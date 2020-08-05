Yanlış seçimler (Ebru Şahin)

Etnik stili kolay gibi görünse de en ince detayına göre düşünülmesi gereken bir tarz, hatta bir yaşam biçimidir.

Keten veya şile bezi ne varsa giyip, ayağına da bot geçirmekle olmuyor yani.

Vücut şeklinize göre giyinmek çok önemli, hatta matematik formülü gibi düşünmek lazım.

Kamufle edilmesi gereken yerleri saklayıp, güzel olan yerleri ön plana çıkarmak bir kadının giyimindeki en önemli püf noktasıdır.

Mesela bu kadar derin dekolteyi ufak göğüslülerin tercih etmesinde fayda var.

Ya da bacak boyu çok uzun olmayanların böyle botlar giymesi, burada gördüğümüz gibi olduğundan daha kısa ve kalın bacaklı görünmelerine yol açar.







