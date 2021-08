Yanımdayken bile hasretimsin: Paris Hilton ve nişanlısı Carter Reum'un aşk dakikaları

AVRUPA TURU

Bir süredir Fransa ve İtalya'nın tarihi ve turistik yerlerinde tatillerini sürdüren 40 yaşındaki Paris Hilton ile kendisiyle aynı yaşta olan nişanlısı Carter Reum, Avrupa turlarının bir parçası olarak Sardinya adasına gitti.





MERDİVENLERDE KARŞILADI

Hilton otellerinin varislerinden olan Paris Hilton ile yatırımcı nişanlısı Carter Reum, kiraladıkları lüks bir yatla tura çıktı. Gün boyu denize girip güneşlenen çift, sık sık da romantik anlar yaşadı. Denizden çıktıktan sonra duş alıp havluya sarınan Paris Hilton'u nişanlısı Reum onu güvertenin merdivenlerinde karşıladı. Çift, sanki uzun süredir görüşmemiş gibi birbirlerine sarıldı.



MUTLULUK TABLOSU ÇİZDİLER

Paris Hilton ile Carter Reum, daha sonra teknenin üst güvertesinde bir şeyler yedikten sonra yine birbirlerine sarılarak romantik anlar yaşadı. Çiftin mutluluğu uzaktan çekilen fotoğraflardan bile belli oluyordu.



10 GELİNLİK GİYECEK, DÜĞÜNÜ BELGESEL OLACAK

Paris Hilton ile Carter Reum'un yakın zamanda evlenmesi bekleniyor. Hilton, geçen hafta konuk olduğu Jimmy Fallon'ın sohbet programında düğünüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Düğünün üç gün süreceğini belirten Hilton, bütün bu süre boyunca 10 tane farklı gelinlik giyeceğini de sözlerine ekledi. Hilton, düğünüyle ilgili bir de belgesel çekileceğini belirtti.





40'INCI DOĞUM GÜNÜNDE NİŞANLANDILAR

Paris Hilton, bu yıl şubat ayında 40'ıncı doğum gününde, sevgilisi Carter Reum ile nişanlandı.Daha önce üç kez nişanlanan ancak hiçbiriyle evlenmeyen Paris Hilton, bu dördüncü nişanında çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesabından ve kendi internet sitesinden paylaştı.



YÜZÜKTE ÜNLÜ TASARIMCININ TORUNUNUN İMZASI VAR

Bir alkollü içki şirketinin kurucu ortaklarından olan Carter Reum ile Paris Hilton, bir yıldır birlikteydi. Hilton sevincini, yaptığı Instagram paylaşımı aracılığıyla takipçilerine duyurdu. Bir tropikal adada çıktıkları tatilde Carter Reum, önünde diz çökerek klasik biçimde Paris Hilton'a evlenme teklif etti. Her ikisi de tepeden tırnağa beyazlar giyen Paris Hilton ve Carter Reum'un mutluluğu objektiflere yansıdı. Carter Reum'un Paris Hilton'a hediye ettiği elmas nişan yüzüğü, Louis Cartier'nin torunu Jean Dousset tarafından tasarlandı. Beyaz kıyafetini aynı renk yarım parmaklı eldivenlerle tamamlayan Hilton'un gösterişli yüzüğü uzaktan çekilen fotoğraflarda bile göze çarptı.





'GELECEKTEKİ KOCAMI ÇOK SEVİYORUM'

Paris Hilton, nişanı duyurduğu paylaşımına "Peri masalı rüyam gerçek oldu" diye başladı. "Gelecekteki kocamı çok seviyorum. en iyi doğum günü sürprizi. Karın olacağım için çok heyecanlıyım" diye sürdürdü. Hilton, bir sonraki paylaşımında da "Ruh eşinizi bulduğunuzda bunu bilmezsiniz, hissedersiniz" diye yazdı. Sevgilisi Carter Reum'un kendisine bir doğum günü sürprizi hazırladığını belirten Paris Hilton, birlikte akşam yemeği için kumsala gittiklerini anlattı. O sırada da Carter Reum'un diz çökerek kendisine evlenme teklif ettiğini yazdı.





