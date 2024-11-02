Ünlü çiftin büyük oğlu ve güzel gelini.... 'Yalandan' evlilikle alevlenen bir aşkın kahramanı oldular

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Söz konusu "yalandan evlilik" Nicola ve Brooklyn'in belli ki hayatlarına özendiği ve ilk fırsatta da kendilerini benzettikleri bir başka ünlü çiftle ilgili....

Hemen durumu özetlersek...

Artık herkesin bildiği gibi Cadılar Bayramı, özellikle de gösteri dünyasında ünlülerin çeşit çeşit kılıklara girdiği, kendilerini başka ünlülere benzettiği, bu uğurda uzun saatler ve hatırı sayılır paralar harcadığı bir etkinlik.

Üstelik ünlüler, giyim- kuşam ve makyaj ile kılığına girdikleri ünlülere sanki kendileri kadar benziyorlar.

KENDİLERİNİ UNUTULMAZ AŞKIN KAHRAMANLARINA BENZETTİLER

İşte Victoria ve David Beckham'ın dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn ile karısı Nicola Anne Peltz de bu yılki kutlama için müzik dünyasının, aşkları tarihe geçen bir çiftini örnek aldılar. Yani onların kılığına girdiler.

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Brooklyn, takma bıyıklarıyla Sonny Bono, Nicola da kullandığı koyu renk perukla Cher kılığına girdi. Genç çift, bu şekilde müzik dünyasının belli bir dönemine damgasını vuran ve hiç unutulmayan bu aşkı bir kez daha gündeme getirmiş oldu.

Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, büründükleri bu kılıkla çekilen pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmediler. Takipçileri de bu başarılı benzerlik nedeniyle genç çifte övgüler yağdırdı.

UNUTULMAZ AŞKI BİR KEZ DAHA GÜNDEME GETİRDİLER

Aslına bakılırsa genç aşıkların bu Cadılar Bayramı'nda benzemek için Cher ile eski kocası Sonny Bono'yu seçmesi tesadüf değildi.

Çünkü onlar hem müzik dünyasında yaptıkları ortak çalışmalarla hem de özel hayatlarıyla yıllar önce magazin basınının manşetlerinden hiç inmediler.

Bugün artık 70'lerinin sonunda olan Cher ile erken sayılacak bir yaşta trajik bir şekilde hayata veda eden Bono bundan çok uzun yıllar önce Los Angeles'ta bir kafede tanıştılar.

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Cher o sırada henüz 16 yaşında bir genç kızdı. Tam adı Salvatore Bono olan Sonny ise sonradan hayatını cezaevinde kaybeden ünlü müzik yapımcısı Phil Spector'un şirketinde çalışıyordu.

Cher ile Sonny, o kafede tanıştılar ve önce çok iyi arkadaş ardından da sevgili oldular. Tanışmalarının üzerinden iki yıl geçtikten sonra yani 1964 yılında evlendiler... Daha doğrusu onların dışında herkes öyle sanıyordu.

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Beckham ailesinin gelini Nicola, sosyal medya paylaşımında "Cher olmayı sevdim" notuna da yer verdi.





İLK EVLİLİKLERİ GERÇEK BİLE DEĞİLDİ

Çünkü Sonny Bono, yıllar sonra yayınlanan otobiyografisinde bunun gerçek bir evlilik olmadığını itiraf etti. Onun anlattığına göre çift, gerçek evliliklerini çocukları Chaz'in dünyaya gelmesinden sonra yaptı.

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Bu süreçte Bono şarkılar yazıp düzenlemeye devam etti. Cher ile Bono'nun ilk ortak çalışması Caesar and Cleo onların aşklarının en hareketli döneminde geldi. Yine aynı dönemde Baby Don't Go adlı milyonların kalbini fetheden şarkıyı yaptılar. Sonra ortak çalışmalarının gerisi de geldi.

Bu arada Cher ile Sonny, o yılların en ünlü TV şovlarında da kamera karşısına geçti. Artık onlar güçlerini aşklarından alan iki müzik deviydi.

Bütün bunların ardından Sonny Bono, müzik dünyasındaki bu başarıdan biraz daha faydalanmak için bir film projesine başladı. Ama işte kariyer anlamındaki ilk ters darbe, yönetmenliğini William Friedkin'in üstlendiği bu filmle geldi. Cher ve Sonny'nin aşkı ve popülerliği filme başarı getirmedi.

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O arada ikilinin albüm satışları da düşmeye başladı. Sonra kariyer anlamında bir çıkış yakalamak için televizyona yöneldiler ve bunda da başarılı oldular.

Ama 1975 yılında evlilikleri bitti... Boşandıktan yıllar sonra Bono'nun restoranlarından birinin açılışına kadar hiç görüşmediler.

BİR KAYAK MERKEZİNDE AĞACA ÇARPARAK HAYATINI KAYBETTİ

Sonny Bono, müzikten sonra geçtiği oyunculuk kariyerini sürdürdü. Bir ara siyasete girdi ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi oldu. Cher ise müzik ve sinema dünyasında başarılı işlere imzasını attı. Bu arada Bono bir başkasıyla evlendi.

Aslında belki o korkunç trajedi başlarına gelmeseydi Cher ile Sonny Bono boşanmalarına rağmen dostluklarını sürdürebilirdi. Ama Bono, 1998 yılında bir kayak merkezinde kayak yaparken bir ağaca çarparak yaralandı. Hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı ve 62 yaşında hayata veda etti.

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O sırada Cher ile Sonny'nin aşkı çoktan bitmişti. Fakat ünlü şarkıcı bir zamanlar hayatı ve kariyerini paylaştığı Bono'nun cenazesine katıldı ve sel gibi akan gözyaşları içinde eski kocası hakkında "Şimdiye kadar tanıdığım en unutulmaz karakter" diye konuştu.

Aradan geçen yıllara rağmen Cher ile Sonny Bono'nun ortak çalışmaları da bir döneme damga vuran aşkları da hiç unutulmadı.

Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta ifade eden Nicola Anne Peltz ve Brooklyn Beckham da bu unutulmaz aşkı her ne kadar bir eğlence hedefiyle de olsa anmış oldular.





Cher, Sonny Bono'nun ardından ikinci evliliğini müzisyen Gregg Allman ile yaptı. Bu evliliğinden de Elijah Blue adında bir oğlu dünyaya geldi. Son iki yıldır ise kendi iki oğlundan bile daha genç olan müzik yapımcısı Alexander Edwards ile yaşadığı birliktelikle konuşuluyor.

Nicola ve Brooklyn, gittikleri partide Cher'in genç sevgilisi Alexander Edwards ile verdikleri pozu da sosyal medya hesaplarından paylaştı.