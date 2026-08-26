‘Yakışıklılığım kariyerime zarar verdi’ diyordu… Yaş kemale erdi, artık ‘baba’ göbeğini saklayamıyor

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Ünlü çift Ashton Kutcher ve Mila Kunis geçtiğimiz gün kızları Wyatt’la birlikte Los Angeles'ta yürüyüş yaparken görüntülendi.

İki ünlü yıldız da kırmızı halıdaki gösterişli görüntülerinden uzakta, gündelik kıyafetleriyle tanınmayacak haldeydi. Mila Kunis sarı bir yazlık etek ve kolsuz beyaz bir üst giymiş, ayağında parmak arası terlikleriyle yürürken Ashton Kutcher da tam bir “baba” görünümündeydi.

48 yaşındaki ünlü oyuncu gündelik tişörtü, şapkası, rahat pantolonu ve tişörtünün boynuna astığı okuma gözlüğüyle aile babası görünümünü tamamladı.

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Ashton Kutcher’ın göbeğinin kendini göstermesi, bol tişörtünden bile belli olması, geçen sene yaptığı fiziğiyle ilgili açıklamalardan sonra hayranlarını güldürdü.

Komedi rolleriyle Hollywood'da kendine sağlam bir yer edinen Kutcher, görünüşü nedeniyle birçok oyunculuk fırsatını kaçırdığını söylemiş, yakışıklılığının ve kaslı fiziğinin kariyerine zarar verdiğini söylemişti.

Ashton Kutcher’a göre yakışıklı ve kaslı olması onu daha ciddi rollerden alıkoymuştu…

2015’te evlenen 48 yaşındaki Kutcher ve 43 yaşındaki Kunis’in 11 yaşında Wyatt adında bir kızları ve 9 yaşında Dimitri adında bir de oğulları var.

Ünlü çift birlikte oynadıkları That 70’s Show dizisindeki rol arkadaşları Danny Masterson tecavüz suçlamasıyla yargılanmaya başladığında davaya bakan hakime onun ne kadar iyi bir insan olduğuna dair bir mektup yazmışlardı.

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Danny Masterson’ın suçları sabit görülüp 30 yıl cezayla hapse yollandıktan sonra bu mektup yüzünden çok büyük eleştiriler alan ve sektörden dışlanma noktasına gelen Kutcher ve Kunis, 2023’ten beri pek ortalarda görünmemişti.

Çift 3 yıl herkesten saklandıktan sonra ancak 2026 Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halıya çıkabildiler ancak tepkiler hâlâ sonlanmış değil…