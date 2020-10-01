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Haber Giriş: 01.10.2020 - 08:29 | Son Güncelleme:

Yalı yeniden satışa çıktı

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Yalı yeniden satışa çıktı
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Feryal Gülman, diziler sayesinde ünlenen yalısını 245 milyon liraya satılığa çıkarmıştı.

Boşanma aşamasında olduğu işadamı Kemal Gülman da mahkemeye başvurarak satışı durdurmuştu. Feryal Gülman önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi ve yalının satışı hakkında konuştu: “Mahkeme kararını verdi. Herkes gerçeği görmüş oldu, adalet yerini buldu. Yalı satıştadır. Hiçbir problem yoktur hatta alıcılarla görüşme halindeyim. Yakın zamanda da satılmış olur.”

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