Yanlarında anne yok, baba yok... Kızlar başına buyruk kaldı, gençliğin keyfini çıkarıyorlar!

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Şimdi ise ikisi de tam gençliklerinin en parlak döneminde... Biri 18 yaşında bir yetişkin artık, diğeri de 17'sinde... Başka bir deyişle ikisi de artık eskisinden çok daha fazla dikkat çekiyor.

Üstelik iki kardeş son birkaç gündür yanlarında anne ve babaları olmadan yalnız başlarına kaldılar. Hem de yabancı bir ülkede.

Yani kameralar onları eskisinden çok daha büyük bir dikkatle takip ediyor.

DÜNYANIN İLGİ ODAĞINDA İKİ KARDEŞ

Bu iki genç kız, İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Asturias Prensesi Leonor ile kendisinden bir yaş küçük kardeşi Infanta Sofia.

Son bir yıldır askeri eğitim alması ve ardından da 18 yaşına girmesiyle dünyanın ilgi odağı olan Leonor ile kardeşi Sofia, bir süredir olimpiyat heyecanını yaşıyor.

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İspanya Kralı Felipe ile Kraliçe Letizia, Paris 2024'ün açılış törenine kızlarını yanlarına almadan kendileri katıldılar. Ama sonra ülkelerine döndüler ve yerlerini de Leonor ile Sofia'ya bıraktılar.

İki genç kız da Paris'te ülkelerini temsil eden sporcuların hiçbir müsabakasını kaçırmıyor... Tribünlerde oturup onlara destek veriyor.

Tabii bu arada da gençliklerinin keyfini çıkarıyorlar.

YİNE TRİBÜNLERDE NEŞE SAÇTILAR

Prenses Leonor ile dünya kamuoyunun taktığı ismiyle "yedek prenses" Sofia, önceki gün de İspanya ile Hollanda arasında oynanan Plaj Voleybolu müsabakalarını takip etti. O sırada da neşeli tavırlarıyla dikkat çekti.

İspanyol kraliyet ailesinin gelecek kuşağını temsil eden iki kardeşin bu kadar ilgi çekmesinin nedenlerinden biri de aralarındaki ilişkinin çok merak edilmesi.

Özellikle İngiltere kraliyet ailesinin bir zamanlar can ciğer olan iki kardeşi William ile "yedek prens" Harry'nin yaşadıklarından sonra bütün dünya Leonor ile Sofia'nın da aynı durumu yaşayıp yaşamayacağını merak ediyor.

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Ama görünüşe göre en azından şimdilik öyle bir durum yok. İki kardeş Paris'teki tavırlarıyla bunu gözler önüne seriyor zaten.

CEP TELEFONU DİKKATLERDEN KAÇMADI

Leonor ile Sofia, plaj voleybolu müsabakasını izlerken bir yandan da aralarında sohbet etti. Hatta bir ara özçekim yapmayı da ihmal etmediler.

Sürekli konuşup şakalaşan iki kardeş çevrelerindeki insanların da meraklı bakışlarını üzerlerinde topladı.

Bu arada geleceğin kraliçesi Leonor'un elindeki cep telefonu da ilgi odağı oldu. Genç kızın telefonunun özellikle de iyice yıpranmış ekran koruyucusunu görenler "Prenses de olsa tipik bir ergen" diye yorum yaptı.

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Leonor ve Sofia'nın; Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki anlarını gözler önüne serilen fotoğraflar da İspanyol kraliyet ailesinin resmi Instagram sayfasından paylaşılıyor.

MADRİD'DEKİ SARAYIN DIŞINDA HAYATIN KEYFİNİ ÇIKARIYORLAR

Madrid'deki Zarzuela Sarayı'nın dışında iki kardeş özgürlüğün keyfini çıkarıyor. Ama geriye yani normal hayatlarına döndüklerinde onların da uyması gereken bir dizi kural var. Üstelik bunlar doğdukları günden bu yana geçerli iki kardeş için.

Özetle iki kardeş arasında bazı farklar var ve devamında da olacak. Zaten kraliyet ailesinden gelmeyen milyonlarca kardeş için de geçerli bir durum bu. Yine de bu kadar göz önünde insanlar söz konusu olduğunda milyonlarca kişinin ilgisini üzerinde topluyor.

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Örneğin Leonor, konumu gereği askeri akademide eğitim gördü. Bu durum da onun hem ülkedeki hem de dünyadaki popülerliğini artırdı. Üstüne bir de 18'inci doğum günü gelince Leonor gerçekten dünya çapında bir yıldıza dönüştü.

Aynı durum küçük kardeş Sofia için geçerli olmayacak. Elbette onun da doğum günü kutlanacak. Ama bu kadar büyük bir törenle değil.

Tabii ki o da okuyacak ama ablası gibi askeri eğitim görmesi gerekmiyor. Aslında bu onun hayat tercihlerinde daha özgür davranacağı anlamına da geliyor.

KÜÇÜKLÜKLERİNDEN BERİ DEVAM EDEN KIYASLAMA

Aslında bu kıyaslama kardeşlerin küçüklüğünden bu yana devam ediyor. İki kardeş küçükken daha uzun boylu olan Leonor'du. Sofia ondan daha kısaydı.

