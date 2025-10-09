Görür görmez aşık olduğu evli kadının karşısına yağmurdan sırılsıklam dikiliverdi... 'Ben seni seviyorum, eyvah!' 21 yıldır bir peri masalını yaşıyorlar…

Haberin Devamı

Bu romantik anlar da genelde ünlü çiftlerin özel günlerinde, yıl dönümü kutlamalarında ortaya çıkıyor. Yaşadıkları mutluluğu dile dökerken geçmişe yolculuk yapan ünlü yıldızlar bir yandan da hayranlarına tanışma hikâyelerini de anlatıyor.

21 YILLIK MUTLULUKLARI GÖRENİ KISKANDIRIYOR

İşte bunun son örneğini de sinema ve televizyon dünyasının 21 yıllık evli ünlü çifti sergiledi ve evlilik yıl dönümleri için birbirinden güzel ve özel fotoğraflarını paylaştı. Bir yandan da bu büyük aşkın nasıl başladığını anlattı…

“21 yıl. Fazladan söyleyecek bir şey yok. Seni tüm kalbimle seviyorum” sözleriyle Succession yıldızı eşi Matthew Macfadyen’e seslenen ünlü oyuncu Keeley Hawes, bir yandan evlilik yıl dönümlerini kutladı bir yandan da eşiyle çekilmiş aşk pozlarını hayranlarıyla paylaştı.

DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN AŞKI MUTLU YUVALARIYLA TAÇLANDIRDILAR

49 yaşındaki Keeley Hawes ve 50 yaşındaki eşi Matthew Macfadyen da birçok ünlü oyuncu çift gibi karşılıklı rol aldıkları bir yapımın setinde tanışmış sonra da büyük bir aşka düşmüştü.

Ancak onların hikâyesi biraz başka türlü başlamıştı…

Ünlü çiftin 20 yaşında Maggie adında bir kızları ve 19 yaşında Ralph adında bir oğulları var. Matthew Macfadyen bir yandan da eşinin ilk evliliğinden olan 25 yaşındaki oğlu Myles’ı da kendi çocuğu gibi büyüttü.





ONA AŞIK OLDUĞU AN İÇİN “BERBAT” DEMİŞTİ

Matthew Macfadyen, bu büyük aşkın başlangıcının pek de iyi olmadığını itiraf ediyor ve aslında karısı Keeley’ye aşık olduğunu an için “berbat” bile diyor!

İkili ilk kez 2002’de, birlikte rol aldıkları dizinin setinde karşılaşmıştı. Ancak bu tanışma gerçekleştiğinde Keeley Hawes karikatürist eşi Spencer ile yeni evliydi ve bebek oğlu Myles'ın annesiydi.

GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDUĞU KADIN BİR BAŞKASIYLA EVLİYDİ

Matthew Macfadyen, sonradan evleneceği bu güzel kadınla tanışır tanışmaz ona aşık olduğunu itiraf edecekti. Bir yandan da Keeley Hawes kocasından ayrılana kadar aralarında hiçbir şey olmadığına yemin ediyordu.

"Bir ilişkimiz yoktu ve yavaş bir süreçti. Ama üzerimdeki etkisini biliyordum. Muhteşem biriydi. Onunla tanışan herkes size aynı şeyi söyleyecektir.”





YAĞMURDAN SIRILSIKLAM OLMUŞ HALDE KARŞISINA DİKİLDİ: BEN SENİ SEVİYORUM

Keeley Hawes da dizi setinde Matthew'a karşı hisler beslediğini itiraf etmiş ve 2022'de Vanity Fair'e verdiği röportajda "Matthew bir gün yağmur altında birdenbire ortaya çıkıp "Seni seviyorum" dedi. O an ‘Aman Tanrım, işte başlıyoruz’ diye düşündüm." diyecekti.

Keeley Hawes, Matthew Macfadyen’e bir şeyler hissetmeye başladığı an evliliğini bitirdi. Ancak boşanma davası 2004’te sonuçlandı.

Ünlü aşıklar aynı yılın kasım ayında sade bir törenle evlendiler ve kızlarını da bir ay sonra kucaklarına aldılar.

ÇOCUKLARI YUVADAN UÇTU, ARTIK AŞKA DAHA ÇOK VAKİT KALDI!

Üç çocukları da artık yetişkinliğe adım atan ve yuvadan uçan ünlü çift geçen yıl “Artık ilişkimizin üçüncü perdesine başlıyoruz ve çok heyecanlıyız” demişti.

Matthew Macfadyen, hâlâ ilk günkü gibi aşık olduğu karısı Keeley Hawes ile kendilerine daha fazla zaman ayırabilecekleri sayısız mini tatile çıkmak için sabırsızlandığını söylüyor.