaÄŸÄ±) adlÄ± filmin setindeki kazada aktÃ¶r Vic Morrow ile iki kÃ¼Ã§Ã¼k figÃ¼ran hayatÄ±nÄ± kaybetti. Hem Landis hem de kamera arkasÄ± ekibi hakkÄ±nda Ã¶lÃ¼me sebebiyet vermekten soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±. Daha sonra iki kÃ¼Ã§Ã¼k kurbanÄ±n ailelerinin her birine 2 milyon dolar tazminat Ã¶dedi.

Ä°KÄ° KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

AktÃ¶r Matthew Broderick, 1987 yÄ±lÄ±nda o dÃ¶nemdeki sevgilisi Jennifer Grey ile birlikteyken Ä°rlanda seyahatine Ã§Ä±ktÄ±. KiraladÄ±ÄŸÄ± araba ile bir baÅŸka araca Ã§arptÄ±. Broderick'in ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±ldÄ± ama diÄŸer arabadaki anne ile kÄ±zÄ± hayatlarÄ±nÄ± kaybetti. Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker ile evli ve Ã§iftin Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸu var.

MEKTUP AÃ‡ACAÄžIYLA KOCASINI Ã–LDÃœRDÃœ

1970'lerde Mork ve Mindy adlÄ± dizide rol alan Fay DeWitt 1965 yÄ±lÄ±nda kocasÄ± Ray Allen'Ä± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. DeWitt oyun yazarÄ± kocasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmek iÃ§in bir mektup aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± kullandÄ±. Ancak soruÅŸturma sÄ±rasÄ±nda Ã§iftin, olaydan bir ay Ã¶ne boÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve evlerini ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ray Allen'Ä±n sarhoÅŸ halde Fay DeWitt'ih evine gittiÄŸi ve tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlayarak DeWitt'in kafasÄ±nÄ± defalarca duvara vurduÄŸu da Ã¶ÄŸrenildi. â€˜The O.C.â€™, â€˜Sons of Anarchyâ€™ isimli dizilerde oynayan, ABDâ€™li dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Katy Perryâ€™nin eski sevgilisi aktÃ¶r Johnny Lewis, ev sahibini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihar etti. UyuÅŸturucu etkisinde olduÄŸu sÃ¶ylenilen 28 yaÅŸÄ±ndaki aktÃ¶r, 81 yaÅŸÄ±ndaki ev sahibi Catherine Chabot Davisâ€™i ve kedisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra iki komÅŸusunu da yaraladÄ±.

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19 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

Grammy Ã¶dÃ¼llÃ¼ mÃ¼zik yapÄ±mcÄ±sÄ± Phil Spector da cinayet suÃ§undan 19 yÄ±l hÃ¼kÃ¼m giydi. Spector, 2003 yÄ±lÄ±nda Los Angeles'taki malikanesinde Ã¶lÃ¼ bulunan oyuncu Lana Clarkson'Ä±n cinayet zanlÄ±sÄ± olarak tutuklanmÄ±ÅŸ, kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ama yÄ±llar sÃ¼ren mahkeme sonucunda Spector suÃ§lu bulundu ve 19 yÄ±l hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrÄ±ca Spector'Ä±n 16 bin 811 dolar tutarÄ±ndaki cenaze masraflarÄ±nÄ± ve Clarkson vakfÄ±na 9 bin 740 dolar Ã¼cret Ã¶demesine karar verdi. Spector'Ä±n baÅŸÄ±ndan geÃ§enler bir sinema filmine de konu oldu. ÃœnlÃ¼ yapÄ±mcÄ±yÄ± Al Pacino canlandÄ±rdÄ±. Spector, bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda hayata veda etti.

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KARISINI Ã–LDÃœRMEKLE SUÃ‡LANDI, BAÅžKA SUÃ‡LARDAN HAPÄ°S YATTI

Bir dÃ¶nem Baretta adlÄ± diziyle adÄ±nÄ± duyuran Robert Blake, 2002 yÄ±lÄ±nda karÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§landÄ±. Hatta birinci dereceden cinayetle yargÄ±landÄ±. Ancak beraat etti.AktÃ¶r, 2005 yÄ±lÄ±nda baÅŸka suÃ§lardan cezaevine girdi.

