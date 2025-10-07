'Bu adamın bu güzelim kadının yanında ne işi var?' diyorlar... ‘Bakmayın siz onlara ben kocamı çok seviyorum!’

Haberin Devamı

Geçen sene herkesi şaşkına çevirerek bir anda “Evlendim!” diye ortaya çıkan ünlü şarkıcının kocası herkesin merak konusu olmuştu. Kimselerin tanımadığı, mesleği de bir hayli ilginç damat günlerce manşetlere taşınmıştı.

Lana Del Rey birinci evlilik yıl dönümünü kutladıktan sadece günler sonra bir kez daha manşetlere taşındı.

Bunun sebebi ise eşini alıp Paris Moda Haftası’na gitmesi ve karı kocanın birlikte sergiledikleri büyük mutluluk.

Lana Del Rey, hayatını Louisiana’da yaşayan bir timsah turu rehberi olan Jeremy Dufrene ile birleştirmiş, yıldız şarkıcının ünlüler dünyasından olmayan bu sıra dışı adamla evlenmesi büyük ses getirmişti.

Haberin Devamı

Ünlü çift evliliklerinin ilk bir senesinde pek ortalarda gözükmediler ancak her fotoğrafları çekildiğinde mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Lana Del Rey de sık sık eşiyle fotoğraflarını ve gizlice yaptıkları düğününün en özel anlarını sosyal medya hesabından ara ara paylaşmaya devam etti.

Gözden Kaçmasın Kimselere duyurmadan gizlice evlenmişti… Mutluluğun ilk pozları geldi Haberi görüntüle

Paris Moda Haftası’na davet edilen ünlü şarkıcı buraya da ilk kez eşiyle gitti ve çift defileler öncesinde basının karşısına çıkınca büyük ilgi gördü.

Sürekli el ele kol kola görünen taze evliler bir yandan da görüntülerindeki uyumsuzlukla dikkat çektiler.

Lana Del Rey Valentino defilesine giderken omuzlarını açıkta bırakan, kolunda kürk detayları bulunan, yere kadar uzanan zarif bir lavanta rengi elbise giymişti. Bronz ve siyah renkli iddialı saç aksesuarları çekilen fotoğraflarda dikkat çekiyordu.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı ne kadar zarif ve güzel gözüküyorsa eşi Jeremy Dufrene de defileye bir o kadar sıradan ve gündelik bir giysiyle gelmişti.

Ünlü çiftin uyumsuzluğu o kadar çok dikkat çekti ki onları görenler ayrı dünyaların insanları olduklarını fısıldayıp durdu ve nasıl evlendiklerine anlam veremediler.

Oysa Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene tüm Paris gezileri boyunca sürekli öpüşüp koklaşıyor ve birbirlerine büyük bir aşkla bakıyorlardı.

Ünlü şarkıcı evlenmek için bunca yıl bekledikten sonra kimselerin beklemediği ve tanımadığı bu adamı seçtiğinde herkes çok şaşırmış olsa da ünlü çift son bir senelerini büyük bir mutluluk içinde geçirdi.