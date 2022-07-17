Yağmur Ünal ile Irmak Ünal hasret giderdi

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Irmak Ünal, yakın zamanda çocukları Kayla ve Vadi’nin eğitimleri için Endonezya’ya yerleşmişti. Hasret gideren kardeşler, uzun süre güneşlenip sohbet etti. Yağmur Ünal bir süre sonra teknenin ön kısmındaki sevgilisinin yanına giderek romantik anlar yaşadı.

Çift, birbirine sık sık sarılarak Bodrum’da aşk tazeledi. Irmak Ünal’ın oğlu Vadi de teknenin halatlarında akrobatik hareketler sergiledi.

Annesi, oğlunu uyararak dikkatli olmasını söyledi. Spora olan düşkünlüğü ile bilinen Irmak Ünal’ın fit hali dikkat çekerken Yağmur Ünal’ın da bir hayli formda olduğu gözden kaçmadı.

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