Yangında evleri yandı, yuvalarını yeni baştan kurdular… Ünlü çifte iki senede ikinci bebek geliyor!

Yangında evleri yandı, yuvalarını yeni baştan kurdular… Ünlü çifte iki senede ikinci bebek geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

Bundan tam bir sene önce, coşkuyla yeni yılı kutlayan ünlü yıldızlar yaşadıkları lüks mahalleleri saran ve Los Angeles’ı yerle bir eden yangınlarla sarsılmıştı. Günlerce söndürülemeyen bu yangınlar sonrası birçok Hollywood ünlüsü evlerini kaybetti.

Bu felaketten etkilenenlerden biri de ünlü oyuncu Milo Ventimiglia ve o korkunç günlerde karnı burnunda hamile olan eşi Jarah Mariano’ydu.

Çift yangında büyük emeklerle kurdukları yuvayı, elleriyle dayayıp döşedikleri evi kaybettiler ve tam da bir bebekleri olacakken evsiz kaldılar.

Yangında evleri yandı, yuvalarını yeni baştan kurdular… Ünlü çifte iki senede ikinci bebek geliyor

Ünlü çift Instagram’dan paylaştıkları bir gönderide ikinci çocuklarını beklediklerini duyurup hayranlarını sevindirdi.

Jarah Mariano, dün Instagram’da kızı Ke'ala Coral'ı kucağına alıp bebeğinin birinci yaş gününü kutlarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Yangında evleri yandı, yuvalarını yeni baştan kurdular… Ünlü çifte iki senede ikinci bebek geliyor

Kızının yüzünü göstermek istemeyen 42 yaşındaki Mariano, fotoğrafta ipli bir bikini ve güneş şapkasıyla poz verirken bir yandan da büyüyen karnını göstermiş ve ikinci bebeğinin de yakında doğacağını müjdelemiş oldu.

Küçük kızına "1. yaş günün kutlu olsun bebeğim" diyen ünlü model "Hayatıma girdiğinde aklımda iki farklı düşünce vardı, biri diğerinin hemen ardından - senin için bir an bile düşünmeden ölürdüm, ama şimdi de güvende olduğundan emin olmak için olabildiğince uzun yaşamalıyım” sözleriyle hayranlarını duygulandırdı.

Yangında evleri yandı, yuvalarını yeni baştan kurdular… Ünlü çifte iki senede ikinci bebek geliyor

“Bu, şimdiye kadar yaşadığım en eşsiz aşk, tıpkı senin eşsiz ruhun gibi. Bu kadar korku ve nefretin olduğu bir dünyada, biliyorum ki sen gittiğin her yere ışığını yayarak etrafındakiler için daha iyi ve daha aydınlık bir yer yaratacaksın. Seni seviyorum Ke’ala Coral, sonsuza dek annen.” diyerek yaptığı paylaşımla hem kızının yaş gününü kutlayan hem de hamilelik haberini duyuran ünlü modele tebrik yağdı.

Yangında evleri yandı, yuvalarını yeni baştan kurdular… Ünlü çifte iki senede ikinci bebek geliyor

7 Ocak 2025’te Los Angeles'taki yıkıcı Palisades yangınında evlerini kaybettikten kısa bir süre sonra Milo Ventimiglia ve Jarah Mariano’nun ilk bebeği doğmuş, This is Us dizisinin yıldızı Milo Ventimiglia “Evsiz kaldık ama bebeğimiz yuvasız kalmayacak” diyerek karmaşık duygularını hayranlarıyla paylaşmıştı.

Çiftin kızları 23 Ocak 2025’te doğmuştu, ikinci hamilelik haberi de bu mutlu günden neredeyse tam bir yıl sonra gelmiş oldu…

Yangında evleri yandı, yuvalarını yeni baştan kurdular… Ünlü çifte iki senede ikinci bebek geliyor

Gilmore Girls ve This is Us gibi dizilerle yıldızı parlayan başarılı oyuncu 48 yaşındaki Milo Ventimiglia ve 42 yaşındaki model eşi Jarah Mariano bir süre aşk yaşadıktan sonra Eylül 2023'te gizlice evlenmişti.