TÜM AYRINTILARI İNTERNET SİTESİNDEN PAYLAŞTI

Paris Hilton, nişanıyla ilgili tüm ayrıntıları kendi adını taşıyan internet sitesinde paylaştı. Bunlar arasında iri taşlı elmas nişan yüzüğü de var. Yüzüğün tasarımından yapımına kadar geçirdiği aşamaları da kendi internet sitesinden paylaştı. Bu yüzük, Paris'in adını taşıdığı kentten ilham kaynağını aldı. Tasarımcı Dousset, yüzüğün çerçevesini hazırlarken de Grand Palais'nin tonozlu tavanlarından esinlendi.



DÖRDÜNCÜ NİŞAN

Bu, Paris Hilton'un dördüncü nişanı. Aşk hayatında bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Hilton, daha önce üç kez nişanlandı. Fakat her üç nişanlısıyla da evlenmeden yollarını ayırdı. Paris Hilton, daha önce model Jason Shaw, Yunan sosyelit Paris Latsis ve aktör Cyris Zylka ile nişanlandı. Özelikle de Paris Latsis ilişkisi kamuoyu tarafından da ciddi olarak değerlendirildi. Ancak, iki Paris'in büyük aşkı ayrılıkla sonuçlandı.





TACİZ İTİRAFIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Paris Hilton, nişan haberini duyurmasından kısa bir süre önce de gençlik yıllarında yatılı okulda okurken tacize uğradığını açıklayarak gündeme gelmişti. Paris Hilton, konuyla ilgili olarak Salt Lake City'de bulunan Utah Eyaleti Meclis Binası'ndaki duruşmada gözyaşlarını tutamamıştı.





20 YILLIK KABUS

"Benim adım Paris Hilton" diyerek başladığı konuşmasında ABD'nin dört bir yanındaki okullarda benzer olaylar yaşayanlar adına konuşacağını ekledi. Hilton konuşmasında, son 20 yıldır aynı kabusu yaşadığını da sözlerine ekledi. Sonra da hem fiziksel ve zihinsel olarak hem de sözlü istismara uğradığını belirtti. Konuşması sırasında o günlere dönen Hilton, gözyaşlarını da tutamadı. Şu anda 39 yaşında olan Hilton, geçtiğimiz ağustos ayında, 17 yayındayken okuduğu Provo Canyon School'da hem fiziksel hem de zihinsel anlamda istismara uğradığını itiraf etmişti.





KENDİ KANALINDA ANLATMIŞTI

Kendi kanalında konuşan Paris Hilton, gerçeği uzun süre sakladığını belirterek " Fakat dönüştüğüm güçlü kadınla gurur duyuyorum. İnsanlar hayatımdaki her şeyin benim açımdan kolay olduğunu sanabilir ama dünyaya gerçekten kim olduğumu göstermek istiyorum' demişti. O dönemde korktuğu için ailesine olup bitenleri anlatmadığını belirten Hilton, o programda panik atak geçirdiğini ve her gün ağladığını da ifade etmişti. Hilton bu olay yüzünden kendini "Mahkum gibi" hissettiğini de belirtmişti.





SOSYAL MEDYADAN SESLENDİ

Dün gerçekleşen bir oturumda konuşan Paris Hilton, o dönemi gözyaşları içinde hatırladı ve anlattı. Hilton, Instagram sayfasında da konuyla ilgili paylaşımlar yaptı. Paris Hilton 22 Ocak'ta yaptığı bir paylaşımda da, istismara uğradıktan sonra eve döndüğünde çekilen fotoğraflarını paylaşıp "Bu fotoğraflar ben 18 yaşındayken çekilmişti. Gözlerimdeki acıyı görebiliyorum" diye yazmış ve bu tür olaylara yaşayanların sesi olacağını eklemişti.

En lezzetli yemek tarifleri burada