Yalnızlık kısa sürdü

Yeni aşk
Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, aradığı aşkı iş insanı Evren Bölek’te buldu. Bayram tatillerini Antalya’da geçiren sevgililer, ilişkilerini sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.
Eski günleri yâd ettik
Ünlü oyuncu Birce Akalay geçtiğimiz akşam aralarında meslektaşı İbrahim Çelikkol’un da bulunduğu arkadaş grubuyla Sarıyer’deki Set Balık’ta yemek yedi.
Alaçatı'da bayram
Aslı Tandoğan önceki gün eşi Cahit Tan Yeşilada ve çocuklarıyla birlikte Alaçatı’da objektife yansıdı.
Bayram tatiline çıktıklarını belirten oyuncu, “Tatil sonrası beni yoğun bir iş programı bekliyor” dedi. (Deniz BOY)
İtalya'dan sevgiler
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup bayram tatili için İtalya’ya gitti.
Çift, sosyal medyada aynı fotoğrafı paylaştı. Sevgililer takipçilerinin bayramını da kutladı: “Hepinize sevgi, mutluluk ve huzur dolu bayram dileklerimizi iletiyoruz.”
Bizi mi çektin?
Beşiktaş’ın eski futbolcularından Yasin Sülün, eşi Nalan Sülün ile birlikte Alaçatı’da görüntüledi.
Bayram tatilini Alaçatı’da geçiren Sülün çifti, el ele yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Gazetecileri görünce yanına giden Sülün, “Kimi çektiniz, bizi mi çektin” diyerek takıldı. (Deniz BOY)
Alaçatı’da tatil
Selin Ciğerci, 2021’de boşandığı eski eşi Gökhan Çıra ile tatilde.
Bu yılın başında barıştıklarını açıklayan çift, önceki gün Alaçatı Kapari’de görüntüledi. Arkadaşlarıyla tatil yapan ikili, uzun süre mekânda oturarak Alaçatı’nın keyfini çıkardı. (Deniz BOY)