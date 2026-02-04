Yakışıklı deseniz değil... Hatta fazla kilosu bile var... Dokuz yaşında annesiz kalan o çocuk sinemanın yıldızı oldu... Karizması perdeden taşıyor

Haberin Devamı

Başka bir açıdan bakıldığında da Snatch filminde birlikte rol aldığı belki de bütün zamanların en yakışıklı erkeklerinden biri olan Brad Pitt'e de benziyor.

Zaten daha genç olduğu yıllarda ikisini "ağabey kardeş" gibi görenler de çoktu.

Özel hayatını kameralar karşısında yaşamıyor... 60 yaşına bir yıl kaldı ama henüz hiç evlenmedi. Buna rağmen tek gecelik ilişkisinden boyuna yetişen kızı var. Üstelik birlikte olduğu o tek gecelik aşkı da çok ünlü bir şarkıcının kızı. Yani bir anlamda o efsane şarkıcının "yarı damadı" bile sayılır.

Diğer yandan oyunculuk gücüyle hatırı sayılır yapımlarda rol aldı, önemli ödüllere aday gösterildi, bazılarını da kazandı.

Bu yılın en çok konuşulan filmlerinden birinde de kamera karşısına geçti. Performansıyla aday olduğu Altın Küre'yi kaçırdı ama önünde yine aynı dalda aday olduğu Oscar var.

YILA DAMGA VURAN FİLMLERDEN BİRİNDE ROL ALIYOR

Kim mi böyle uzun uzun anlattığımız bu oyuncu: Benicio Del Toro elbette...

Bu yılın en çok konuşulan, bol bol ödüle aday gösterilen ve bir o kadar da kazanan filmlerinden One Battle After Another'da rol alıyor Benicio Del Toro.

Performansıyla Altın Küre'de en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday oldu. Bu ödülü kaçırdı ama sırada yine aynı dalda aday olduğu Oscar var.

Yönetmenliğini Paul Thomas Anderson'ın üstlendiği filmdeki rol arkadaşları Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor...

Dolayısıyla Benicio Del Toro da bu yılın en çok konuşulan oyuncularından biri.

Benicio Del Toro, One Battle After Another'da Leonardo DiCapria ile birlikte oynuyor.

ANNESİ VE BABASI AVUKATTI

Tam adıyla Benicio Montserrate Rafael del Toro Sanchez, 1967 yılının 19 Şubat günü Porto Riko'da dünyay geldi. Aslında sinemayla hiç ilgisi olmayan bir ailenin oğluydu. Hem annesi hem babası avukattı. Bir de büyük erkek kardeşi vardı.

Henüz 9 yaşındayken annesini kaybedip öksüz kaldı Benicio. Bu acı kaybın ardından birkaç yıl geçince babası iki oğlunu da alıp ABD'ye taşındı. O dönemde Del Toro'nun amacı iyi bir basketbolcu olmaktı.

Ama sonra kaderi değişti. Miami Vice dizisinde küçük bir rol üstlendi. Ardından Madonna'nın La Isla Bonita şarkısının klibinde rol aldı.

Birkaç filmde küçük roller üstlendikten sonra James Bond serisinin Licence to Kill halkasında oynadı.

O sırada 21 yaşındaydı ama performansıyla iz bıraktı. Canlandırdığı kötü karakter ona geleceğinin de kapılarını açtı.

Sonrasında The Indian Runner, China Moohn, Money For Nothin gibi filmlerde oynadı.

OLAĞAN ŞÜPHELİLER FİLMİ KİLOMETRE TAŞI OLDU

1995 yılında ise The Usual Suspects 'Olağan Şüpheliler) ile kariyerinde büyük bir adım attı. Robert De Niro ve Wesley Snipes ile birlikte The Fan için kamera karşısıha geçti.

Steven Soderbergh'in Traffic filmindeki performansı ona yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar getirdi.

The Hunted; 21 Granms Sin City; Things We Lost in The Fire oynadığı filmlerden bazıları.

Benicio Del Tono; 2008 yılında Che Guevara'yı oynadığı Che filmiyle Cannes'da en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Bunlar Del Toro'nun herkesin bildiği mesleki serüveninin özeti. Ama bir de herkesten gizlediği özel hayatı var.

TEK GECELİK İLİŞKİSİNDEN BİR KIZI OLDU

Alicia Silverstone, Heather Graham, Claire Forlani, Sarah Foster ile kısa süreli ilişkiler yaşadı.

Onun gençli yıllarındaki en çok konuşulan ilişkisi ise sinemanın iki efsanesi Marcello Mastroianni ve Catherine Deneuve'ün kız olan Chiara Mastroianni ile yaşadığı oldu.

Tabii bütün bunlar geçmişte kaldı. Benicio Del Toro, müzik dünyasının efsane oyuncularından Rod Stewart'ın kızı Kimberley Stewart ile tek gecelik bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden Delilah adında bir kızı oldu.

Benicio ile Kimberley hiç flört etmedi ama kızları uğruna aralarındaki dostluğu hiç bozmadı.





GÖRÜNÜŞÜ BAŞINA BELA OLDU

Bugün sinemanın en başarılı oyuncularından biri ama Benicio Del Toro'nun kariyeri hiç öyle başlamadı.

Bundan birkaç yıl önce verdiği röportajında Del Toro, tek gram alkol almadığı halde katıldığı bir oyuncu seçmesinde sarhoş sanıldığını anlattı. Hatta yapımcılar menajerine "Gördüğümüz en kötü oyuncu" bile demiş.

Söylediğine göre bu önyargının nedeni de daha çok genç yaşta ortaya çıkmaya başlayan gözaltındaki morluklar. Bu yüzden uzun süre herkes onun alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olduğunu bile düşündü.

KÜÇÜCÜK BİR ÇOCUKKEN ANNESİNİ KAYBETTİ

Del Toro hayatının daha başındayken büyük bir acıyla yüzleşti... 9 yaşındayken annesini kaybetti.

Bir röportajında o dönemi "Bu bir çocuk için büyük bir darbe. Benim için de öyleydi: Geriye dönüp baktığınızda o darbeyi görebiliyorsunuz. Ama çocukken anlamıyorsunuz. Sadece tepki veriyorsunuz: Ben de çocuklarla dışarı çıkıp yanlış çevrelerde vakit geçirerek tepki verdim" dedi.

Benicio Del Toro Traffic filmindeki performansıyla en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar kazandı.