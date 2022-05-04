Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Yalnızlık kısa sürdü

#Beste Açar#Birce Akalay#İbrahim Çelikkol
Yalnızlık kısa sürdü

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Yeni aşk

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, aradığı aşkı iş insanı Evren Bölek’te buldu. Bayram tatillerini Antalya’da geçiren sevgililer, ilişkilerini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.

Eski günleri yâd ettik

Ünlü oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz akşam aralarında meslektaşı İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu arkadaş grubuyla Sarıyer’deki Set Balık’ta yemek yedi.

Yalnızlık kısa sürdü


Çıkışta fotoğraflarını çeken muhabirlere “İbo gitti, yakalayamadınız” diye takılan Akalay, “Arkadaşlarımızla bayram yemeği yedik. Eski günler yâd ettik” dedi. (Sayit DURMAZ)

Alaçatı'da bayram

Aslı Tandoğan önceki gün eşi Cahit Tan Yeşilada ve çocuklarıyla birlikte Alaçatı’da objektife yansıdı. 

Haberin Devamı

Yalnızlık kısa sürdü

Bayram tatiline çıktıklarını belirten oyuncu, “Tatil sonrası beni yoğun bir iş programı bekliyor” dedi. (Deniz BOY)

İtalya'dan sevgiler

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup bayram tatili için İtalya’ya gitti.

Yalnızlık kısa sürdü

Çift, sosyal medyada aynı fotoğrafı paylaştı. Sevgililer takipçilerinin bayramını da kutladı: “Hepinize sevgi, mutluluk ve huzur dolu bayram dileklerimizi iletiyoruz.”

Bizi mi çektin?

Beşiktaş’ın eski futbolcularından Yasin Sülün, eşi Nalan Sülün ile birlikte Alaçatı’da görüntüledi.

Yalnızlık kısa sürdü

Bayram tatilini Alaçatı’da geçiren Sülün çifti, el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecileri görünce yanına giden Sülün, “Kimi çektiniz, bizi mi çektin” diyerek takıldı. (Deniz BOY)

 Alaçatı’da tatil

Haberin Devamı

Selin Ciğerci, 2021’de boşandığı eski eşi Gökhan Çıra ile tatilde.

Yalnızlık kısa sürdü

Bu yılın başında barıştıklarını açıklayan çift, önceki gün Alaçatı Kapari’de görüntüledi. Arkadaşlarıyla tatil yapan ikili, uzun süre mekânda oturarak Alaçatı’nın keyfini çıkardı. (Deniz BOY)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beste Açar#Birce Akalay#İbrahim Çelikkol

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı