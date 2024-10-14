Ödül gecesinin en parlak yıldızı oldu... O gün annesiyle metroya binmeseydi bu hayatı ancak rüyasında görecekti

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Anne ve babasının birkaç aileyle birlikte yaşadığı bir evde dünyaya gelen yıldızın hayatını değiştiren de doğuştan sahip olduğu fiziksel özellikleri, yani güzelliğiydi. Tabii o dönemde o bunun farkında bile değildi... Gerçekten de yiyecek yemeği bile zor bulan bir ailenin çocuğu olarak derin bir yoksulluk içinde büyüdü.

Sonra bir gün daha tam olarak çocukluktan bile çıkmamışken annesiyle bindiği metroda keşfedildi. O an onun hayatının değiştiği andı!

Çocukluğunu üzerindeki yamalı elbiselerle geçiren o çocuk, artık sinemanın en gözde kadın yıldızlarından biri. Önceki gün de katıldığı bir uluslararası film festivalinde bütün bakışları üzerinde topladı zaten.

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Gösteri dünyasında örneğine sık rastlanan "değişen hayatlar" öyküsünün bu defaki kahramanı Olga Kurylenko.

Aslında kariyerine daha önce model olarak başlayıp sonra sinemaya geçmiş olsa da onu dünyaya tanıtan James Bond serisinin Quantum of Solace halkası oldu. O yapımda Daniel Craig'in karşısında oynadıktan sonra da kariyer anlamında hayatı değişti Kurylenko'nun.

Ondan sonra da birçok yıldızın taşımayı hayal ettiği o unvan onun oldu artık: Bond kızı.

Beyazperdenin en güzel Bond kızlarından biri olan Olga Kurylenko, İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen uluslararası film festivaline konuk oldu. 44 yaşındaki Kurylenko, festivalin ödül gecesinin davetlileri arasındaydı.

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ÖDÜL GECESİNİN YILDIZI OLDU

Güzel oyuncu, o gece festivalin yeşil halısına üzerinde siyah bir elbiseyle çıktı. Bedenine oturan elbisenin en çok dikkat çeken yanı üzerindeki pırıltılardı. Kurylenko, kısa kollu elbisesini tamamlamak için herhangi bir takı kullanmadı.

Omuz hizasında kestirdiği saçlarındaki dalgalar ve kırmızı rujuyla uzun uzun objektiflere poz verdi Kurylenko.

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Güzel oyuncu, 2000'lerin başından bu yana sinema dünyasının gözde yıldızlarından biri ve uluslararası festivallerin vazgeçilmez konukları arasında. Buna bağlı olarak gayet de rahat bir hayat sürüyor.

MOSKOVA METROSUNDA HAYATI DEĞİŞTİ

Ama annesiyle bindiği Moskova metrosunda bir model ajanı tarafından keşfedilene kadar bugünkü hayatını belki de ancak rüyasında görebilirdi.

eğer Kurylenko dünyaya geldiği koşullarda yaşamayı sürdürseydi, adını ailesi ve yakınlarından başka kimse duymamış olacaktı.

Henüz 13 yaşındayken bir gün annesiyle birlikte Moskova metrosuna bindi ve o anda hayatı değişti. Çünkü o metro seyahatinde bir model ajanı tarafından keşfedildi Olga Kurylenko. O zamana kadarki yaşamı ise kelimenin tam anlamıyla derin bir yoksulluk içinde geçti.

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Kurylenko dünyaya geldiğinde daha Sovyetler Birliği yıkılmamıştı. Yoksul bir ailenin kızı olarak, bugün Ukrayna topraklarında yer alan Berdyansk adlı sahil kasabasında başladı Kurylenko'nun öyküsü.

O dönemin koşullarına göre dört tane küçücük odası olan komünal bir evde, altı yetişkin ve çok sayıda çocukla birlikte büyüdü.

Olga doğduktan çok kısa bir süre sonra annesi ve babası ayrıldı. Küçük kızın çocukluk yılları da kelimenin tam anlamıyla koyu bir yoksulluk içinde geçti.

YAMALI ELBİSELERLE GEZERDİ

Annesi Maria Alyabusheva o dönemi şöyle anlatmıştı bir keresinde: "Olga'nın doğumundan sonra kocam Konstantin'den ayrıldım. Onun iyi bir baba ve eş olabileceğinden emin değildim. Biz boşandıktan sonra da Konstantin bir kızı olduğunu unuttu. Onu hiç arayıp sormadı."

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Kurylenko'nun annesi artık ünlü bir yıldız olan kızının çocukluğuna dair başka ipuçları da vermişti. "Eski kocam, kızımız Olga'yı en son 2 yaşında görmüştü. Daha sonra 13 yaşına gelinceye kadar da hiç arayıp sormadı. Ama, Olga küçük bir çocukken, zaman zaman kocamdan boşanmakla hata yaptığımı düşündüğüm zamanlar da oldu. Çünkü Olga sık sık babasını ne kadar özlediğini söylerdi".

Annesi çalışmak zorunda kalınca Olga'ya anneannesi Raisa baktı. Özellikle de Sovyetler Birliği'nin çöküşünden hemen sonraki dönem hem küçük Olga, hem de ailesi için çok zorlu geçti. Küçük Olga yamalı giysiler giymek zorunda kaldı.

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PARASI OLMADIĞI İÇİN ANNESİ ONA YENİ GİYSİ ALAMAZDI

Annesi Maria o dönemi de şu sözlerle anlatıyor: "Olga'ya yamalı ve eski giysiler giydirirdik. Ama o bundan nefret ederdi. Kendisine yeni giysiler almam için bana yalvarırdı. Ama yeterince param olmadığı için alamazdım. "

Olga Kurylenko'nun yaşamı, 13 yaşındayken annesiyle birlikTe Moskova metrosunda seyahat ettiği sırada tamamen değişti.

Onu gören bir moda ajanı genç kıza mankenlik teklif etti. Olga 17 yaşına geldiğinde ise artık manken olmak için hazırdı. Kariyerine Paris'te devam etmek için ülkesinden ayrıldı ve o günden sonra şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

Kurylenko zaman zaman sosyal medya sayfasından eski fotoğraflarını paylaşıyor. Bu da onun metroda keşfedildikten hemen sonra çekilen pozlarından biri.

Kurylenko, hayatını değiştiren güzelliğini annesinden miras almış.



