Sanatçılardan koronavirüsle mücadelede destek mesajları gelmeye devam ediyor. Belçim Bilgin’in öncülüğünde ünlü sanatçılar, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA’nın dost sanatçıları adıyla bir videoda buluştu. Beren Saat ve Kenan Doğulu’nun da evlerinde çektikleri videoyla katıldıkları projede Furkan Andıç, Kerem Bürsin, Ayta Sözeri ve Esra Dermancıoğlu ‘Yalnız değilsiniz’ mesajı verdiler.

Ünlü sanatçıların evlerinde cep telefonları ile çektikleri ‘Kimseyi geride bırakmayacağız, hepimiz korkuyoruz, endişeliyiz, zor günler geçiriyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Yalnız değilsin, yalnız değiliz…’ cümleleriyle başlayan videoda kadın, erkek, genç, yaşlı, yoksul, varlıklı, mülteci, göçmen toplumun tüm kesimlerinin koronavirüse karşı birlikte mücadele ettiği bu zor günlerin karşılıklı destek ve dayanışma ile aşılacağı vurgulandı.