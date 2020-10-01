Yalı yeniden satışa çıktı

Boşanma aşamasında olduğu işadamı Kemal Gülman da mahkemeye başvurarak satışı durdurmuştu. Feryal Gülman önceki gün Vadistanbul’da görüntülendi ve yalının satışı hakkında konuştu: “Mahkeme kararını verdi. Herkes gerçeği görmüş oldu, adalet yerini buldu. Yalı satıştadır. Hiçbir problem yoktur hatta alıcılarla görüşme halindeyim. Yakın zamanda da satılmış olur.”