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Haber Giriş: 10.05.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

Yalın'dan Anneler Günü'nü özel şarkı! 'En çok sizi özledik haberiniz olsun'

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Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı video büyük ilgi gördü.

Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl ünlü isimler anneleriyle kucaklaşamadı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla annelerine olan özlemlerini dile getiren ünlüler duygu dolu anlar yaşattı. Yalın, Anneler Günü'ne özel şarkı yaptı. Ünlü şarkıcı, sosyal medyan hesabından paylaştığı videoya şu notu düştü: Anne taşır! Karnında, kucağında,sırtında,kalbinde... En çok sizi özledik haberiniz olsun! Anneler gününüz kutlu olsun

 

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