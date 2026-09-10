Yan yana gelince abla kardeş gibi duruyorlar… ‘Işığın hiç sönmesin tatlı kızım’

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Yakın zaman önce verdiği bir röportajda mesleğini sürdürürken çocuk büyütmenin zorluklarını anlatıp çocuklarının kendisiyle birlikte setlerde olduğunu, karavanda zaman geçirip ünlüler dünyasının ışıltısının altında yatan gerçekleri daha erkenden öğrendiklerini anlatmıştı.

Üç çocuk annesi olan Reese Witherspoon, kızı Ava ile oğulları Deacon ve Tennessee’yle gurur duyduğunu, anneliğin onu her zaman çok mutlu ettiğini söylüyor…

Kendisine çok benzeyen hatta kızı değil de kardeşi gibi görünen ilk göz ağrısı Ava’nın 27. yaş gününü kutlayan yıldız oyuncu sosyal medya hesabından anne kız birlikte poz verdikleri bir fotoğrafı paylaştı ve Ava’ya "Tatlı kızım Ava'nın doğum günü kutlu olsun! Sonsuz derecede yaratıcı, düşünceli ve çok eğlenceli. O güzel ışığını saçmaya hep devam et kızım. Seni seviyorum!" diye seslendi.

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Reese Witherspoon’un ilk evliliğini yaptığı eski eşi ünlü oyuncu Ryan Phillippe’ten Ava adında bir kızı ve 22 yaşında Deacon adında bir oğlu var. Ünlü oyuncunun Jim Toth’la yaptığı ikinci evliliğinden de 13 yaşında Tennessee adında bir oğlu olmuştu.

Reese Witherspoon, anneliği çok yönlü kariyerinin gereklilikleriyle dengelemek her zaman kolay olmasa da, çocuklarına çok düşkün anne ve bu fedakarlıkların gerçekten her şeye değdiğini söylüyor.





"Çok fazla ödün vermek gerekiyor... İnsan pazar günleri uyanmamı sağlayan şeyin filmler ya da işi değil, çocukları olduğunu hissediyor. Anne olmak gerçekten harika bir şey; hayatımın büyük bir parçası. Hatta hayatımın en büyük parçası diyebilirim."

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Witherspoon verdiği yakın tarihli bir röportajda ebeveynlik hakkında konuştu ve çocuklarının "ilk ve en önemli önceliği" olduğunun altını çizdi: "Her gün zihnimde ne kadar yer kapladıklarını size anlatsam... Acaba biliyorlar mı dersiniz? Bence farkında bile değiller."

Ağustos 2025'te, gururlu anne annelik ile kariyeri arasındaki dengeyi nasıl kurduğu konusunda samimi açıklamalarda bulundu. "Bazen gerçekten çok zorlu bir süreçti" diyen Reese Witherspoon Hollywood kariyeriyle anneliği birlikte yürütmeye çalıştığı, çocuklarının küçük yaşta olduğu o günleri şöyle anlattı:

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"14-17 saat, bazen bütün gece çalışıp yine de çocukları okula götürmek için erkenden uyanırdım; ağlardım. Yorgunluktan bitap düşerdim. Eve gece döndüğümde işim hakkında olumlu şeyler söylemeye çalışmak demekti; böylece çocuklarım, işimin benim için anlamlı olduğunu ve eğlenceli olabileceğini bilirlerdi!"