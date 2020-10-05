Yağmur Ünal: Annem torun istiyor

Yağmur Ünal mekan çıkışı yapımcılığını ve yönetmenliğini kendisinin üstleneceği dizide annesine rol vereceği iddialarını yalanladı: “Annem televizyonda olmak istemiyor, yapılırsa çok mükemmel bir şey olması lazım ama şu an elimizde öyle bir şey yok” dedi.



Can Balta ile ilişkisinin güzel gittiğini belirten Ünal, Türkan Şoray’ın torun istediğini de dile getirdi.



Yağmur Ünal taksiye binerken frikik vermemek için çaba sarf etti.