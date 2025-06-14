Yakışıklı kocası 'Onunla evlenmezsem bekar kalırım' demişti... 10'uncu evlilik yıl dönümünde bütün aile dördüncü bebek için toplandı

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Gece yarısı tam da sihir bitmek üzereyken saraydan kaçmaya çalışır. O sırada da kristal ayakkabısının tekini merdivenlerde düşürür... Ama çoktan partide dans ettiği prens ile birbirlerine aşık olmuşlardır...

Prens bu güzel genç kızı bulmak için ayakkabıyı ülkedeki bütün evlerde yaşayanların denemesi emrini verir. Sonunda da Cinderella'ya ulaşır. Onunla evlenir ve sonsuza kadar mutlu yaşarlar.

Bütün bunlar olmayacak iş gibi gelse de kulağa gerçek hayatta da örnekleri var... Yani ülkenin yakışıklı prensiyle evlenip kraliyet ailesine gelin giden modern külkedileri.

İKİ BÜYÜK MUTLULUK AYNI GÜNDE KUTLANDI

İşte bunlardan biri de Sofia Hellqvist… Ya da 10 yıldır taşıdığı unvanıyla Prenses Sofia…

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İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın tek oğlu Prens Carl Philip'in karısı.

Eski bir TV yıldızı ve model olan Prenses Sofia ile Prens Carl Philip, 13 Haziran'da evliliklerinin 10'uncu yıl dönümünü kutladı.

Artık dört çocuklu bir aile olan Sofia ile Carl Philip, bu özel günde bir başka büyük mutluluğu da yaşadı.

Üç tane erkek çocuklarından sonra dünyaya gelen tek kızları Prenses Ines'in vaftiz töreni gerçekleştirildi.

Prenses Ines, kendisi için düzenlenen törende annesinin kucağında etrafı izledi.

13 Haziran 2015 günü evlenen Prenses Sofia ile Prens Carl Philip, Ines'in de aralarına katılmasıyla kocaman bir aile oldu.





Prens Carl Philip ile Prenses Sofia'nın öyküsü filmleri aratmayacak türden... Başta Carl Philip'in annesi ve babası Sofia'ya gelin olarak ailelerine uygun görmedi... Ama yakışıklı prens tıpkı şu anda İspanya kralı olan Felipe gibi aşkını savunup "Ya o ya hiç kimse" dedi ve yüzü gülen taraf oldu. Sofia da geçmişine sünger çekip aileye uyum sağladı. Karısına hala aşık olduğu ona bakışlarından bile belli olan Carl Philip ile Sofia, dört çocuklu bir aile oldu.

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Carl Philip'in ablası Veliaht Prenses Victoria, kocası Prens Daniel, oğlu Oscar ve kızı Estelle de törende neşeli görüntüler sergiledi.





Victoria'dan sonra taht için ikinci sırada olan kızı Prenses Estelle, minik kuzeninin vaftiz annesi oldu.





Kral Carl 16. Gustaf ile Kraliçe Silvia, dokuzuncu torunları Ines için düzenlenen törene yerlerini aldı.





Carl Philip'in kız kardeşi Prenses Madeleine, kocası ve üç çocuğuyla şık bir görüntü sergiledi.

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BÜTÜN AİLE ORADAYDI

Artık 5 aylık olan minik Ines için Stockholm'deki Dronnninghom Sarayı'nın şapelinde bir tören düzenlendi. Minik prenses, sarı kıyafetler içindeki annesinin kucağında törene gitti.

Sofia ile Carl Philip'i bu mutlu günlerinde Kral ve Kraliçe'nin yanı sıra Veliaht Prenses Victoria ile kocası Prens Daniel, iki çocukları Estelle ve Oscar yalnız bırakmadı.

İsveç kraliyet çiftinin küçük kızı Prenses Madeleine, kocası Christopher O'Neill ve üç çocuğu da törende yerlerini aldı.

BU YIL ŞUBAT AYINDA DÜNYAYA GELDİ

Prenses Sofia ile Prens Carl Philip'in dördüncü bebeği Ines, bu yılın şubat ayında dünyaya geldi. Mutlu haber de Kral'ın sosyal medya hesabından duyuruldu.

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Açıklamada 40 yaşındaki Prenses Sofia ile 45 yaşındaki Carl Philip'in kızının 7 Şubat'ta dünyaya geldiği belirtildi.

Yine açıklamaya göre hem bebeğin hem de annesinin sağlık durumları gayet iyiydi.

Küçük prensesin adı ise bir fotoğrafının yer aldığı başka bir paylaşımla açıklandı. İsveç kraliyet ailesinin yeni bebeği Ines Marie Lilian Silva'nın ilk fotoğrafı da resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

Mutlu çiftin sekiz yaşında Alexander, yedi yaşında Gabriel ve üç yaşında Julian adında üç tane erkek evladı bulunuyor.

Bu kız bebekle birlikte Kral Carl Gustaf ile Kraliçe Silvia'nın sahip olduğu torun sayısı da dokuza çıktı.

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PARA VE ŞÖHRET PEŞİNDE OLMAKLA SUÇLANMIŞTI

Sofia Hellqvist, her ne kadar günün birinde kraliçe tacını takmayacak olsa da tıpkı İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton gibi bir peri masalının kahramanı.

2000'li yılların başında şöhret peşinde koşan Sofia, en çok bir erkek dergisi için yılanlara sarılarak verdiği pozlarla adını duyurdu.

Sonra bir TV yarışmasına katıldı. Zaten İsveç kraliyet ailesinin onu gelin olarak istememesinin en önemli nedeni de bunlardı.

Bir de Prens ile flört ettiği duyulunca Sofia'nın bütün eski defterleri açılıp verdiği erotik pozlar, katıldığı yarışma yeniden gündeme geldi.

Carl Philip'in ailesi önceleri Sofia Hellqvist'in Prens'i gerçekten sevmediğini, tek amacının şöhret ve para olduğunu düşündü. Ama sonra yanıldıklarını anladılar.

DÜĞÜNÜNDE 'BEN BU KADINI SEVİYORUM' DİYE HAYKIRDI

Ama Carl Gustaf ile Silvia'nın tek oğlu Carl Philip ile aşkı o kadar büyüktü ki sonunda İsveç kraliyet çifti de buna boyun eğdi.

Prens Carl Philip ile Sofia Hellqvist, 2015 yılında, çoğu Avrupa kraliyet ailelerinden oluşan 550 konuk önünde evlendiler. Düğünleri günlerce dünya basınının manşetlerinden inmedi.

Düğün günü Prens Carl Philip, nikahın ardından bütün yakın ailesi ve çiçeği burnunda karısıyla birlikte halkın karşısına çıktı. Orada Sofia'nın gözlerinin içine bakarak "Bu kadını seviyorum" diye başlayan bir konuşma yaptı.