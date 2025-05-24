Yakın arkadaşının karısıyla kaçamak yapmış... En büyük sırrı ölümünden yıllar sonra ortaya çıktı: Efsane şarkıcının gizli bir aşk çocuğu varmış!

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Bütün bunları da sadece 45 yıl süren kısacık hayatı boyunca yaptı üstelik. Bu efsane müzik adamı genç yaşında hayata veda etti, geride göz kamaştıran müzikal mirası kaldı.

Ama bu kadar değil!

Yakında yayınlanacak olan bir kitaba bakılırsa da efsane şarkıcı, bu dünyadaki serüvenini tamamlarken ardında sadece çok yakınlarının bildiği ve büyük bir özenle sakladığı bir sır bıraktı... Gizli bir aşk çocuğu!

EN YAKIN ARKADAŞININ KARISIYLA KAÇAMAK YAPTI

Bu anlattığımız öykünün kahramanı Queen grubunun solisti Freddie Mercury.

1991 yılında henüz 45 yaşındayken AIDS'in neden olduğu komplikasyonlar sonucu hayata veda eden Mercury'nin gizli bir aşk çocuğu olduğu ortaya çıktı.

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Efsane şarkıcının bu büyük sırrı, biyografi yazarı Lesley Ann Jones'un kaleme aldığı Love, Freddie (Sevgiler; Freddie) adlı kitapta gözler önüne serildi. Elbette bu dudak uçuklatan sırrın ortaya çıkmasının nedeni de Mercury'nin şu anda 48 yaşında olan ve kimliği gizli tutulan kızı "B" ve onun yazar Jones'a gönderdiği mektuplar.

Söz konusu kitaba göre Freddie Mercury, 1976 yılında çok yakın bir arkadaşının karısıyla bir kaçamak yaptı. Bunun sonucunda Mercury'nin ilişki yaşadığı genç kadın hamile kaldı. Sonunda da adı "B" olarak belirtilen kızı dünyaya geldi.

İşte Love, Freddie adlı kitap da bu çocuğun öyküsünü anlatıyor.

BÜYÜK SIRRI ÇOK AZ KİŞİ BİLİYORDU... HİÇBİRİ DE AÇIK ETMEDİ

Yine kitaba göre Mercury'nin bu gizli aşk çocuğunun varlığını kendisinden başka sadece çok yakın çevresi biliyordu...

Efsane şarkıcının kaçamak ilişkisinden bir gizli kız çocuğu olduğundan haberi olanlar anne ve babası, kız kardeşi, hayatının büyük aşkı Mary Austin ve Queen grubunun üyeleriydi.

Freddie Mercury'nin bu büyük sırrını bilenler ağızlarını kesinlikle sıkı tuttu.

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Ama efsane şarkıcının şu anda 48 yaşında olan ve adı kitapta sadece "B" olarak belirtilen kızı bu gerçeği başından beri biliyordu. Sonunda da mektuplar aracılığıyla, biyografi yazarı Lesley Ann Jones ile paylaştı. Eğer "B" de sussaydı bu gerçekten kimsenin haberi olmayacaktı.

Bu arada bir küçük not… Freddie Mercury'nin yakın arkadaşının karısıyla yaptığı aşk kaçamağından dünyaya gelen "B" adlı kızı kendisi de bir aile kurup anne oldu. Bir başka deyişle Mercury, 1991 yılındaki ölümünden sonra büyükbaba da oldu.

FREDDIE, ÖZ ANNESİ VE ÜVEY BABASIYLA BÜYÜDÜ

Love, Freddie adlı kitaba göre "B" aslında kendisini çok seven bir ailede büyüdü. Yanında annesi, üvey babası vardı. Fakat kendisini düzenli olarak ziyaret eden Freddie Mercury'nin babası olduğunu hep biliyordu. Mercury, AIDS'in yol açtığı zatürree'den ölmeden önce B'ye ayrıntıyla kaleme alınmış kişisel günlüklerini verdi.

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Babasının kendisine teslim ettiği bu günlükleri yıllarca saklayan "B" sonunda hepsini daha önce de Freddie Mercury ile ilgili üç tane biyografi yazan Lesley Ann Jones'la paylaştı.

"B"nin annesinin kimliği ise hala sırrın önemli bir parçası. Söz konusu kadının yıllar önce hayata veda ettiği düşünülüyor.

