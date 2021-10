Haberin Devamı

'BİRİNİ HAKSIZ YERE ÖLDÜRMENİN NASIL BİR HİS OLDUĞUNU MERAK EDİYORUM'

Alec Baldwin, 2017 yılında sosyal medya hesabından "Birini haksız yere öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ediyorum" mesajını paylaşmış.

POLİS SİLAHINI ATEŞLEMİŞTİ

63 yaşındaki yedi çocuk babası Baldwin, bu mesajı ABD'de yaşanan bir olay üzerine paylaşmıştı. California'da 22 Eylül 2017'de meydana gelen olayda bir polis, genç bir adamla karşı karşıya gelmişti. Genç adamla uzun süre mücadele eden ve onu yakalamaya çalışan polis sonunda silahını ateşleyip adamı vurmuştu. Baldwin de bu olayın ardından böyle bir mesaj paylaşmıştı.

ÜNLÜLER DÜNYASINDA BAŞKA ÖRNEKLERİ DE VAR

Hatırlamak gerekirse bu tür bir trajedi yaşayan tek ünlü Alec Baldwin değil. Geçmişte de gösteri dünyasının bazı başka ünlüleri kazayla ama bazen de bilerek ve isteyerek başka insanların canına kast etmişti. İşte o ünlüler.

İKİ KÜÇÜK FİGÜRANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMAKTAN TAZMİNAT ÖDEDİ

Yönetmen John Landis'in başına gelen talihsiz bir set kazası. 1982'de The Twilight Zone (Alacakaranlık Kuşağı) adlı filmin setindeki kazada aktör Vic Morrow ile iki küçük figüran hayatını kaybetti. Hem Landis hem de kamera arkası ekibi hakkında ölüme sebebiyet vermekten soruşturma açıldı. Daha sonra iki küçük kurbanın ailelerinin her birine 2 milyon dolar tazminat ödedi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aktör Matthew Broderick, 1987 yılında o dönemdeki sevgilisi Jennifer Grey ile birlikteyken İrlanda seyahatine çıktı. Kiraladığı araba ile bir başka araca çarptı. Broderick'in ayağı kırıldı ama diğer arabadaki anne ile kızı hayatlarını kaybetti. Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker ile evli ve çiftin üç çocuğu var.

MEKTUP AÇACAĞIYLA KOCASINI ÖLDÜRDÜ

1970'lerde Mork ve Mindy adlı dizide rol alan Fay DeWitt 1965 yılında kocası Ray Allen'ı öldürdü. DeWitt oyun yazarı kocasını öldürmek için bir mektup açacağını kullandı. Ancak soruşturma sırasında çiftin, olaydan bir ay öne boşandığı ve evlerini ayırdığı ortaya çıktı. Ray Allen'ın sarhoş halde Fay DeWitt'ih evine gittiği ve tartışmaya başlayarak DeWitt'in kafasını defalarca duvara vurduğu da öğrenildi. ‘The O.C.’, ‘Sons of Anarchy’ isimli dizilerde oynayan, ABD’li dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry’nin eski sevgilisi aktör Johnny Lewis, ev sahibini öldürdükten sonra intihar etti. Uyuşturucu etkisinde olduğu söylenilen 28 yaşındaki aktör, 81 yaşındaki ev sahibi Catherine Chabot Davis’i ve kedisini öldürdükten sonra iki komşusunu da yaraladı.

19 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

Grammy ödüllü müzik yapımcısı Phil Spector da cinayet suçundan 19 yıl hüküm giydi. Spector, 2003 yılında Los Angeles'taki malikanesinde ölü bulunan oyuncu Lana Clarkson'ın cinayet zanlısı olarak tutuklanmış, kefaletle serbest bırakılmıştı. Ama yıllar süren mahkeme sonucunda Spector suçlu bulundu ve 19 yıl hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrıca Spector'ın 16 bin 811 dolar tutarındaki cenaze masraflarını ve Clarkson vakfına 9 bin 740 dolar ücret ödemesine karar verdi. Spector'ın başından geçenler bir sinema filmine de konu oldu. Ünlü yapımcıyı Al Pacino canlandırdı. Spector, bu yılın ocak ayında hayata veda etti.

KARISINI ÖLDÜRMEKLE SUÇLANDI, BAŞKA SUÇLARDAN HAPİS YATTI

Bir dönem Baretta adlı diziyle adını duyuran Robert Blake, 2002 yılında karısını öldürmekle suçlandı. Hatta birinci dereceden cinayetle yargılandı. Ancak beraat etti.Aktör, 2005 yılında başka suçlardan cezaevine girdi.

KARISINI ÖLDÜRÜP POLİSİ ARADI

Rol aldığı The Shield adlı dizide bir polisi canlandıran aktör Michael Jace, karısı April Jace'i öldürdü. Ardından da polisi arayarak "Eşimi vurdum, yardım edin" dedi. Eve giden polisler, Michael Jace'ın 40 yaşındaki eşine birkaç el ateş ettiğini belirledi. Üstelik olay sırasında çiftin 10 yaşından küçük iki çocuğu da evdeydi. Michael Jace, tutuklandı. 10 yıldır evli olan çiftin iki çocuğu da aile yakınlarının yanına gönderildi. Oscar ödüllü 'Forrest Gump' filminde de rol olan Jace, 2002-2008 yıllarında 'The Shield', dizisinde canlandırdığı polis karakteriyle üne kavuşmuştu. 'The Shield' Türkiye'de Karakol ismiyle 2011'de ekranlara gelmişti.

9 YAŞINDA BİR ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

Rebecca Gayheart, 2001 yılında Los Angeles'ta arabasıyla giderken 9 yaşında bir çocuğa çarpıp ölümüne neden oldu. Gayheart bu olaydan suçlu bulundu. Yaşadığı şoku da hayatı boyunca unutamadı. Gayheart, 2005 yılında People dergisine verdiği röportajda "Bu olay hep benimle ve hayatımın geri kalanında da aklımdan hiç çıkmayacak" diye konuştu.

İKİ KEZ YANLIŞLIKLA ADAM ÖLDÜRDÜ

Amerika'nın tanınmış aktivistleri Afeni Shakur ve Billy Garland'in çocuğuydu Tupac Shakur. Kendisini yoksul siyahların kurduğu çetelerde bulduğunda henüz çocuktu ve 20 yaşına geldiğinde ise tam sekiz kez tutuklanmış, bir keresinde cinsel taciz suçundan sekiz ay yatmıştı. İki kez yanlışlıkla adam öldürmekten mahkemeye çıktı. Shakur, Death Row Records'un başkanı Marion 'Suge' Knight ile birlikte gittiği bir Mike Tyson müsabakasının çıkışında kurşun yağmuruna tutuldu. Bugün pek çok açıdan şüpheli görünen bu saldırının komplo olduğu ve Tupac'ın ortadan kaybolmak için bunu düzenlediği iddia ediliyor.

SUÇLU OLDUĞU ÜÇ YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Amy Locane Bovanizer, bir zamanlar Melrose Place adlı diziyle adını duyurmuştu. Kariyerinde de çok parlak olmasa da belli bir istikrar tutturmuştu. Ancak, 2010 yılında kaderi tamamen değişti. Aracıyla giderken içinde bir karı- kocanın bulunduğu otomobile çarptı. Adam kazadan yaralı kurtuldu, ancak karısı öldü. Bovenizer'in suçlu olduğu ise üç yıl sonra yani 2013'te ortaya çıktı. 10 yıl hapisle yargılanan Bovenizer, 3 yıl ceza aldı.