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Ama daha sonra bu konuda ibre Sofia'dan yana döndü. Bir anda boyu uzadı ve neredeyse babasına yetişti.

Bu durum da Leonor üzerinde bir baskı yarattı. Genç kız, ailece gittikleri etkinliklerde daha yüksek topuklu ayakkabı giymeye böylece kardeşiyle arasındaki boy farkını kapatmaya çalıştı. Tabii bu durum Sofia'nın daha uzun boylu olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

DOĞUM GÜNLERİ BİLE KIYASLANDI: Kardeşlerin dünyaya geldiği gün bile kıyaslama konusu.... Leonor 31 Ekim 2005'te yağmurlu bir günde dünyaya geldi. Kardeşi doğduğunda ise takvimler 29 Nisan 2007yi gösteriyordu ve güneş pırıl pırıl parlıyordu.





AİLEDEKİ KATI KURALLAR İKİSİ İÇİN DE GEÇERLİ

Aralarında böyle farklar olsa da Leonor ve Sofia'ya aileleri tarafından eğitim konusunda fırsat eşitliği tanındı. Askeri akademi bölümüne kadar iki kız da aynı eğitimden geçti.

Ayrıca anneleri Letizia'nın iki kızı üzerindeki baskısı da benzer durumda. Giyim kuşam, vücut görünümlerini konuma gibi konularda kızlarını katı bir disiplin altına almış durumda.

Ayrıca daha küçük yaşlarda elektronik aletleri kullanmaları da katı kurallarla sınırlandırıldı. Haftada sadece bir gün TV izleyebildiler.

Bunun yanı sıra canları istediği gibi şeker çikolata da yiyemiyorlar. Üstelik her gün belirli saatler içinde kitap okumak zorundalar.

Özetle gelecekleri her ne kadar farklı olsa da Leonor ve Sofia ailelerinin koyduğu bazı katı kurallara eşit şekilde uymak zorunda.

FİZİKSEL GÖRÜNÜMLERİ FARKLI

Tabii gelecekte kraliçe olacak taraf Leonor olduğu için birlikte de olsalar halkın karşısına çıktıklarında ya da tüm dünyada kardeşinden daha çok ilgi uyandırıyor.

Öte yandan kardeşi Sofia da yaş alıp boyu uzadıkça ve güzelleştikçe dikkati üzerinde toplamaya başladı.

Hatta Sofia'nın kendi hayran kitlesi bile var. Onların görüşüne göre Leonor öne çıkarılsa da Sofia, sessiz ve derinden gidiyor üstelik ablasından daha güzel ve dikkat çekici.

Yaşları ilerledikçe muhtemelen bu konudaki kıyaslamalar da giderek yükselecek.

FELİPE KISKANÇLIĞA FIRSAT VERMEMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Bu arada Kral Felipe, kızları arasında bu türden kıskançlıklar yaşanmaması için elinden geleni yapıyor.

Bunun bir örneğini de büyük kızıyla yani veliahtı olan Leonor'la yapılan resmi bir fotoğraf çekimi sırasında sergiledi. Önce Leonor ile poz verdi Felipe. Ki kendisinden sonra tahta geçecek olan kızıyla birlikte bu pozu vermek zorundaydı.

Küçük kızı Sofia'nın kıskanmaması ve kendini kötü hissetmemesi için onunla da özel bir fotograf çekimi yaptırdı.

İLERİDE HAYAT ÇİZGİLERİ TAMAMEN AYRILACAK

Yine İspanyol basınına göre 18 yaşındaki Leonor ile 16 yaşındaki Sofia, ikiz değiller. Ama ikizler arasında rastlanan telepatik bir bağa sahipler. Biri üzgün olduğunda diğeri de bunu hissediyor. Biri sevinçli olduğunda diğeri de kendini iyi hissediyor.

Kız kardeşler aynı ailede doğup büyüseler de gelecekte bir noktada kesin olarak hayat çizgileri ayrılacak.

Leonor kraliçe olacak. O noktadan sonra Sofia'nın bugünkü gibi aileyi temsil etme zorunluluğu kalmayacak. Kendine istediği gibi bir hayat kurup meslek seçebilecek.

Leonor Avrupa'daki bütün prenseslerin okuduğu İskoçya'daki Atlantik Koleji'nde eğitim gördü. Ondan sonra kardeşi Sofia da aynı okula gönderildi. Bu şekilde kardeşler arasında eğitim eşitliği sağlandı.

İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Leonor, son bir yılda hem askeri eğitime başlaması hem de 18 yaşına girmesiyle bütün dünyanın ilgi odağında yer almaya başladı.





Aslına bakılırsa Leonor ile Sofia, Paris'te sadece spor heyecanı için kalmıyorlar. Bir anlamda genç omuzlarına yüklenen sorumlulukları da yerine getiriyorlar. Ülke takımlarını ziyaret edip onlara destek veriyorlar. Yine de sonuç olarak yarı görev de olsa gayet eğlenceli bir iş üstlenmiş durumdalar.