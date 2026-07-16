Yalnızlık canına tak etti… Artık aşksız yaşamak istemiyor: Bana bir ‘İngiliz gülü’ bul arkadaşım!

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Çok uzun yıllardır dost olan David Beckham ve Tom Cruise geçtiğimiz günlerde ünlü futbol yıldızının Hollywood Şöhretler Kaldırımında yerini aldığı gün düzenlenen özel törende bir araya gelmişti.

Beckham ailesiyle bu özel günlerinde de bir arada olan Tom Cruise yakın dostu için kürsüye çıkıp duygu dolu bir konuşma yaptı ve hem onunla hem de Victoria Beckham ve çocuklarıyla birlikte birbirinden samimi pozlar verdi.

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David Beckham’ın futbolculuk yıllarında ABD’ye transfer olmasından beri yakın olan Curise ve Beckham ailesi Tom Cruise’un son yıllarda İngiltere’de yaşamasıyla birlikte giderek daha da yakınlaşmıştı.

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Gelen son dedikodulara göre uzun yıllardır kalbi boş kalan, geçen yıl Hollywood’un güzel yıldızı Ana de Armas’la aşk yaşasa da sonu hüsranla biten Tom Cruise’un artık bu durum canına tak etmiş durumda.

64 yaşına gelen, Hollywood’da sarsılmaz bir kariyer yapan ve kazanmadığı başarı kalmayan Tom Cruise için artık tek eksik onu mutlu edecek bir aşk.

Yıldız oyuncu bir türlü gönlüne göre bir aşk bulamayınca soluğu eski dostları David ve Victoria Beckham’ın yanında almış ve onlardan kendisine bir İngiliz güzel bulması için yardım etmelerini istemiş.

Bu dostlar arasındaki özel rica basına “Tom Cruise David Beckham’dan kendisine bir İngiliz gülü bulmasını istedi” başlığıyla magazin manşetlerine de çoktan yansıdı…





Gül, yüzyıllardır İngiltere'nin (Tudor Hanedanlığı'ndan beri) resmi ulusal çiçeğidir. Ülkedeki en asil, en sevilen şeyi kadın zarafetiyle bağdaştırmak İngiltere’de edebi bir gelenek haline gelirken “İngiliz gülü” kalıbı yüzyıllardır geleneksel İngiliz kültüründe makyajsız, duru, zahmetsiz ve doğal bir güzelliğe sahip kadınları tanımlayan bir sıfat olarak kullanılıyor…

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İki dostun yakın çevresinin söylediğine göre Tom Cruise David Beckham’dan İngiliz kraliyet ailesiyle ilişkisini derinleştirmek için de yardım istiyor.

Londra’dan ev alan ve bir süredir ABD-İngiltere arasında mekik dokuyan Tom Cruise’un ateşli bir İngiliz hayranı olduğu, bu kültürün her parçasını çok sevdiği ve “önde gelen bir İngiliz hanımefendisi” bularak bunu daha da pekiştirmek için her şeyi yapabileceği iddia ediliyor.

Yıllardır kendi başına aşk aradığı ancak şansının yaver gitmediği bilinen Tom Cruise’un İngiliz soylularla sıkça bşr araya gelerek kendine bu yolla bir aşk bulmak istediği dedikoduları bitmek bilmiyor.

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Ünlü oyuncunun David Beckham’dan bu haberi yaymasını ve kendisine yardımcı olmasını istediği söyleniyor. Bu planın bir parçası da Tom Cruise’un Prens Willam-Kate Middleton çiftine yaklaşmak istemesi…

David Beckham geçen sene “Sör” ilan edilmiş ve İngiliz kraliyet ailesi tarafından en yüksek onur nişanıyla ödüllendirilmişti. Victoria Beckham’ın da bir kraliyet nişanı bulunuyor ve aile İngiliz hükümdarlığıyla yakın bağlar içinde.

Üçüncü eşi Katie Holmes’dan 2012'de ayrılan Tom Cruise o zamandan beri özel hayatı konusunda çok ketum ve hayatına da pek kimseler girmedi. Geçen yıl Ana de Armas’la yakınlaşan Curise’un bu ilişkisi de kısa sürede sona erdi.