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Haber Giriş: 05.10.2020 - 08:13 | Son Güncelleme:

Yağmur Ünal: Annem torun istiyor

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Yağmur Ünal: Annem torun istiyor
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Türkan Şoray ve Cihan Ünal’ın kızı Yağmur Ünal, Nişantaşı’nda bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

Yağmur Ünal mekan çıkışı yapımcılığını ve yönetmenliğini kendisinin üstleneceği dizide annesine rol vereceği iddialarını yalanladı: “Annem televizyonda olmak istemiyor, yapılırsa çok mükemmel bir şey olması lazım ama şu an elimizde öyle bir şey yok” dedi.

Yağmur Ünal: Annem torun istiyor

Can Balta ile ilişkisinin güzel gittiğini belirten Ünal, Türkan Şoray’ın torun istediğini de dile getirdi. 
Yağmur Ünal: Annem torun istiyor

Yağmur Ünal taksiye binerken frikik vermemek için çaba sarf etti.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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