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‘Yakışıklılığım kariyerime zarar verdi’ diyordu… Yaş kemale erdi, artık ‘baba’ göbeğini saklayamıyor

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#Ashton Kutcher#Mila Kunis#Ünlü Çiftler
‘Yakışıklılığım kariyerime zarar verdi’ diyordu… Yaş kemale erdi, artık ‘baba’ göbeğini saklayamıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 07:30

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü yıldızı geçen sene yaptığı ilginç açıklamayla gündeme gelmiş, kariyerinde daha büyük başarılar elde edememesini dış görünüşüne bağlamıştı.

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Ünlü çift Ashton Kutcher ve Mila Kunis geçtiğimiz gün kızları Wyatt’la birlikte Los Angeles'ta yürüyüş yaparken görüntülendi.

İki ünlü yıldız da kırmızı halıdaki gösterişli görüntülerinden uzakta, gündelik kıyafetleriyle tanınmayacak haldeydi. Mila Kunis sarı bir yazlık etek ve kolsuz beyaz bir üst giymiş, ayağında parmak arası terlikleriyle yürürken Ashton Kutcher da tam bir “baba” görünümündeydi.

‘Yakışıklılığım kariyerime zarar verdi’ diyordu… Yaş kemale erdi, artık ‘baba’ göbeğini saklayamıyor

48 yaşındaki ünlü oyuncu gündelik tişörtü, şapkası, rahat pantolonu ve tişörtünün boynuna astığı okuma gözlüğüyle aile babası görünümünü tamamladı.

‘Yakışıklılığım kariyerime zarar verdi’ diyordu… Yaş kemale erdi, artık ‘baba’ göbeğini saklayamıyor

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Ashton Kutcher’ın göbeğinin kendini göstermesi, bol tişörtünden bile belli olması, geçen sene yaptığı fiziğiyle ilgili açıklamalardan sonra hayranlarını güldürdü.

‘Yakışıklılığım kariyerime zarar verdi’ diyordu… Yaş kemale erdi, artık ‘baba’ göbeğini saklayamıyor

Komedi rolleriyle Hollywood'da kendine sağlam bir yer edinen Kutcher, görünüşü nedeniyle birçok oyunculuk fırsatını kaçırdığını söylemiş, yakışıklılığının ve kaslı fiziğinin kariyerine zarar verdiğini söylemişti.

Ashton Kutcher’a göre yakışıklı ve kaslı olması onu daha ciddi rollerden alıkoymuştu…

‘Yakışıklılığım kariyerime zarar verdi’ diyordu… Yaş kemale erdi, artık ‘baba’ göbeğini saklayamıyor

2015’te evlenen 48 yaşındaki Kutcher ve 43 yaşındaki Kunis’in 11 yaşında Wyatt adında bir kızları ve 9 yaşında Dimitri adında bir de oğulları var.

‘Yakışıklılığım kariyerime zarar verdi’ diyordu… Yaş kemale erdi, artık ‘baba’ göbeğini saklayamıyor

Ünlü çift birlikte oynadıkları That 70’s Show dizisindeki rol arkadaşları Danny Masterson tecavüz suçlamasıyla yargılanmaya başladığında davaya bakan hakime onun ne kadar iyi bir insan olduğuna dair bir mektup yazmışlardı.

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Danny Masterson’ın suçları sabit görülüp 30 yıl cezayla hapse yollandıktan sonra bu mektup yüzünden çok büyük eleştiriler alan ve sektörden dışlanma noktasına gelen Kutcher ve Kunis, 2023’ten beri pek ortalarda görünmemişti.

‘Yakışıklılığım kariyerime zarar verdi’ diyordu… Yaş kemale erdi, artık ‘baba’ göbeğini saklayamıyor

Çift 3 yıl herkesten saklandıktan sonra ancak 2026 Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halıya çıkabildiler ancak tepkiler hâlâ sonlanmış değil…

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#Ashton Kutcher#Mila Kunis#Ünlü Çiftler

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