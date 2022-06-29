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Yakın arkadaşıyla bu kez Alaçatı’da!

#Ceren Moray#Doğu Orcan#Yağmur Tanrısevsin
Yakın arkadaşıyla bu kez Alaçatı’da

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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Bu kez Alaçatı’da

Ceren Moray, Play Tuşu ajansının kurucuları arasında yer alan, aynı zamanda DJ’lik de yapan Doğu Orcan’la ilk kez Cihangir’de görüntülenmişti. Moray, Orcan için “Çok yakın arkadaşım” demişti.

Fransız Nicco Brun ile 5 yıllık evliliği sona eren Ceren Moray, önceki akşam Alaçatı’da görüntülendi. Ünlü oyuncunun yanında geçen ay Cihangir’de birlikte objektife yakalandığı Doğu Orcan vardı.

Bir anda karşılarına çıkan muhabirleri görünce panik yapan ikili, ara sokağa girdi. Bir süre sonra Moray tek başına sokaktan uzaklaşırken Orcan telefonda uzun süre konuştu. (Deniz BOY)

Yakın arkadaşıyla bu kez Alaçatı’da

Yakın arkadaşız

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Alem dergisinin yeni sayısına verdiği pozlar çok konuşulan Yağmur Tanrısevsin önceki gün Etiler’de bir mekandan çıkarken objektife takıldı.

Temmuz ayında yeni filminin çekimlerinin başlayacağını belirten oyuncu, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Tanrısevsin, Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül’le aşk yaşadığı iddiaları için ise “Daha önce de yakın arkadaş olduğumuzu söylemiştik. Böyle bir şey olsa neden paylaşmayayım” açıklamasını yaptı.

Yakın arkadaşıyla bu kez Alaçatı’da

Diş tedavim vardı

Türkan Şoray önceki gün Nişantaşı’ndaki bir diş kliniğinden çıkarken görüntülendi. Dudağındaki şişlik dikkat çken usta oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere “Çocuklar beni nasıl buldunuz? Bravo size. Yine diş tedavim vardı, oradan geliyorum. Başka zaman konuşalım” diyerek soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Yakın arkadaşıyla bu kez Alaçatı’da

Bar sahibi

Anıl Altan, “Son Dilek” adlı yeni sinema filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmde Ceyda Ateş ve Seda Akman’la birlikte rol alacak olan ünlü oyuncu, bar sahibi Tolga karakterine hayat verecek. Yönetmen koltuğunda Melek Öztürk’ün oturduğu “Son Dilek”in çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Yakın arkadaşıyla bu kez Alaçatı’da

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#Ceren Moray#Doğu Orcan#Yağmur Tanrısevsin

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