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Haber Giriş: 17.03.2020 - 15:37,Son Güncelleme:/

Yakın'dan evden çıkamayan hayranlarına konser

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Yakın'dan evden çıkamayan hayranlarına konser
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Ünlü şarkıcı Yalın, Corona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan hayranlarına Instagram üzerinden vereceği mini konserle moral verecek.

Yalın yaptığı açıklamada "Hayalim bu fotoğraftaki gibi konser salonlarında kavuşup beraber şarkılar söylemekti. Ancak şu an durum bambaşka,hayaller ve umutlar bambaşka...Bu dönemi umarım sağlıkla ve çok fazla yıpranmadan atlatırız.Yoğun istek üzerine,dünyadan da harika örneklerin artmasıyla ben de Instagram'dan ilk canlı yayınımı yapmaya karar verdim! Bu gece 22:00 civarı sözleşelim. İstek şarkılarını lütfen yazın, elimden geldiğince çalıp söyleyeceğim" dedi.

 

 

 

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