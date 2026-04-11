'YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± deÄŸil' diye burun kÄ±vÄ±rÄ±yorlardÄ±: Emekliye ayrÄ±ldÄ±ktan sonra gizli gizli milyonlar kazandÄ±!

AslÄ±nda uzun boyu dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶yle Ã§ok da yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen Ã¼nlÃ¼ markalarÄ± peÅŸinden koÅŸtura koÅŸtura emekliye ayrÄ±ldÄ±ktan sonra da kasasÄ±nÄ± doldurdu.

Ã–yle ki kelimenin tam anlamÄ±yla gizli gizli milyoner oldu... Bir baÅŸka deyiÅŸle son gÃ¼len iyi gÃ¼ldÃ¼!

YEÅžÄ°L SAHALARIN YILDIZIYDI

Bu ilginÃ§ Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± bir zamanlar futbol sahalarÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± olan Peter Crouchâ€¦ Ve elbette yanÄ±nda karÄ±sÄ± Abbey Clancy Crouch da bu konudaki en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±mcÄ±sÄ±.

2019 yÄ±lÄ±nda, henÃ¼z 38 yaÅŸÄ±ndayken futbolculuktan emekli oldu Peter Crouch. O zamana kadar da Liverpool, Queens Park, Tottenham Hotspur gibi takÄ±mlarda top koÅŸturmuÅŸtu. MesleÄŸinde de dÃ¶neminin en iyilerinden biri olarak biliniyordu.

BaÅŸta meslektaÅŸÄ± David Beckham olmak Ã¼zere fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yerinde olan birÃ§ok meslektaÅŸÄ± emekli olduktan sonra Ã¼nlÃ¼ markalarÄ±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak kasalarÄ±nÄ± dolduruyordu.

Ama iÅŸte tam da Ã¶yle oldu.

ASLINDA Ä°DDÄ°ALI BÄ°R FÄ°ZÄ°ÄžÄ° YOK

Peter Crouch, birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ markayÄ± peÅŸinden koÅŸturdu ve tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olarak gÃ¶rev aldÄ±. Elbette bu sayede de aktif futbol oynarken kazandÄ±ÄŸÄ±ndan bile daha Ã§ok para kazandÄ±. Emekli olmasÄ± onu durduramadÄ±.

Kendisi gibi yeÅŸil sahalarda top koÅŸturan birÃ§ok meslektaÅŸÄ± emeklilikten sonra iÅŸ bulmakta zorlanÄ±rken Peter CrouchÂ sÃ¶z konusu Ã¼nlÃ¼ markalar tarafÄ±ndan "para basma makinesi" olarak gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸladÄ±.

Bu konuda konuÅŸan bir kaynak "Bu tuhaf bir durum. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ olarak Beckham kadar yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± deÄŸil ama alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k fiziÄŸi ve neÅŸeli kiÅŸiliÄŸi onu Ã§ekici kÄ±lÄ±yor" yorumunu yaptÄ±.

Hatta aynÄ± kaynak baÅŸka ilginÃ§ bir ÅŸey daha sÃ¶yledi: "Ã‡ok yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± arkadaÅŸlarÄ± ona kesinlikle Ã§ok kÄ±zgÄ±n olmalÄ±."

KÄ°MSE BU KADARINI BEKLEMÄ°YORDU: Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not.. Peter Crouch'un ÅŸu anda 35 milyon sterlinlik bir serveti var. KarÄ±sÄ± Abbey Clancy'nin serveti ise 4 milyon sterlin. Ä°lk bakÄ±ÅŸta bu David ve Victoria Beckham'Ä±n, 550 milyon sterlinlik servetiyle kÄ±yaslanacak bir rakam deÄŸil. Ama yine de 45 yaÅŸÄ±ndaki Crouch, kimsenin beklemediÄŸi bir ÅŸekilde emekli olduktan sonra milyonlar kazanÄ±p parasÄ±na para katÄ±nca bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.





50 yaÅŸÄ±na gelen David Beckham, yakÄ±ÅŸÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± sayesinde emekli olduktan sonra da servetine servet kazanÄ±yor. Fiziksel olarak onun kadar avantajlÄ± olmayan Peter Crouch'un da milyonlar kazanmasÄ± herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

DÃ–RT Ã‡OCUKLARI VAR

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not: Peter ile Abbey Crouch, mutlu evlilikleriyle de konuÅŸuluyor.

2011 yÄ±lÄ±nda evlenen Ã§iftin, 14 yaÅŸÄ±nda Sophia, 10 yaÅŸÄ±nda Liberty, 7 yaÅŸÄ±nda Johnny ve 6 yaÅŸÄ±nda Jack adÄ±nda dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Bir kÃ¼Ã§Ã¼k not daha.. Crouch Ã§ifti, Abbey'in babasÄ± John ile 2024 yÄ±lÄ±nda bir medya ÅŸirketi kurdu. Elbette oradan da ciddi bir kazanÃ§ elde ediyor Ã¼nlÃ¼ Ã§ift.

