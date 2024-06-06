Yakalandığı hastalık ünlü oyuncuya dünyayı dar etti: Karanlığın içinde hapsoldum... Artık hayattan zevk almıyorum

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Bu ayrıntı kişinin hayata bakış açısıyla ilgili elbette. Ama bir süredir zor bir hastalıkla birlikte yaşamayı öğrenen bir ünlü, belli ki ruhsal açıdan henüz durumunu tam olarak içine sindiremedi.

Çünkü verdiği bir röportajda kendini bir karanlığın içine hapsedilmiş gibi hissettiğini ve hayattan zevk alamadığını söyledi.

Durumunu böylesine etkileyici kelimelerle anlatan bu ünlü bir süredir multiple skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Çhristine Applegate.

Jamie-Lynn Sigler'in sunduğu MeSssy adlı podcast yayınına katılan Applegate, hastalığın hayatını nasıl etkilediğini anlattı.

'KARANLIĞIN İÇİNDE HAPSOLUP KALDIM'

Ünlü oyuncu "Şu anda yıllardır hissetmediğim bir depresyondayım" diye anlattı durumunu.

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Ardından da şunları söyledi: "Bu beni biraz korkutuyor. Çünkü gerçekten kaderci hissettiriyor. Şu anda daha önce hiç hissetmediğim bir karanlığın içinde sıkışıp kaldım. Ne kadardır böyle olduğunu da bilmiyorum..."

52 yaşındaki Christina Applegate, artık hayattan keyif almadığını da saklamadı. "Artık hayattan zevk almıyorum... Hiçbir şeyden zevk almıyorum" diye anlattı ünlü oyuncu.

Applgate, bu yıl düzenlenen ve TV dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'nde bir sürpriz yapıp sahneye çıkmıştı.

'HAYATIMIN EN ZOR GÜNÜYDÜ'

Törende, elinde bastonuyla zorlukla yürüyen, zaman zaman gözyaşlarına boğulan Applegate, o gece zorluklar yaşadığını da anlattı.

"Hayatımın en zor günüydü" diye konuşan Applegate, törenin ardından iki gün boyunca uyuduğunu da sözlerİne ekledi.

Programın sunucusU Sigler ise konuğuna MS hastalığının, hayattan vazgeçmek için bir neden olmadığını söyledi.

Ardından Applegate'e "Çünkü karşında oturuyorum ve sen hala beni başka kimsenin yapamadığı kadar güldürüyorsun" dedi.

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2021 YILINDA HASTALIĞA YAKALANDIĞINI AÇIKLADI

Christina Applegate, MS hastalığına yakalandığını 2021 yılında duyurdu. Arada sırada bazı etkinliklere katılıyor olsa da genellikle hayatını kendisinin de söylediği gibi izole olarak geçiriyor.

Ama yine de hastalığa alışmış ve hayatını tam olarak ona adapte edebilmiş değil.

Applegate, önceki yıl Şöhretler Kaldırımı'nda adını taşıyan yıldızın açılışı sırasında kariyeri konusunda geleceğinin belirsiz olduğunu söylemişti.

O gün yaptığı konuşmada şunları söylemişti Applegate: " Oyunculuğa devam edip etmeyeceğini henüz bilmiyorum. Yapabilecek miyim bilmiyorum. Yapmayı isterdim. Oyunculuğu özlüyorum, çok özlüyorum."

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Christina Applegate daha önce hastalığını anlatırken MS yüzünden günlük hayatının kısıtlandığını, yürümek için ya da başka bazı sıradan hareketleri yapabilmek için bile çok zorlandığını söylemişti.





'BİR OYUNCU OLARAK GELECEĞİM YOK'

Variety dergisine konuşan Christina Applegate "Bir oyuncu olarak geleceğimin ne olacağını bilmiyorum. Bununla nasıl başa çıkacağım? Sete nasıl gideceğim, fiziksel sınırlarımı belirleyip sahneleri nasıl çekebilirim?"

Christina Applegate, şimdilik son olarak Dead To Me adlı yapımda kamera karşısına geçti. Zaten hastalığı teşhis edildikten sonra da en büyük hedefinin bu filmi tamamlamak olduğunu söylemişti.

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İKİ KEZ MEME KANSERİNİ YENDİ: Aslına bakılırsa MS, Christina Applegate'in yakalandığı ilk zor hastalık değil. Ünlü oyuncu ilki 2008 yılında olmak üzere iki kez meme kanserine yakalandı. Her ikisinde de büyük bir mücadele verdi ve hastalığı yenmeyi başardı.