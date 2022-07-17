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Yağmur Ünal ile Irmak Ünal hasret giderdi

#Yağmur Ünal#Irmak Ünal#Bodrum
Yağmur Ünal ile Irmak Ünal hasret giderdi

CİHAN Ünal’ın Türkan Şoray’dan olan kızı Yağmur Ünal ve oyuncunun Sabiş Kuzuoğlu’ndan kızı Irmak Ünal önceki gün Bodrum Türkbükü’ndeki tekne tatillerinde görüntülendi.

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Irmak Ünal, yakın zamanda çocukları Kayla ve Vadi’nin eğitimleri için Endonezya’ya yerleşmişti. Hasret gideren kardeşler, uzun süre güneşlenip sohbet etti. Yağmur Ünal bir süre sonra teknenin ön kısmındaki sevgilisinin yanına giderek romantik anlar yaşadı.

Yağmur Ünal ile Irmak Ünal hasret giderdi

Çift, birbirine sık sık sarılarak Bodrum’da aşk tazeledi. Irmak Ünal’ın oğlu Vadi de teknenin halatlarında akrobatik hareketler sergiledi.

Yağmur Ünal ile Irmak Ünal hasret giderdi

Annesi, oğlunu uyararak dikkatli olmasını söyledi. Spora olan düşkünlüğü ile bilinen Irmak Ünal’ın fit hali dikkat çekerken Yağmur Ünal’ın da bir hayli formda olduğu gözden kaçmadı. 

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Yağmur Ünal ile Irmak Ünal hasret giderdi

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#Yağmur Ünal#Irmak Ünal#Bodrum

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