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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 16.06.2021 - 07:28 | Son Güncelleme:

Yalın’ın yaz aşkı

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Yalın’ın yaz aşkı

Ünlü şarkıcı Yalın Marmaris-Bozburun’da kız arkadaşıyla böyle görüntülendi. İkili, açıklarda demirleyen teknede objektife takıldı.Ünlü şarkıcı Yalın Marmaris-Bozburun’da kız arkadaşıyla böyle görüntülendi. İkili, açıklarda demirleyen teknede objektife takıldı.

Son dönemde yaptığı şarkılarla adından söz ettiren Yalın, yeni bir aşka yelken açtı.

Yalın’ın yaz aşkı


Ünlü şarkıcı önceki gün sarışın bir güzelle Marmaris-Bozburun’da görüntülendi. Yalın internet üzerinden iş toplantısı yaptığı sırada sevgilisi denizin keyfini çıkardı.

Yalın’ın yaz aşkı

Şarkıcı görüşmesinin bitmesinin ardından denizden çıkan sevgilisinin yardımına koştu. Çiftin ilişkisinin kısa süre önce başladığı öğrenildi.

Yalın’ın yaz aşkı

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