‘Yakışıklılığım kariyerime zarar verdi’

Haberin Devamı

Ashton Kutcher, 1998'den 2006'ya kadar çok sevilen sit-com "That '70s Show" ile ünlendi. Daha sonra bu dizideki rol arkadaşı, 41 yaşındaki Mila Kunis ile evlenen eski profesyonel model, "Just Married", "No Strings Attached" ve "Parenthood" gibi sevilen sinema filmlerinde de rol aldı.

Charlie Sheen uyuşturucu bağımlılığı ve yol açtığı skandallar yüzünden rolünü kaybedince ondan Two and a Half Men dizisinin başrolünü devralan Ashton Kutcher ününü giderek katladı.

Yıllar içinde sinemadan uzaklaşıp dizlerde daha çok yer almaya başlayan 47 yaşındaki ünlü aktör son olarak Ryan Murphy’nin "The Beauty" dizisinde başrol oynadı.

Haberin Devamı

Aslında dışarıdan bakıldığında başarılı bir oyunculuk geçmişi olan Ashton Kutcher yıllardır içinde tuttuğu üzüntüsünü itiraf ederek çarpıcı bir şekilde gündeme geldi.

Gençlik yıllarında modellik yapan ve oyunculuğa modellikten geçen Ashton Kutcher model fiziğinin ve yakışıklılığının oyunculuk kariyerine zarar verdiğini ve bunun sinir bozucu olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz gün katıldığı bir panelde yeni dizisindeki rolünden bahseden Ashton Kutcher "Sanırım aldığınız her rolün bir kısmı nasıl göründüğünüzle ilgili, değil mi? Karaktere kattığınız şeyin çok büyük bir kısmı bu” dedi.

"Görünüşüm sayesinde aldığım roller de var, görünüşüm sayesinde alamadığım roller de var” diye devam eden Ashton Kutcher bir model gibi göründüğü için önemli rolleri "şanssız" şekilde kaçırdığını söyleyerek "Bu bazen sinir bozucu oluyor” dedi.

Haberin Devamı

Bu yüzden üzüldüğünü ancak oyuncu seçimlerinin bu şekilde yapıldığını artık kavradığını söyleyen Ashton Kutcher "Resimlerle bir hikâye anlatmaya çalışıyorsunuz ve resimlerin izleyicide bir his yaratması gerekiyor, yapacak bir şey yok” dedi.

Ashton Kutcher 2003’te tanıştığı Demi Moore’la 2005’te evlenmiş ve 2011’de ayrılmıştı. Daha sonra eski rol arkadaşı Mila Kunis’e gönül veren ünlü oyuncu 2014’te onunla nişanlandı, kızları da aynı yıl doğdu.

2015’te evlenen ünlü çiftin oğulları da 2016’da doğdu.

O zamandan beri çocuklarıyla birlikte bir çiftlikte yaşayan Ashton Kutcher ve Mila Kunis hakkında zaman zaman ayrılık dedikoduları çıksa da çiftin evliliği mutlu mesut devam ediyor.

Haberin Devamı