KARISINI Ã–LDÃœRÃœP POLÄ°SÄ° ARADI

Rol aldÄ±ÄŸÄ± The Shield adlÄ± dizide bir polisi canlandÄ±ran aktÃ¶r Michael Jace, karÄ±sÄ± April Jace'i Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. ArdÄ±ndan da polisi arayarak "EÅŸimi vurdum, yardÄ±m edin" dedi. Eve giden polisler, Michael Jace'Ä±n 40 yaÅŸÄ±ndaki eÅŸine birkaÃ§ el ateÅŸ ettiÄŸini belirledi. Ãœstelik olay sÄ±rasÄ±nda Ã§iftin 10 yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k iki Ã§ocuÄŸu da evdeydi. Michael Jace, tutuklandÄ±. 10 yÄ±ldÄ±r evli olan Ã§iftin iki Ã§ocuÄŸu da aile yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ±na gÃ¶nderildi. Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ 'Forrest Gump' filminde de rol olan Jace, 2002-2008 yÄ±llarÄ±nda 'The Shield', dizisinde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± polis karakteriyle Ã¼ne kavuÅŸmuÅŸtu. 'The Shield' TÃ¼rkiye'de Karakol ismiyle 2011'de ekranlara gelmiÅŸti.

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9 YAÅžINDA BÄ°R Ã‡OCUÄžUN Ã–LÃœMÃœNE NEDEN OLDU

Rebecca Gayheart, 2001 yÄ±lÄ±nda Los Angeles'ta arabasÄ±yla giderken 9 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocuÄŸa Ã§arpÄ±p Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu. Gayheart bu olaydan suÃ§lu bulundu. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸoku da hayatÄ± boyunca unutamadÄ±. Gayheart, 2005 yÄ±lÄ±nda People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda "Bu olay hep benimle ve hayatÄ±mÄ±n geri kalanÄ±nda da aklÄ±mdan hiÃ§ Ã§Ä±kmayacak" diye konuÅŸtu.

Ä°KÄ° KEZ YANLIÅžLIKLA ADAM Ã–LDÃœRDÃœ

Amerika'nÄ±n tanÄ±nmÄ±ÅŸ aktivistleri Afeni Shakur ve Billy Garland'in Ã§ocuÄŸuydu Tupac Shakur. Kendisini yoksul siyahlarÄ±n kurduÄŸu Ã§etelerde bulduÄŸunda henÃ¼z Ã§ocuktu ve 20 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde ise tam sekiz kez tutuklanmÄ±ÅŸ, bir keresinde cinsel taciz suÃ§undan sekiz ay yatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki kez yanlÄ±ÅŸlÄ±kla adam Ã¶ldÃ¼rmekten mahkemeye Ã§Ä±ktÄ±.Â Shakur, Death Row Records'un baÅŸkanÄ± Marion 'Suge' Knight ile birlikte gittiÄŸi bir Mike Tyson mÃ¼sabakasÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda kurÅŸun yaÄŸmuruna tutuldu. BugÃ¼n pek Ã§ok aÃ§Ä±dan ÅŸÃ¼pheli gÃ¶rÃ¼nen bu saldÄ±rÄ±nÄ±n komplo olduÄŸu ve Tupac'Ä±n ortadan kaybolmak iÃ§in bunu dÃ¼zenlediÄŸi iddia ediliyor.

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SUÃ‡LU OLDUÄžU ÃœÃ‡ YIL SONRA ORTAYA Ã‡IKTI

Amy Locane Bovanizer, bir zamanlar Melrose Place adlÄ± diziyle adÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Kariyerinde de Ã§ok parlak olmasa da belli bir istikrar tutturmuÅŸtu. Ancak, 2010 yÄ±lÄ±nda kaderi tamamen deÄŸiÅŸti. AracÄ±yla giderken iÃ§inde bir karÄ±- kocanÄ±n bulunduÄŸu otomobile Ã§arptÄ±. Adam kazadan yaralÄ± kurtuldu, ancak karÄ±sÄ± Ã¶ldÃ¼. Bovenizer'in suÃ§lu olduÄŸu ise Ã¼Ã§ yÄ±l sonra yani 2013'te ortaya Ã§Ä±ktÄ±. 10 yÄ±l hapisle yargÄ±lanan Bovenizer, 3 yÄ±l ceza aldÄ±.

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