FREDDIE MERCURY BENİM BABAM: Kitabın ilk bölümünde Freddie'nin kızı 'B'nin el yazısıyla kaleme alınmış bir mektup yer alıyor. O mektupta "Freddie Mercury benim babamdı. Doğduğum andan itibaren hayatının 15 yılı süresince çok yakın ve sevgi dolu bir ilişkimiz oldu. Babam kendini bana adamıştı. Dünyaya geldiğim koşullar, normal standartlara göre alışılmışın dışında hatta aşırı görünüyor olabilir. Bu babamın bana olan sevgisini ve bana bakma konusundaki kararlılığını asla eksiltmedi. Babam bana çok değer verdi" satırları yer alıyor.

Love, Freddie- Freddie Mercury's Secret Life and Love (Sevgiler, Freddie… Freddie Mercury'nin Gizli Yaşamı ve Aşkı) adlı kitabın yazarı Lesley Ann Jones , "B"nin mektubuna önce şüpheyle yaklaştığını söyledi. Ama sonra hiç kimsenin bu kadar ayrıntıyı uyduramayacağına kanaat getirip ona inandı. Zaten söylediğine göre "B"nin ünlü olmak ya da para kazanmak gibi bir derdi yok. Tam tersine özel hayatının gizliliğine önem veriyor. Kimsenin kendisini tanımasını istemiyor.

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İKİ ADAMDAN HANGİSİNİN BABASI OLDUĞUNU BİLİYORDU

Bu dudak uçuklatan gerçek hayat öyküsüne kısaca bir bakarsak...

Freddie Mercury, bu büyük sırrını kendisiyle birlikte mezara götürdü. Kızının annesi, çok yakın bir arkadaşının karısıydı.

O uzun bir iş gezişine çıktığında ikili kaçamak yapmış ve kadın hamile kalmıştı. Katolik inanca sahip olduğundan da bebeği aldırması söz konusu bile değildi. İşte bu yüzden 'B' dünyaya geldi.

Bebek doğduktan sonra annesi ve onun kocasıyla birlikte yaşamasına karar verildi. Freddie'nin de ailenin konutlarında kendine ait bir odası vardı.

Bu gizli aşk çocuğunu Mercury, kaçamak yaptığı kadın ve onun kocası el birliğiyle büyüttü. Freddie kızını düzenli olarak ziyaret ediyordu.

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İşleri nedeniyle uzakta olduğunda da kızını her gün telefonla arıyordu. Özetle "B" daha küçücük olduğu dönemde bile evinde gördüğü iki adamdan hangisinin gerçek babası olduğunu biliyordu.

HAYRANLARI ARASINDA ŞOK YARATTI

Freddie Mercury'nin ölümünden 34 yıl sonra ortaya çıkan bu gizli aşk çocuğu, farklı cinsel yönelimleri olduğunu kendisi açıklayan Mercury'nin hayranları arasında da büyük bir şok yarattı.

Aslına bakılırsa Freddie Mercury, bu konudaki açıklamasını yapmadan önce farklı genç kadınlarla çok konuşulan ilişkiler de yaşadı. Bilinen en büyük aşk öyküsü ise daha şöhret olmadığı yıllarda Mary Austin ile yaşadığı oldu. Austin ile 19 yaşındayken tanışan Mercury, 24 yaşına kadar onunla birlikte yaşadı. Hatta gençler nişanlandı… Ama sonra yollarını ayırdılar.

Mary Austin ile ilişkisinden çocuk sahibi olmadı Freddie Mercury. Austin daha sonra başka bir partnerden iki tane erkek evlat dünyaya getirdi. İlişkileri bitmiş olmasına rağmen, Mercury ile ünlü şarkıcı yaşadığı sürece hep dost kaldılar.

Freddie Mercury, şöhrete ulaştıktan sonra, 1980'li yıllarda Avusturyalı oyuncu Barbara Valentin ile de çok konuşulan bir aşk yaşadı.

Mercury'nin 19 yaşında tanışıp 24 yaşına kadar aşk yaşadığı Mary Austin de bu gerçeği bilen az sayıdaki kişiden biriydi.





Freddie Mercury, 5 Eylül 1946'da Zanzibar'da dünyaya geldi. Asıl adı Farrokhp Bulsara olan ünlü şarkıcı, sonradan adını değiştirdi. Dört oktavlık sesiyle de müzik tarihine geçti.